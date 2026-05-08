Διπλασιάστηκαν οι έφηβοι που προσπαθούν να κόψουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Η έντονη προβολή των κινδύνων του ατμίσματος, σε συνδυασμό με τις διαφημιστικές καμπάνιες κατά του vaping, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μείωση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου στους εφήβους.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Public Health, οι προσπάθειες διακοπής του vaping στους εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγα χρόνια.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 260.000 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Καλιφόρνια και συνέκρινε δύο χρονικές περιόδους: πριν από την έναρξη των εκστρατειών ενημέρωσης (2017–2018) και μετά την κορύφωσή τους (2019–2020).

Τα βασικά ευρήματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια εντυπωσιακή αλλαγή στη συμπεριφορά των εφήβων:

Οι έφηβοι που προσπαθούσαν να διακόψουν το άτμισμα αυξήθηκαν από 28,8% σε 53,2%

Η πρόθεση διακοπής αυξήθηκε από 56,9% σε 79,1%

Η πιθανότητα να ξεκινήσει κάποιος που δεν είχε ατμίσει ποτέ μειώθηκε αισθητά

Την ίδια περίοδο, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στους νέους είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της το 2019 και στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται σταθερά.

Ο ρόλος των διαφημίσεων και του φόβου

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο βασικούς παράγοντες που επηρέασαν αυτή την αλλαγή:

Οι έντονες καμπάνιες κατά του vaping από δημόσιους οργανισμούς

Η εκτεταμένη κάλυψη ενός σοβαρού συνδρόμου πνευμονικής βλάβης που συνδέθηκε με το άτμισμα (EVALI)

Το σύνδρομο αυτό σχετίστηκε με χιλιάδες νοσηλείες και δεκάδες θανάτους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και ανησυχία, ιδιαίτερα στους νέους.

Ενδιαφέρον είναι ότι η ενημέρωση γύρω από τις βλάβες στους πνεύμονες φάνηκε να επηρεάζει ακόμη και όσους δεν είχαν ξεκινήσει το άτμισμα, μειώνοντας την πιθανότητα να το δοκιμάσουν.

Το βασικό συμπέρασμα

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αλλαγή στο «επικοινωνιακό περιβάλλον», δηλαδή ο συνδυασμός ενημέρωσης, διαφημίσεων και ειδήσεων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των εφήβων.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η αντίληψη των κινδύνων δεν ήταν πάντα ακριβής, καθώς πολλοί νέοι συνέδεσαν τις πνευμονικές βλάβες με τη νικοτίνη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σχετίζονταν με άλλες ουσίες.

Τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία της ενημέρωσης και της σωστής επικοινωνίας στην πρόληψη, δείχνοντας ότι οι στοχευμένες εκστρατείες μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των νέων.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η κατανόηση των κινδύνων του vaping παραμένει κρίσιμη, καθώς οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία συνεχίζουν να διερευνώνται.