9 σειρές που θα δούμε τον Νοέμβριο στο Netflix

Ο Νοέμβριος του 2023 φέρνει στο Netflix νέες κυκλοφορίες σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που θα σας κρατήσουν το ενδιαφέρον και αυτόν τον μήνα.

Ανάμεσα τους η 6η σεζόν της σειράς «Το Στέμμα», «Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία» αλλά και ταινίες όπως αυτή με τίτλο «Εγκλεισμός», αλλά και το «Νταϊάνα Νάιαντ» που αναφέρεται σε μια γυναίκα που στα 60 της αποφασίζει να κατακτήσει ένα όνειρο ζωής.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Cigarette Girl – 02/11/2023

Μια ταλαντούχα γυναίκα ξεκινά ένα ταξίδι αγάπης και αυτογνωσίας ενώ αψηφά το κατεστημένο της βιομηχανίας παρασκευής αρωματικών τσιγάρων στην Ινδονησία του ’60

All the Light We Cannot See – 02/11/2023

Τις τελευταίες ημέρες του Β’ ΠΠ, οι δρόμοι μιας τυφλής Γαλλίδας και ενός Γερμανού στρατιώτη συγκρούονται. Βασισμένο στο βραβευμένο μπεστ σέλερ του Άντονυ Ντορ.

The Tailor: Season 3 – 03/11/2023

Τα αισθήματα του Πεγιάμι για την Εσβέτ δυναμώνουν και καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην αγάπη τους και τη φιλία του με τον Ντιμίτρι.

Selling Sunset: Season 7 – 03/11/2023

Οι μεσίτες παλεύουν να “κινήσουν” μια δύσκολη αγορά ακινήτων, αλλά οι διχόνοιες και οι ανοιχτοί λογαριασμοί ίσως γκρεμίσουν ό,τι έχουν χτίσει. Θα δείξουν ψυχραιμία;

Ferry: The Series – 03/11/2023

Απεγνωσμένος για χρήματα, ο Φέρι Μπάουμαν βλέπει μια μοναδική ευκαιρία μετά από μια σύλληψη που δημιουργεί μια κενή θέση ανάμεσα στους κορυφαίους ντίλερ της Μπραμπάντ.

Criminal Code – 14/11/2023

Για να σπάσουν τον κώδικα στην έρευνα μιας εντυπωσιακής ληστείας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους.

The Crown: Season 6 Part 1 – 16/11/2023

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αναλογίζεται την κληρονομιά και την καταγωγή της ενώ η Νταϊάνα μαγεύει τον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της κι η μοναρχία αμφισβητείται.

Squid Game: The Challenge – 22/11/2023

456 παίκτες. 4.560.000 δολάρια. Ένας νικητής. Το παγκόσμιο φαινόμενο ζωντανεύει με παιχνίδια εμπνευσμένα από την πρωτότυπη σειρά και ολοκαίνουργιες δοκιμασίες;

Virgin River: Season 5 Part 2 – 30/11/2023

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.