Σαγηνευτικές είναι εικόνες που αντικρίζουν εδώ και δύο χρόνια όσοι επισκέπτονται τα Νησιά Φερόε και ταξιδεύουν από το Streymoy στο Eysturoy (και αντίστροφα), δύο από τα πολυπληθέστερα νησιά αυτής της αυτόνομης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Η σύνδεση μεταξύ των εν λόγω νησιών επιτυγχάνεται μέσω ενός εντυπωσιακού οδικού έργου, ήτοι ένα δίκτυο υποθαλάσσιων σηραγγών μήκους 11 χλμ. κάτω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και το χαμηλότερο σημείο του βρίσκεται 187 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το δίκτυο σηραγγών έχει δώσει νέα πνοή στην περιοχή και έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών, μιας και συνδέει την πρωτεύουσα Torshvan (στη νήσο Streymoy) με τα χωριά Runavik και Strendur (στη νήσο Eysturoy), μειώνοντας τη διάρκεια του ταξιδιού από μία ώρα και 14 λεπτά σε μόλις 16 λεπτά.

Μεγάλη ατραξιόν, ωστόσο, αυτού του επιβλητικού έργου αποτελεί ο πρώτος και μεγαλύτερος υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο, ο οποίος λειτουργεί και ως το σημείο καμπής μεταξύ των τούνελ.

At the roundabout under the Atlantic Ocean in the new 11 km sub-sea tunnel in the Faroe Islands tonight.

Art and engineering combined beautifully together. pic.twitter.com/BpjsxOJRou

— Kristina Háfoss (@KristinaHafoss) January 16, 2021