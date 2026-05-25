Οικονομική μοναξιά: Όταν εξαφανίζεσαι σιγά σιγά όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα

Φτάνει η πρόσκληση. Χρυσοτυπία, χοντρό χαρτί, destination γάμος σε νησί που ακούγεται ονειρικό κι αμέσως αρχίζεις να υπολογίζεις. Εισιτήρια, διαμονή, δώρο, ρούχα. Αν έχεις σύντροφο, πολλαπλασίασε επί δύο. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι χαρά. Είναι αριθμητική. Κι ύστερα η αριθμητική γίνεται πρόσχημα: «Δεν μπορώ εκείνο το Σαββατοκύριακο», «Έχω δέσμευση με τη δουλειά», «Θα τα πούμε σίγουρα μετά». Κανείς δεν λέει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά.

Πρόσφατη έρευνα του CFP Board (του αμερικανικού φορέα πιστοποίησης οικονομικών συμβούλων) που δημοσιεύτηκε από το Fortune τον Μάρτιο του 2026, έδειξε ότι δύο στους τρεις Αμερικανούς έχουν αποφύγει τουλάχιστον μία κοινωνική υποχρέωση τα τελευταία δύο χρόνια, αποκλειστικά λόγω κόστους. Γενέθλια, δείπνα φίλων, εορταστικές συγκεντρώσεις, γάμοι. Τα πράγματα που συνθέτουν τον κοινωνικό ιστό. Κι αυτό που χτυπάει περισσότερο: από αυτούς που αρνήθηκαν, το 56% δεν είπε ποτέ τον πραγματικό λόγο. Ούτε στους φίλους, ούτε στην οικογένεια. Αυτό το σιωπηλό «όχι» έχει όνομα: Οικονομική μοναξιά. Κι αν σας ακούγεται σαν επινόηση ψυχολόγων με πολύ ελεύθερο χρόνο, ας ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς πρώτα.

Η ντροπή που κοστίζει περισσότερο από τα χρήματα

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC, Μάιος 2025) κατέληξε σε κάτι που αξίζει να μείνει: η οικονομική πίεση δεν συνδέεται με το ποσό που έχεις στον λογαριασμό, αλλά με το πώς αντιλαμβάνεσαι τη θέση σου σε σχέση με τους γύρω σου. Η ντροπή δεν γεννιέται από τη φτώχεια. Γεννιέται από τη σύγκριση. Κι η σύγκριση, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι αναπόφευκτη. Είναι η αέρινη σκηνή: εκείνοι περνάνε καλά το βράδυ σε κάποια βεράντα κι εσύ είσαι στο σπίτι, όχι επειδή δεν ήθελες να πας, αλλά επειδή δεν μπορούσες.

Τα νούμερα γίνονται πιο σκληρά αν κοιτάξεις τις νεότερες γενιές. Το 42% των Αμερικανών κάτω των 30 ετών, δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» (Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ). Πάνω από οι μισοί στη Gen Z νιώθουν ότι δεν βγάζουν αρκετά για τη ζωή που θεωρούν βασική. Όχι την ονειρική, την ελάχιστα ανθρώπινη: δείπνο με φίλους, ένα ταξίδι τον χρόνο, η δυνατότητα να πεις «ναι» σε μια πρόσκληση χωρίς να κοιτάξεις πρώτα το υπόλοιπο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, Νοέμβριος 2025) πάνω από 6 στους 10 ενήλικες αναφέρουν ότι η κοινωνική διαίρεση αποτελεί σημαντική πηγή άγχους. Οι Έλληνες μένουν με τους γονείς τους και κοιμούνται στα παιδικοεφηβικά τους δωμάτια ως τα 33 κατά μέσο όρο. Άντε «νιώσε ολοκληρωμένος» και «φτιάξε τη ζωή σου» μετά.

Κι εδώ η τέλεια καταιγίδα: η οικονομική αδυναμία απομονώνει, η απομόνωση τρέφει τη ντροπή, η ντροπή εμποδίζει τους ανθρώπους να μιλήσουν κι η σιωπή αναπαράγει την απομόνωση. Κυκλικά. Χωρίς κανένα σημείο εξόδου που να φαίνεται.

Η ελληνική εκδοχή: πιο ακριβός γάμος, πιο μικρός μισθός

Αν αυτό συμβαίνει στις ΗΠΑ, με μέσο ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού γύρω στα 75.000 δολάρια, φαντάσου τι σημαίνει στην Ελλάδα. Ο μέσος γάμος κοστίζει πλέον μεταξύ 17.000 και 18.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία πλατφορμών γάμου για το 2026 (αύξηση από τα 15.300 ευρώ του 2024-25). Η δεξίωση μόνη της καταπίνει περίπου τα μισά. Αυτό είναι το πρόβλημα του ζευγαριού. Ο καλεσμένος έχει το δικό του: μεταφορικά, διαμονή αν ο γάμος είναι σε νησί, δώρο (ο φάκελος ξεκινά ρεαλιστικά από 100 ευρώ ανά άτομο), ρούχα, ομορφιά. Ένας γάμος σε ταξιδιωτικό προορισμό, οι λεγόμενοι destination weddings, μπορεί να κοστίσει στον καλεσμένο 500-800 ευρώ. Για κάποιον με μισθό 900 ευρώ τον μήνα, αυτό είναι αδύνατο. Απλά μαθηματικά. Κι εδώ η κοινωνική δυναμική γίνεται σκληρή. Γιατί αρνείσαι τον γάμο ενός φίλου; Γιατί λείπεις πάντα; Γιατί εξαφανίστηκες; Η ντροπή του «δεν έχω λεφτά» είναι εξίσου ισχυρή με τη ντροπή της φτώχειας αυτής καθεαυτής, ίσως ισχυρότερη, γιατί αφορά τον τρόπο που σε βλέπουν αυτοί που αγαπάς.

Η έκθεση για τη φτώχεια του 2025, από το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, το επιβεβαιώνει: η κοινωνική απομόνωση συνοδεύει σταθερά τη φτωχοποίηση, ιδιαίτερα στις γυναίκες, τους νέους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Η φτώχεια δεν αφαιρεί μόνο αγοραστική δύναμη. Αφαιρεί παρουσία. Αφαιρεί κοινωνική ζωή. Αφαιρεί σχέσεις.

Αντίδοτο στην ψηφιακή απομόνωση

Υπάρχει μια αντιφατική τάση που αξίζει να αναφέρουμε: το λεγόμενο friction-maxxing, η συνειδητή δηλαδή επιστροφή σε λιγότερο αυτοματοποιημένες και πιο βιωματικές εμπειρίες. Μαθήματα με φυσική παρουσία, κοινοτικές δράσεις, αναλογικά χόμπι. Οι άνθρωποι θέλουν σύνδεση. Αλλά η σύνδεση κοστίζει. Ακόμα κι ο καφές κοστίζει. Ακόμα και η βόλτα κοστίζει, αν πρέπει να βάλεις βενζίνη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κοινωνική ζωή γίνεται πιο ακριβή. Είναι ότι γίνεται πιο ακριβή ενώ οι μισθοί μένουν ίδιοι. Και είναι κάτι που δεν το λέμε, γιατί η ίδια η σιωπή είναι μέρος του προβλήματος. Δεν λέμε στους φίλους μας ότι δεν μπορούμε. Απλώς εξαφανιζόμαστε. Σιγά σιγά. Ευγενικά. Μέχρι που κάποια στιγμή σταματούν να μας προσκαλούν.

Η οικονομική μοναξιά δεν μοιάζει με τη φτώχεια που ξέρουμε από τα ντοκιμαντέρ. Δεν φοράει κουρέλια. Φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσες πάντα, κρατάει το ίδιο κινητό, πίνει τον ίδιο καφέ. Απλώς δεν βγαίνει. Κι όταν δεν βγαίνεις, σταματάς να υπάρχεις κοινωνικά. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Και δεν μπαίνει σε κανέναν ισολογισμό.