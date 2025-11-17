Είναι θέμα καλής υγείας να βάλουμε φυτά εσωτερικού χώρου στον χώρο μας

Τα φυτά εσωτερικού χώρου έρχονται και φεύγουν από τη μόδα ήδη από την εποχή των Αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έβαλαν τα φυτά μέσα στο σπίτι. Σήμερα, η μόδα επιτάσσει μια μίνιμαλ διακόσμηση με λίγα φυτά να δίνουν το χρώμα και το άρωμά τους στο χώρο.

Και αυτή η μόδα δεν πρέπει να αλλάξει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθώς τα οφέλη των φυτών εσωτερικού χώρου για την υγεία πρέπει να μας κάνει να τα θεωρούμε αναγκαιότητα και όχι τμήμα της διακόσμησης. Αν δεν το πιστεύετε, ακολουθούν μερικοί λόγοι που θα σας πείσουν να βάλετε φυτά μέσα στο σπίτι.

1. Βοηθούν στην αναπνοή

Η εισπνοή φέρνει το οξυγόνο στο σώμα, η εκπνοή απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, διαδικασία την οποία ακολουθούν αντίστροφα τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των επιπέδων οξυγόνου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η φωτοσύνθεση διακόπτεται και τα περισσότερα φυτά αντιστρέφουν τη λειτουργία τους, απορροφώντας οξυγόνο και απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα φυτά, όπως οι ορχιδέες, τα παχύφυτα και τα επίφυτα, δηλαδή αυτά που αναπτύσσονται πάνω σε άλλα φυτά, που κάνουν το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιήσετε αυτά τα φυτά μέσα στην κρεβατοκάμαρα θα βοηθήσετε στη διατήρηση των επιπέδων οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

2. Αποτρέπουν τις ασθένειες

Μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται διαπνοή, τα φυτά απορροφούν το νερό στις ρίζες τους, το οποίο στη συνέχεια εξατμίζεται από τα φύλλα τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για το 10% της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, με το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και στο σπίτι με τα φυτά εσωτερικού χώρου. Και παρόλο που μπορεί να μην ακούγεται καλή ιδέα για τους υγρούς καλοκαιρινούς μήνες, είναι ιδανικό για τους πιο ξηρούς μήνες ή τα γενικώς ξηρά κλίματα. Σύμφωνα με μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Νορβηγίας, η ύπαρξη φυτών στους εσωτερικούς χώρους μειώνει την εμφάνιση προβλημάτων όπως το ξηρό δέρμα, το κρύωμα, ο πονόλαιμος και ο ξηρός βήχας. Άλλη έρευνα αποκαλύπτει ότι η υψηλότερη απόλυτη υγρασία ευνοεί τη μειωμένη επιβίωση και μετάδοση του ιού της γρίπης.

3. Καθαρίζουν τον αέρα

Εκτενείς έρευνες της NASA κατέληξαν σε μια νέα θεωρία βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, στην οποία τα φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο: «Τόσο οι ρίζες όσο και τα φύλλα των φυτών χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των τοξικών ατμών από το εσωτερικό σφραγισμένων κτηρίων. Χαμηλά επίπεδα χημικών όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και η φορμαλδεΰδη μπορούν να απομακρυνθούν από το εσωτερικό περιβάλλον αποκλειστικά μέσω των φύλλων των φυτών. Σε σφραγισμένα περιβάλλοντα, τα φυτά προσφέρουν θρέψη όταν καταναλώνονται ως τρόφιμα και βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα», επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τη NASA, στα φυτά που απομακρύνουν τους εσωτερικούς ρύπους συγκαταλέγεται το χρυσάνθεμο, η ζέρμπερα, η αζαλέα και τα φοινικοειδή.

4. Ενισχύουν τη θεραπεία

Μπορεί τα λουλούδια ως δώρο σε κάποιον που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο να θεωρείται κλισέ, αλλά στην πραγματικότητα τα φυτά βοηθούν τόσο πολύ στην ανάρρωση χειρουργημένων ασθενών που μία μελέτη τα προτείνει ως «μη επεμβατική, φθηνή και αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία για τους χειρουργημένους ασθενείς».

Τα φυτά είναι όντως φάρμακο: Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Kansas, βρήκε ότι η θέα των φυτών κατά τη διάρκεια ανάρρωσης από χειρουργική επέμβαση οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στις ψυχολογικές αποκρίσεις, όπως αποδείχθηκε από τη μειωμένη συστολική αρτηριακή πίεση και τα χαμηλότερα ποσοστά πόνου, άγχους και κούρασης σε σύγκριση με ασθενείς που δεν είχαν φυτά στα δωμάτιά τους.

Μία ακόμη θεραπεία για τη μείωση του χρόνου ανάρρωσης θεωρείται και η κηπουρική, όπως αναφέρει σε έρευνα το Πανεπιστήμιο του Τέξας, κατά την οποία οι ασθενείς κλήθηκαν να φροντίσουν διάφορα φυτά. Οι ασθενείς που είχαν φυσική αλληλεπίδρασηά με τα φυτά είχαν σημαντικά μειωμένο χρόνο ανάρρωσης μετά από ιατρικές διαδικασίες.

5. Βοηθούν να δουλεύουμε καλύτερα

Διάφορες μελέτες με φοιτητές και εργαζόμενους αποκαλύπτουν ότι το διάβασμα ή η εργασία υπό την παρουσία φυτών μπορεί να έχει μια πραγματικά σημαντική επίδραση. Όπως ακριβώς συμβαίνει όταν βρισκόμαστε στη φύση, το να έχουμε φυτά γύρω μας βοηθά στη συγκέντρωση, τη μνήμη και την παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα, η επιρροή των φυτών μπορεί να αυξήσει τη διατήρηση της μνήμης έως και κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Michigan.

Επιπλέον, δύο νορβηγικές μελέτες βρήκαν ότι η παραγωγικότητα ενός εργαζομένου ενισχύεται σημαντικά υπό την παρουσία διακοσμητικών φυτών στο γραφείο. «Η δουλειά που διεξάγεται με τη φυσική επιρροή ενός διακοσμητικού φυτού είναι συνήθως υψηλότερης ποιότητας και ολοκληρώνεται με υψηλότερα ποσοστά ακρίβειας», καταλήγουν οι επιστήμονες.