Παραγγελία μισής μερίδας σε εστιατόριο – Γιατί παγκοσμίως το κάνουν όλο και περισσότεροι

Οι μισές μερίδες γίνονται τάση για λιγότερα απορρίμματα και περισσότερη γευστική ποικιλία. Και για άδεια στομάχια θα έλεγε ο καλοφαγάς Έλληνας.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στην Ελλάδα, οι καλοφαγάδες έχουν από παλιά συνδέσει την καλή κουζίνα με το «γενναιόδωρο» πιάτο. Για πολλούς, η ποιότητα ενός εστιατορίου δεν κρίνεται μόνο από τη γεύση, αλλά και από το μέγεθος των μεριδών που σερβίρει. Μερίδες γεμάτες, πλούσιες και χορταστικές θεωρούνται δείγμα φροντίδας, φιλοξενίας και σεβασμού προς τον πελάτη – και γι’ αυτό η ιδέα της μισής μερίδας προκαλεί έκπληξη.

Στην Ελλάδα, γιατί παγκοσμίως η παραδοσιακή αντίληψη που ήθελε τη μισή μερίδα – αποκλειστικά για παιδιά ή για όσους έχουν μικρότερη όρεξη, αλλάζει ριζικά και η μισή μερίδα αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα στα μενού πολλών εστιατορίων.

Η τάση στην Ευρώπη και τον κόσμο

Η πρακτική των «tasting portions» δεν είναι ομοιόμορφα καθορισμένη στην Ευρώπη, αλλά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε χώρες όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ισπανία, τα μενού συχνά προσφέρουν τρεις επιλογές: Tapa (πολύ μικρή), Media Ración (μισή μερίδα) και Ración (μεγάλη μερίδα). Η Media Ración κοστίζει συνήθως από 60% έως 80% της τιμής της Ración, καθώς το κόστος προετοιμασίας και σερβιρίσματος παραμένει σχεδόν το ίδιο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η half portion είναι δημοφιλής κυρίως σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας και συχνά εντάσσεται σε tasting menu, με μικρή έκπτωση σε σχέση με το μισό της τιμής της πλήρους μερίδας. Η τάση αυτή έχει αναγνωριστεί από μέσα όπως η Repubblica στην Ιταλία και τα Vogue UK και The Guardian, ως αποτέλεσμα της συνείδησης κατά της σπατάλης των καταναλωτών.

Στις ΗΠΑ, οι μισές μερίδες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, εν μέρει λόγω της χρήσης φαρμάκων που μειώνουν την όρεξη, με την εισαγωγή του «teeny weeny mini meal» – μικροσκοπικά γεύματα που επιτρέπουν να μην σπαταλάται φαγητό και να μοιράζεται η απόλαυση μιας πλήρους γεύσης.

Η ψυχολογική επίδραση της μερίδας

Η δυνατότητα παραγγελίας μικρότερης ποσότητας ενθαρρύνει τον πελάτη να δοκιμάσει περισσότερα πιάτα – το λεγόμενο «effetto tasting». Έτσι, ενώ ξοδεύει λιγότερο ανά μερίδα, μπορεί να παραγγείλει περισσότερα πιάτα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος και την ικανοποίηση.

Στην Ιταλία, η τάση της mezza porzione αναπτύσσεται με ξεχωριστό τρόπο. Στην Πιεμόντε, η trattoria Le Putrelle προσφέρει αντιπάστι και primi σε «cit» (μισή μερίδα) και «gros» (ολόκληρη), με τιμές από 60% έως 80% της πλήρους μερίδας. Οι μισές μερίδες συμβάλλουν στη μείωση των υπολειμμάτων και προωθούν τη συνείδηση κατά της σπατάλης.

Στο Μιλάνο, το εστιατόριο Mezzé έχει θεσμοθετήσει τη φιλοσοφία της μισής μερίδας από το 2018. Σύμφωνα με τον chef και συνιδιοκτήτη Daniele Castaldi, όλα τα πιάτα προσφέρονται σε πλήρη ή μισή μερίδα, με στόχο τη μοιρασιά και την κοινωνικότητα μεταξύ των πελατών, εμπνευσμένο από τα λιβανέζικα mezzé και τις ισπανικές tapas. Οι μισές μερίδες υπολογίζονται και σε βάρος και σε συνοδευτικά, ώστε η μισή μερίδα να παραμένει αξιοπρεπής και πλήρης εμπειρίας. Στο Mezzé, η μισή μερίδα κοστίζει ακριβώς το 50% της πλήρους, ακολουθώντας τη φιλοσοφία ότι η μείωση της τιμής δεν θα έπρεπε να καθιστά τη μισή μερίδα λιγότερο ελκυστική για τον πελάτη.

Η μισή μερίδα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να δοκιμάσουν περισσότερα πιάτα και να μοιραστούν την εμπειρία, ενώ οι εστιατορίοι βλέπουν μείωση των απορριμμάτων και αύξηση της συνολικής ικανοποίησης.