CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
LIFE

Η επιστήμη αποκαλύπτει γιατί οι πιο έξυπνοι άνθρωποι έχουν λιγότερους φίλους

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Για χρόνια μας έλεγαν ότι η ευτυχία μετριέται από τον αριθμό των φίλων και τις γεμάτες ατζέντες. Τα κοινωνικά δίκτυα επιβεβαίωσαν αυτή την εικόνα με likes, followers και συνεχείς ειδοποιήσεις.

Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά: η ευφυΐα φαίνεται να αλλάζει τους κανόνες της κοινωνικής ευτυχίας, και μερικές φορές οι λιγότεροι φίλοι μπορεί να σημαίνουν περισσότερη ικανοποίηση.

ΧΡΥΣΟΣ

Μελέτη του 2016 από τους εξελικτικούς ψυχολόγους Norman Li και Satoshi Kanazawa, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Psychology, δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη νοημοσύνη και την προτίμηση για λιγότερες κοινωνικές επαφές.

Ενώ οι άνθρωποι γενικά είναι κοινωνικά όντα και αντλούν ευτυχία από τη σύνδεση με άλλους, αυτό το μοτίβο αντιστρέφεται στα άτομα με υψηλή νοημοσύνη, τα οποία συχνά βιώνουν χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή όταν κοινωνικοποιούνται πολύ συχνά.

NOVA

Όταν η ευφυΐα αλλάζει τους κανόνες

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν αλληλεπιδρούν συχνά με φίλους, αυτό το αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση σε άτομα με υψηλή ευφυΐα. Για αυτούς, περισσότερες κοινωνικές συναντήσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερη ευτυχία, σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορεί να ισχύει το αντίθετο.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό συνδέεται με τον τρόπο που επεξεργάζονται τα κοινωνικά ερεθίσματα. Τα άτομα με υψηλή γνωστική ικανότητα έχουν συχνά σαφείς μακροπρόθεσμους στόχους και επικεντρώνονται σε προσωπικά έργα, εκτιμώντας τον χρόνο διαφορετικά και προτιμώντας δραστηριότητες που θεωρούν σημαντικές.

Δεν πρόκειται για απομόνωση ή δυσκολία στην επικοινωνία, ούτε για αλαζονεία. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο που αντλούν ικανοποίηση: κάποιοι αντλούν ενέργεια από τη συνεχή αλληλεπίδραση, ενώ άλλοι από τη συγκέντρωση, τη σκέψη ή τη δημιουργία.

Ποιότητα, αντί για ποσότητα

Ένα άλλο εύρημα δείχνει ότι τα έξυπνα άτομα δεν έχουν λιγότερους φίλους λόγω κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια. Τείνουν να προτιμούν λίγες, βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις, αντί για ευρείες, αλλά επιφανειακές γνωριμίες. Η ποσότητα χάνει έδαφος μπροστά στην ποιότητα, δημιουργώντας την παραδοξότητα: σε μια κοινωνία που μετρά τη δημοτικότητα σε αριθμούς, η ευτυχία δεν σχετίζεται πάντα με τη συσσώρευση φίλων.

Οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι συχνές κοινωνικές επαφές αυξάνουν την ευημερία για τους περισσότερους, αλλά για τους πιο αναλυτικούς ανθρώπους η υπερέκθεση μπορεί να γίνει πηγή απόσπασης, παρά ικανοποίησης. Η εσωστρέφεια, η ανάγνωση, η έρευνα ή η ανάπτυξη προσωπικών έργων προσφέρουν επαρκή συναισθηματική ανταμοιβή.

Ο αριθμός των φίλων ως δείκτης κοινωνικής επιτυχίας

Το βασικό συμπέρασμα δεν στρέφεται ενάντια στη φιλία, αλλά στην αυστηρή έννοια της κοινωνικής επιτυχίας.

Αν η ευτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες -προσωπικότητα, στόχους, τρόπο αντίληψης-, τότε ο αριθμός των φίλων δεν είναι απόλυτος δείκτης.

Σε έναν κόσμο όπου η ψηφιακή επικύρωση ενισχύει τον κοινωνικό ανταγωνισμό, η αληθινή ικανοποίηση μπορεί να βρίσκεται στην ήσυχη επικοινωνία με έναν ή δύο φίλους ή στη βαθιά σκέψη, και όχι σε γεμάτα προγράμματα και πολλαπλές γνωριμίες.

Η ευφυΐα δεν απομονώνει, αλλά αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε τις σχέσεις. Η κατανόηση αυτού του φαινομένου βοηθά να ξεπεραστούν μύθοι και στερεότυπα για όσους προτιμούν μικρούς, αλλά ουσιαστικούς κύκλους.

Ίσως η πραγματική ερώτηση δεν είναι πόσους φίλους έχεις, αλλά πόσο οι σχέσεις σου ανταποκρίνονται σε όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι πλήρης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Πρωτεΐνη: Οι ανάγκες ανά ηλικιακή ομάδα και η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

09/02/2026

Φριτέζα αέρος: Οι πιθανοί κίνδυνοι και η σχέση της με το σάκχαρο

05/02/2026

Τι είναι το «χρυσό αίμα» που κυλά στις φλέβες μόνο 50 ανθρώπων στον κόσμο

30/01/2026
estiasi

Εστίαση, έρευνα: Η υπερβολική εξυπηρέτηση διώχνει τους πελάτες;

23/01/2026
egkefalos mind

Οι ηλικίες στη ζωή μας που ο εγκέφαλός μας αλλάζει

21/01/2026

«Blue Monday»: Η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου

19/01/2026
tatoo

Πόσο ασφαλή είναι τα τατουάζ;

06/01/2026
monaksia

Γιατί νιώθεις μόνος ακόμη κι αν έχεις πολλούς φίλους, σύμφωνα με νέα έρευνα

05/01/2026

Πέντε επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να νιώσουμε καλύτερα το 2026

02/01/2026

Βρεφική Φωλιά: Η ιδανική επιλογή για άνετο ύπνο του μωρού σας

31/12/2025
Back to top button