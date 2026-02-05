CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
LIFE

Φριτέζα αέρος: Οι πιθανοί κίνδυνοι και η σχέση της με το σάκχαρο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Είναι η φριτέζα αέρος τόσο αθώα όσο φαίνεται; Η επιστήμη εξετάζει πώς η «υγιεινή» τηγανητή γεύση μπορεί να επηρεάζει το σάκχαρό μας και γιατί πρέπει να προσέχουμε τη συχνότητα χρήσης της.

Τα τελευταία χρόνια, η φριτέζα αέρος έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα ως μια «υγιεινή» εναλλακτική για το τηγάνισμα. Ο τρόπος που μαγειρεύει υπόσχεται τραγανή υφή και ανεβασμένη γεύση, με ελάχιστο έως καθόλου ελαιόλαδο ή κάποιο άλλο λίπος, άρα λιγότερες θερμίδες και λιγότερα κορεσμένα ή trans λιπαρά. Σε σχέση με το παραδοσιακό τηγάνισμα, πράγματι το αποτέλεσμα φαίνεται πιο ωφέλιμο για την καρδιά και το βάρος μας. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι είναι απολύτως ακίνδυνο για τον οργανισμό, ειδικά όταν μιλάμε για τον μεταβολισμό και το σάκχαρο.

ΧΡΥΣΟΣ

Όταν τηγανίζουμε ένα τρόφιμο, ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία της λιπαρής ουσίας, με αποτέλεσμα το φαγητό να αφυδατώνεται (γι’ αυτό και γίνεται τραγανό), αλλά ταυτόχρονα να απορροφά σημαντική ποσότητα λίπους. Κατά την έκθεση του λίπους σε υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο οξειδώνεται και δημιουργεί trans λιπαρά, τα οποία, σύμφωνα με έρευνες, έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Μαγειρεύοντας στη φριτέζα αέρος, αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό τα trans, όμως η υψηλή θερμοκρασία και η αφυδάτωση των τροφών οδηγεί στην παραγωγή γλυκοτοξινών (AGEs – Advanced Glycation End Products), αποτέλεσμα των αντιδράσεων Maillard.

Όπως εξηγεί στο Cantina ο ειδικός παθολόγος Νίκος Γεωργιάδης: «τα AGEs είναι βλαβερά μόρια που δημιουργούνται όταν τα σάκχαρα συνδέονται με πρωτεΐνες, λίπη και νουκλεϊκά οξέα, μέσω της διαδικασίας της γλυκοζυλίωσης. Αυτά τα μόρια όχι μόνο προάγουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, αλλά μπορούν να αλλοιώσουν ακόμη και το DNA των κυττάρων μας».

NOVA

Γι’ αυτό, παρότι η φριτέζα αέρος είναι σαφώς καλύτερη επιλογή από το τηγάνισμα, οι ειδικοί συνιστούν πως η ισορροπημένη χρήση και η προσοχή στην πρώτη ύλη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, παραμένει η πιο υγιεινή πρακτική.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Cantina
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τι είναι το «χρυσό αίμα» που κυλά στις φλέβες μόνο 50 ανθρώπων στον κόσμο

30/01/2026
estiasi

Εστίαση, έρευνα: Η υπερβολική εξυπηρέτηση διώχνει τους πελάτες;

23/01/2026
egkefalos mind

Οι ηλικίες στη ζωή μας που ο εγκέφαλός μας αλλάζει

21/01/2026

«Blue Monday»: Η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου

19/01/2026
tatoo

Πόσο ασφαλή είναι τα τατουάζ;

06/01/2026
monaksia

Γιατί νιώθεις μόνος ακόμη κι αν έχεις πολλούς φίλους, σύμφωνα με νέα έρευνα

05/01/2026

Πέντε επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να νιώσουμε καλύτερα το 2026

02/01/2026

Βρεφική Φωλιά: Η ιδανική επιλογή για άνετο ύπνο του μωρού σας

31/12/2025

Τι είναι το FOBO και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία

30/12/2025

Πώς να επιταχύνεις σωστή ανάρρωση μετά την εμφύτευση μαλλιών

30/12/2025
Back to top button