Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μοναξιά προκαλείται από κακές κοινωνικές δεξιότητες ή από έλλειψη φίλων γύρω τους. Αλλά αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν περιτριγυριζόμαστε από φίλους και ανάμεσα σε πλήθη, μπορούμε ακόμα να νιώθουμε άδειοι και μόνοι.

Η μοναξιά δεν μοιάζει ευχάριστο πράγμα. Αλλά από την εμπειρία με τα χρόνια, βλέπουμε ότι τα άτομα με υψηλότερο IQ είναι λιγότερο πιθανό να κοινωνικοποιηθούν και ότι η μοναξιά είναι μια ολοένα και πιο δημοφιλής πολυτέλεια.

Το ότι σε κάποιον αρέσει να είναι μόνος δεν σημαίνει ότι είναι και μόνος. Άρα, συνδέονται η εξυπνάδα και η μοναξιά; Είναι οι έξυπνοι άνθρωποι πιο μόνοι;

Δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο, αλλά αυτό που είναι εμφανές είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο άγχος και το άγχος, μπορεί να προκαλέσει μοναξιά.

Σε αυτή τη γενιά, οι γυναίκες έχουν συχνά υψηλές προσδοκίες: να είναι ελκυστικές, ικανές, να έχουν χρόνο να διαβάζουν βιβλία για να βελτιώσουν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να διατηρούν μια όμορφη εμφάνιση… Με αυτή την ασφυκτική πίεση, η επιθυμία να είναι μόνες προέκυψε σταδιακά. Όλο και περισσότερες γυναίκες θέλουν να πάνε ένα ταξίδι όπου είναι μόνες και δεν χρειάζεται να ευχαριστούν ή να βασίζονται σε άλλους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που επηρεάζει.

Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης για solo ταξίδια έχει επίσης οδηγήσει πολλές εταιρείες να το χρησιμοποιούν ως την κύρια μέθοδο προώθησης τα τελευταία χρόνια.

Για πολύ καιρό, οι ανύπαντρες γυναίκες αναφέρονται συχνά ως μοναχικές, σπάνια βλέπεις έναν άνδρα να λαμβάνει αυτά τα σχόλια. Αλλά οι άνδρες και οι γυναίκες είναι το ίδιο. Για όσους θέλουν να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να χαλαρώσουν ή να έχουν ελευθερία, η μοναξιά δεν είναι τρομακτική.

Σήμερα, οι νέοι εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσουν και για μικρές εκδρομές, με ανθρώπους που συναντούν πρώτη φορά. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι σύντομη, αλλά βοηθά στη μείωση των αναστολών, του άγχους και των συναισθημάτων εγκλεισμού.

Και μετά το ταξίδι; Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν είναι απαραίτητο να μοιραστείτε το ταξίδι σας με φίλους και συγγενείς. Μπορείτε να μοιραστείτε όμορφα τοπία, αλλά τα συναισθήματά σας είναι κάτι πολύ προσωπικό και μοναδικό. Είναι ο συνδυασμός της περιέργειας, της ανεκτικότητας, του άγνωστου, του ενθουσιασμού που μόνο εσύ νιώθεις που έκανε το προσωπικό σου ταξίδι μαγικό.

Οι έξυπνοι άνθρωποι συχνά εκτιμούν την αυτονομία τους και μπορεί να προτιμούν να παίρνουν αποφάσεις και να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο χωρίς εξωτερική πίεση ή επιρροή.

Χωρίς περισπασμούς, η μοναξιά τους επιτρέπει να εξερευνούν τις δυνατότητες ανεξάρτητα, να ανακαλύπτουν νέες ιδέες και να ασκούν ελεύθερη βούληση χωρίς επίβλεψη. Αυτό τους δίνει την ελευθερία να προγραμματίζουν τη ζωή τους και να επιδιώκουν τους στόχους τους με μια σταθερή αίσθηση ελέγχου. Φυσικά, αυτή η μοναξιά δεν συνεπάγεται αποξένωση από τις κοινωνικές σχέσεις. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την παρουσία τους στο πλήθος μια αξιοσημείωτη πολυτέλεια για την οποία πολλοί ανυπομονούν.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και οι τάσεις του συχνά καθορίζουν γιατί προτιμά να είναι μόνος. Ενώ ορισμένοι εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί όταν εργάζονται μόνοι τους, μερικοί έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να διαπιστώσουν ότι το να βρίσκονται κοντά σε άλλα άτομα τους βοηθά να τονώσουν τα κίνητρά τους και να τους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Το να είσαι μόνος δεν σημαίνει απαραιτήτως μοναξιά, επειδή τα άτομα με υψηλή ευφυΐα μπορούν ακόμα να διατηρήσουν ισχυρές σχέσεις και να απολαύσουν τα οφέλη της μοναξιάς χωρίς να θυσιάζουν ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το να είναι μόνοι τους επιτρέπει να εστιάσουν βαθιά στη δουλειά και τις ιδέες τους, επιτρέποντάς τους να σκέφτονται κριτικά, αντικειμενικά και δημιουργικά για οποιοδήποτε έργο επιλέξουν.