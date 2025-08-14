Ξεκίνησε η μάχη του ΕΟΔΥ με τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία της χώρας

Μια μαζικότερη «επίθεση» κατά των πολυανθεκτικών μικροβίων στα δημόσια νοσοκομεία και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σε σχέση με τις δράσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη, επιχειρεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το νέο πρόγραμμα που προβλέπει την τοποθέτηση 92 επαγγελματιών υγείας ως Επιτηρητών Λοιμώξεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα ξεκίνησε πρόσφατα και είναι σε εξέλιξη ήδη σε 43 νοσοκομεία.

Γιατροί, νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας προσλαμβάνονται μέσω ΕΟΔΥ για την επιδημιολογική επιτήρηση και καταγραφή των επικίνδυνων μικροβίων, για την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή υγιεινή και τη χρήση μηχανημάτων, καθώς και τον έλεγχο τήρησης οδηγιών.

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας κατέχει πολύ … υψηλή θέση σε ό,τι αφορά στις νοσοκομειακές λοιμώξεις λόγω ανθεκτικών μικροβίων. Συγκεκριμένα, καταγράφονται πάνω από 100.000 λοιμώξεις κάθε χρόνο και 2.500 θάνατοι. Σύμφωνα με μελέτες του ΕΟΔΥ, τουλάχιστον 12 στους 100 νοσηλευόμενους προσβάλλονται από νοσοκομειακά μικρόβια κάθε χρόνο στη χώρα μας όταν στην Ευρώπη η αντίστοιχη αναλογία είναι 7 στους 100. Βασικός «ένοχος» για τους αριθμούς αυτούς είναι η κατάχρηση αντιβιοτικών τόσο στην κοινότητα όσο και εντός νοσοκομειακών μονάδων.

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν τρία προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το ένα λέγεται GRIP που διενεργείται από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων CLEO, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και διενεργείται σε δέκα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα «τρέχει» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «REVERSE» σε περίπου οκτώ νοσοκομεία αλλά και το πρόγραμμα «GHAI-N» σε τέσσερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον ΕΟΔΥ είναι και αυτή που θα αφορά δυνητικά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ο Οργανισμός είναι στη διαδικασία πρόσληψης των επαγγελματιών υγείας και έχουν ήδη προσληφθεί 62 άτομα, από τα οποία είναι δύο στατιστικοί, 17 επόπτες στα νοσοκομεία και 43 νοσηλευτές. Το προσωπικό αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να εργάζεται κατά των λοιμώξεων σε 42 νοσοκομεία. Το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ έχει διάρκεια ενός έτους, έως και το καλοκαίρι του 2026 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά τη λήξη του από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΕΟΔΥ στοχεύει στη συνέχισή του με δικούς του πόρους.

Ένας γιατρός ή άλλος επαγγελματίας υγείας που τοποθετείται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, πραγματοποιεί ταυτόχρονα επισκέψεις και σε άλλα περιφερειακά με σκοπό την επιτήρηση και καταγραφή. Όπως προκύπτει από τις αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι ανάγκες διαφέρουν ανά νοσοκομείο. Σίγουρα η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί ανάγκη για όλα τα δημόσια νοσοκομεία, όπως επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού σε επιμέρους θέματα, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Σερρών έγινε προσπάθεια εισαγωγής καθετήρων κλειστού τύπου για την πρόληψη λοιμώξεων από ουροκαθετήρες, αλλά η εφαρμογή δεν ευοδώθηκε λόγω δυσκολίας χρήσης από το προσωπικό. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης οι ανάγκες για εκπαίδευση είναι λιγότερες, καθώς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι σαφώς πιο επαρκώς εκπαιδευμένο.

Συρροή λοιμώξεων με υπεύθυνο ένα τζελ για υπερήχους

Τα αντανακλαστικά του ΕΟΔΥ αποδεικνύονται αποτελεσματικά και η προσπάθεια για καταπολέμηση των λοιμώξεων είναι αέναη. Πριν από λίγες ημέρες διαπιστώθηκαν συρροές κρουσμάτων λοιμώξεων αιματικής ροής σε νοσοκομεία της χώρας που σχετίζονται με κεντρική γραμμή και οφείλονται σε συγκεκριμένα παθογόνα.

Από τη διερεύνηση που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ κατέληξε σε ισχυρές ενδείξεις ότι ευθύνεται αποστειρωμένο τζελ που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια υπερηχογραφημάτων. Άμεσα δόθηκε εντολή για απόσυρση του προϊόντος, με τον ΕΟΔΥ να παραμένει σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά την κατάσταση.