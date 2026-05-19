Η ευχάριστη δραστηριότητα που μας κρατά νέους όσο και η άσκηση

Μπορούν οι τέχνες να καθυστερήσουν τη γήρανση; Σε αυτό το ερώτημα απαντά νέα μελέτη ερευνητών του University College London (UCL), σύμφωνα με την οποία η τακτική συμμετοχή σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέεται με την επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Innovation in Aging, διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ασχολούνταν συχνά με δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η ακρόαση μουσικής, η επίσκεψη σε γκαλερί ή μουσεία και η συμμετοχή σε άλλες πολιτιστικές εμπειρίες φαινόταν να γερνούν πιο αργά σε βιολογικό επίπεδο απ’ όσους δεν ασχολούνταν τόσο με τις τέχνες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και δεδομένα από εξετάσεις αίματος 3.556 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέκριναν την ενασχόληση των συμμετεχόντων με τις τέχνες και τον πολιτισμό με χημικές αλλαγές στο DNA – πρόκειται για αλλαγές που δεν μεταβάλλουν τον ίδιο τον γενετικό κώδικα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη βιολογική γήρανση.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τόσο η συχνότητα, όσο και η ποικιλία της ενασχόλησης με τις τέχνες φαίνεται να έχουν σημασία. Τα άτομα που συμμετείχαν συχνότερα σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ασχολούνταν μ’ ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, έδειξαν σημάδια βραδύτερου ρυθμού γήρανσης και νεότερης βιολογικής ηλικίας.

Αποτελέσματα συγκρίσιμα με την άσκηση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν ότι τα εμφανή οφέλη της ενασχόλησης με τις τέχνες ήταν παρόμοια με αυτά της σωματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα άτομα που ασχολούνταν με κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα φαινόταν να γερνούν κατά 4% πιο αργά σε σύγκριση με όσους ασχολούνταν σπάνια με τις τέχνες. Η διαφορά αυτή ήταν συγκρίσιμη μ’ εκείνη που παρατηρήθηκε μεταξύ των ατόμων που ασκούνταν τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα και εκείνων που δεν ασκούνταν.

Η συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε άτομα άνω των 40 ετών και παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα.

Η καθηγήτρια Daisy Fancourt, κύρια συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Υγειονομικής Περίθαλψης του UCL, δήλωσε ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν τον αντίκτυπο των τεχνών στην υγεία σε βιολογικό επίπεδο.

Γιατί η ποικιλία φαίνεται σημαντική

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η συμμετοχή σε πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες συσχετίζεται με βραδύτερη βιολογική γήρανση. Η δρ. Fancourt πιστεύει ότι κάθε δραστηριότητα προσφέρει διαφορετικά «συστατικά» που υποστηρίζουν την υγεία. Για παράδειγμα, ορισμένες παρέχουν γνωστική διέγερση, ενώ άλλες περιλαμβάνουν κοινωνική αλληλεπίδραση, συναισθηματική έκφραση ή ακόμη και σωματική δραστηριότητα.

Η ανάγνωση, η μουσική, οι επισκέψεις σε μουσεία, τα δημιουργικά χόμπι και οι πολιτιστικές έξοδοι επηρεάζουν το σώμα και το μυαλό με διαφορετικούς τρόπους, συμβάλλοντας ενδεχομένως στη μείωση του στρες, τη στήριξη της ψυχικής ευεξίας και την προώθηση μιας πιο υγιούς γήρανσης.

Σύμφωνα με την κύρια συγγραφέα της μελέτης, δρ. Feifei Bu από το UCL, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προστίθενται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών, που δείχνει ότι οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορούν να μειώσουν το άγχος, να περιορίσουν τις φλεγμονές και να βελτιώσουν τους καρδιαγγειακούς κινδύνους – οφέλη που συμπίπτουν με αυτά της άσκησης.

Τέχνες και υγεία: Ένας αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας

Τα νέα ευρήματα προστίθενται στα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και την ευημερία. Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες επιβραδύνει άμεσα τη γήρανση, υποδηλώνει ότι η τακτική και ποικίλη συμμετοχή στις τέχνες θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Για όσους επιθυμούν να μεγαλώνουν καλά, το μήνυμα είναι απλό: Μερικές φορές, ένα βιβλίο, ένα τραγούδι ή μια μέρα στο μουσείο αρκούν για να ενισχύσουν την υγεία μας.