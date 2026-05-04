Ποιες είναι οι δύο καλύτερες πόλεις στον κόσμο για περπάτημα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
perpatima walking
Σε μια εποχή όπου η αστική ζωή μοιάζει χαοτική, η φιλικότητα προς τους πεζούς έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά μιας πόλης που λειτουργεί καλά. Σύμφωνα με μια νέα, παγκόσμια έρευνα του Time Out, η Σεούλ κατέκτησε τον τίτλο της πιο φιλικής προς τους πεζούς πόλης στον κόσμο για το 2026, με τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων να επαινεί το πόσο εύκολο είναι να εξερευνήσει κανείς την πόλη με τα πόδια.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατάταξης πόλεων, το Time Out ζήτησε από χιλιάδες κατοίκους αστικών κέντρων να αξιολογήσουν τις πόλεις τους με βάση τη φιλικότητα προς τους πεζούς – πόσο απλό, ασφαλές και ευχάριστο είναι να περιηγείται κανείς στην πόλη χωρίς να βασίζεται στα μέσα μεταφοράς. Ενώ η Μελβούρνη εξασφάλισε την πρώτη θέση συνολικά στη λίστα «Best Cities» του περιοδικού, σε συνεργασία με την Intrepid Travel, ήταν η Σεούλ που ξεχώρισε σε αυτή την κρίσιμη κατηγορία.

Ένα εντυπωσιακό 93% των ερωτηθέντων στη Σεούλ αξιολόγησε την ευκολία περιήγησης στην πόλη ως «καλή» ή «εξαιρετική», υπογραμμίζοντας την ισχυρή υποδομή για πεζούς και τη συνολική προσβασιμότητα της πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα αμφισβητεί την κοινή αντίληψη ότι μόνο οι συμπαγείς πόλεις μπορούν να εξερευνηθούν εύκολα με τα πόδια. Παρά το μέγεθός της, η Σεούλ έχει επενδύσει σημαντικά, ώστε το περπάτημα να είναι τόσο πρακτικό, όσο και ευχάριστο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ρέμα Cheonggyecheon, ένας αστικός υδάτινος δρόμος μήκους 10 χιλιομέτρων, πλαισιωμένος από καλά σχεδιασμένα πεζοδρόμια, που συνδέουν σημαντικά αξιοθέατα και κόμβους δημόσιων συγκοινωνιών. Ένα άλλο αξιοσημείωτο έργο είναι το Seoullo 7017, ένας πρώην αυτοκινητόδρομος εντός της πόλης που μετατράπηκε σε υπερυψωμένο πάρκο μήκους 1.074 μέτρων, προσφέροντας τόσο πράσινο χώρο, όσο κι έναν μοναδικό τρόπο περιήγησης στην πόλη πάνω από το επίπεδο του δρόμου.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ακολουθεί το Εδιμβούργο, που πέτυχε σχεδόν πανομοιότυπο ποσοστό αποδοχής, υστερώντας από τη Σεούλ κατά μόλις 0,08 ποσοστιαίες μονάδες. Γνωστή για την ιστορική της γοητεία, παρά για την ευκολία μετακίνησης, η πρωτεύουσα της Σκωτίας μπορεί να φαίνεται απίθανος υποψήφιος. Ωστόσο, η συμπαγής διάταξή της και η συγκέντρωση σημαντικών αξιοθέατων την καθιστούν ιδανική για εξερεύνηση με τα πόδια.

Οι επισκέπτες του Εδιμβούργου συχνά εντάσσουν το περπάτημα ως μέρος της εμπειρίας τους, είτε ανεβαίνουν στο Arthur’s Seat, είτε απολαμβάνουν την πανοραμική θέα από το Calton Hill. Τα βασικά αξιοθέατα της πόλης -συμπεριλαμβανομένου του Κάστρου του Εδιμβούργου, της Παλιάς Πόλης και των Εθνικών Πινακοθηκών της Σκωτίας– βρίσκονται όλα σε άνετη απόσταση με τα πόδια το ένα απ’ το άλλο.

Τελικά, τα ευρήματα υπογραμμίζουν μια απλή αλήθεια: Μια πραγματικά σπουδαία πόλη δεν είναι απλώς μια πόλη γεμάτη πολιτισμό, φαγητό και νυχτερινή ζωή, αλλά μια πόλη που επιτρέπει στους ανθρώπους να τα βιώσουν όλα αυτά χωρίς κόπο – βήμα προς βήμα.

