Αλλαγές σε μέλι, μαρμελάδες και χυμούς από τον Ιούνιο 2026 – Τι θα βλέπουμε στις ετικέτες

Από τον Ιούνιο του 2026, οι ετικέτες σε μέλι, μαρμελάδες και χυμούς αλλάζουν. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία βάζει τέλος στις γενικές ενδείξεις προέλευσης, αυξάνει την περιεκτικότητα του φρούτου και ξεκαθαρίζει τι θεωρείται χυμός. Δείτε τι σημαίνει αυτό για τα προϊόντα που αγοράζουμε κάθε μέρα.

Με τη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2024/1438, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να βάλει σαφή όρια στο τι θεωρείται μέλι, μαρμελάδα και χυμός, επιβάλλοντας πιο αυστηρή επισήμανση, μεγαλύτερη διαφάνεια στην προέλευση και αλλαγές στη σύσταση των προϊόντων.

Η νέα οδηγία της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1438, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2024, αποτελεί την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των λεγόμενων «Breakfast Directives». Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τρόφιμα όπως το μέλι, τις μαρμελάδες, τους χυμούς και το συμπυκνωμένο ή αφυδατωμένο γάλα. Η νέα αυτή παρέμβαση δεν εισάγει μια εντελώς καινούργια νομοθεσία, αλλά τροποποιεί προϋπάρχουσες οδηγίες των αρχών της δεκαετίας του 2000, οι οποίες πλέον θεωρούνται ανεπαρκείς για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕ, τα κράτη-μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν τις αλλαγές έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025. Η εφαρμογή τους στην αγορά ξεκινά στις 14 Ιουνίου 2026, ημερομηνία που αποτελεί σημείο μετάβασης για παραγωγούς, εισαγωγείς και λιανεμπόριο.

Η βασική κατεύθυνση της οδηγίας είναι σαφής: ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει, χωρίς άτυπες διατυπώσεις και γενικές ενδείξεις.

Μέλι: Η προέλευση μπαίνει στο προσκήνιο

Στην περίπτωση του μελιού, οι αλλαγές είναι οι πιο ουσιαστικές. Μέχρι σήμερα, ένα προϊόν μπορούσε να κυκλοφορεί στην αγορά με την ένδειξη «μείγμα μελιών ΕΕ» ή «μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ», χωρίς καμία αναφορά στις επιμέρους χώρες προέλευσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μη μπορεί να αξιολογήσει την πραγματική σύνθεση του προϊόντος.

Με τη νέα οδηγία, η πρακτική αυτή καταργείται. Οι παραγωγοί υποχρεώνονται να αναγράφουν όλες τις χώρες προέλευσης του μελιού που περιέχει το προϊόν, και μάλιστα με σειρά που αποτυπώνει τη συμμετοχή τους στο τελικό μείγμα. Πιο απλά, η χώρα που συμμετέχει περισσότερο θα εμφανίζεται πρώτη.

Η νομοθεσία ανοίγει επίσης τον δρόμο για πιο αναλυτική επισήμανση, με την πιθανότητα αναγραφής ποσοστών για κάθε χώρα, ιδιαίτερα στα προϊόντα που αποτελούν μείγματα. Αν και η εφαρμογή αυτού του σημείου μπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω σε εθνικό επίπεδο, η κατεύθυνση είναι σαφής και απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερη γενίκευση.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, έλεγχοι του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν καταδείξει ότι σημαντικό ποσοστό μελιού στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζει ενδείξεις νοθείας ή αλλοίωσης. Η νέα οδηγία προβλέπει την ανάπτυξη κοινών μεθόδων ανίχνευσης, καθώς και ενίσχυση των ελέγχων, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικές όπως η προσθήκη σακχάρων ή η παραπλανητική επισήμανση.

Μαρμελάδες: Επαναπροσδιορίζεται η έννοια του «φρούτου»

Στις μαρμελάδες, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στη σύσταση και όχι μόνο την επισήμανση. Η οδηγία αυξάνει τα ελάχιστα όρια περιεκτικότητας σε φρούτο, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν χαμηλότερα και επέτρεπαν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος.

Από το 2026, μια μαρμελάδα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 450 γραμμάρια φρούτου ανά κιλό προϊόντος, ενώ για τις λεγόμενες «έξτρα» μαρμελάδες το όριο ανεβαίνει στα 500 γραμμάρια. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα, τα οποία κυμαίνονταν περίπου στα 350 γραμμάρια ανά κιλό.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα τη δομή του προϊόντος. Με περισσότερη πρώτη ύλη φρούτου, μειώνεται το περιθώριο για την προσθήκη ζάχαρης ή άλλων συστατικών όπως είναι τα πηκτικά μέσα και τα χημικά συντηρητικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν πιο πυκνό, με πιο καθαρή γεύση και μεγαλύτερη σύνδεση με την πρώτη ύλη.

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση επιχειρεί να περιορίσει την απόσταση που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις μαρμελάδες και σε άλλα προϊόντα επάλειψης τα οποία κυκλοφορούν με διαφορετικές ονομασίες αλλά συχνά συγχέονται στο ράφι.

Ουσιαστικά. η νομοθεσία επανακαθορίζει το τι θεωρείται μαρμελάδα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Χυμοί: Πιο καθαρές κατηγορίες, λιγότερη σύγχυση

Οι χυμοί αποτελούν μια κατηγορία όπου η σύγχυση του καταναλωτή είναι διαχρονική. Οι διαφορές ανάμεσα σε «χυμό», «νέκταρ» και προϊόντα από συμπύκνωμα δεν είναι πάντα εμφανείς, ιδιαίτερα όταν η επισήμανση δεν είναι σαφής.

Η νέα οδηγία επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας νέες κατηγορίες και ενισχύοντας τους κανόνες επισήμανσης. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται προϊόντα όπως ο «χυμός με μειωμένα σάκχαρα» και ο «χυμός από συμπύκνωμα με μειωμένα σάκχαρα», κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να αναγράφουν ότι τα σάκχαρα που περιέχει το προϊόν προέρχονται αποκλειστικά από το φρούτο, εφόσον αυτό ισχύει. Η ένδειξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η λέξη «χωρίς ζάχαρη» χρησιμοποιείται συχνά με διαφορετικούς τρόπους.

Βασικός στόχος είναι να γίνει ξεκάθαρο στον καταναλωτή ότι αγοράζει 100% χυμό, συμπυκνωμένο χυμό ή νέκταρ με πρόσθετα.

Γάλα: Τεχνολογικές παρεμβάσεις με υποχρέωση ενημέρωσης

Στην κατηγορία του συμπυκνωμένου και αφυδατωμένου γάλακτος, οι αλλαγές δεν είναι τόσο ορατές στον καταναλωτή όσο στο μέλι ή τις μαρμελάδες, αλλά έχουν τεχνική σημασία για την παραγωγή. Η οδηγία επιτρέπει την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογικών επεξεργασιών, όπως η μείωση της λακτόζης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δηλώνονται με σαφήνεια στην ετικέτα. Η προσέγγιση εδώ δεν είναι περιοριστική, αλλά επικεντρώνεται στη διαφάνεια.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία της βιομηχανίας και στην ανάγκη του καταναλωτή να γνωρίζει τι περιέχει το προϊόν που αγοράζει.

Τι θα δούμε διαφορετικό στο σουπερμάρκετ από το 2026

Η νέα οδηγία δεν θα γίνει αντιληπτή μέσα από ανακοινώσεις ή τεχνικούς όρους, αλλά στο ίδιο το ράφι. Οι αλλαγές θα φανούν πρώτα στην ετικέτα και στη σύσταση των προϊόντων.

Στα βάζα μελιού, οι γενικές ενδείξεις που μέχρι σήμερα κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα προελεύσεων θα πρέπει να εμφανίζονται με συγκεκριμένες χώρες, συχνά περισσότερες από μία, σε σειρά που αποτυπώνει τη συμμετοχή τους στο τελικό προϊόν. Αυτό, σημαίνει ότι δύο μέλια που μέχρι σήμερα έμοιαζαν ίδια, θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται, ξεκάθαρα.

Στις μαρμελάδες, η αλλαγή δεν θα είναι μόνο στην ετικέτα αλλά και στο ίδιο το προϊόν. Η αυξημένη ποσότητα φρούτου θα επηρεάσει την υφή και τη γεύση, οδηγώντας σε πιο συμπυκνωμένα προϊόντα. Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεαστεί και η τιμή, καθώς η πρώτη ύλη αποτελεί το βασικότερο κόστος.

Στους χυμούς, οι διαφορές θα γίνουν πιο ευδιάκριτες μέσα από τις νέες κατηγορίες. Προϊόντα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο στο ράφι, θα αποκτήσουν πιο σαφή ταυτότητα, είτε ως 100% χυμοί είτε ως προϊόντα από συμπύκνωμα ή με μειωμένα σάκχαρα.

Συνολικά, το ράφι θα γίνει πιο «ευανάγνωστο». Όχι απαραίτητα πιο απλό, αλλά πιο σαφές ως προς το τι αγοράζει κανείς.

Τι αλλάζει συνολικά στο ράφι

Αν δει κανείς τη νέα οδηγία ως σύνολο, γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται για αποσπασματικές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να επαναφέρει σαφή όρια σε κατηγορίες τροφίμων που είχαν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο «ελαστικές» ως προς τον ορισμό τους. Σε πρακτικό επίπεδο, από το 2026:

οι ετικέτες θα δίνουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες

τα προϊόντα θα είναι πιο συγκρίσιμα μεταξύ τους

οι γενικές και ασαφείς διατυπώσεις θα περιοριστούν σημαντικά

Για τον καταναλωτή, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής με βάση πραγματικά δεδομένα. Για τη βιομηχανία, σημαίνει προσαρμογή σε ένα πιο αυστηρό και πιο διαφανές περιβάλλον.