Η πρώτη χώρα στον κόσμο που μπορεί να συνταγογραφηθεί από γιατρούς ως ταξιδιωτικός προορισμός

Μετά τη συνταγογράφηση της τέχνης και την άνθηση της τάσης του λεγόμενου τουρισμού ευεξίας, ήρθε η ώρα για πρώτη φορά να προταθεί ως θεραπεία ένας ταξιδιωτικός προορισμός: η Σουηδία. Δυστυχώς, προς το παρόν τουλάχιστον, τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο μας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις για το μέλλον.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του οργανισμού Visit Sweden με τίτλο «The Swedish Prescription», που απευθύνεται σε γιατρούς από όλο τον κόσμο, προτείνοντάς τους να συστήνουν δραστηριότητες χαρακτηριστικές μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας στη Σουηδία, όπως η σάουνα, τα κρυόλουτρα, το forest bathing, αλλά και το σουηδικό τελετουργικό απογευματινού καφέ που είναι γνωστό ως fika. Όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον με πλούσια φύση που προσφέρεται ιδιαίτερα για υπαίθριες δραστηριότητες και καθαρό αέρα.

Η πρωτοβουλία βασίστηκε στις επιστημονικές έρευνες των τελευταίων χρόνων, που αναδεικνύουν τη θεραπευτική δύναμη της φύσης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του πολιτισμού – τομείς στους οποίους η Σουηδία έχει πολλά να προσφέρει. Ξεκίνησε μετά από μια δημοσκόπηση που έδειξε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων δεν έχουν ιδέα για συνταγογραφήσεις για φυσικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, ωστόσο τα δύο τρίτα τους είναι ανοιχτοί σε αυτές, αν προέλθουν από τον γιατρό τους.

Ιδιαίτερα θετικοί εμφανίζονται και ειδικοί όπως η Dr Stacy Beller Stryer, επιστημονική διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ParkRXAmerica, που επισημαίνει τα εξής: «Η φύση, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και η τέχνη έχουν θεραπευτική δύναμη και, προφανώς, η Σουηδία διαθέτει αυτούς τους πόρους σε αφθονία. Ευχαρίστως θα συζητούσα με τους ασθενείς μου το πώς η σουηδική φύση και ο τρόπος ζωής μπορεί να ωφελήσει την υγεία τους – και είμαι ανοιχτή στο να συνταγογραφήσω μια επίσκεψη εκεί, αν το ζητήσουν».

Όπως πρόσθεσε η ίδια: «Έχουμε κάνει τεράστια βήματα στο να μετατρέψουμε τη φύση σε μέρος της δημόσιας υγείας – αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Αγκαλιάζω την πρωτοβουλία της Σουηδίας και ελπίζω να ανατρέψει θεσμικούς και οργανωτικούς περιορισμούς, ώστε να μπορούν τελικά να επωφεληθούν όλοι οι ασθενείς».