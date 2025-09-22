CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΥΓΕΙΑ

Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris που τρομάζει τους υγειονομικούς στην ΕΕ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Συναγερμό έχει προκαλέσει σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία η ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris, ενός ανθεκτικού παθογόνου που σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφει αύξηση 60% σε Ευρώπη και Ελλάδα μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ο Candidozyma auris χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας ενδονοσοκομειακός μύκητας, που πλήττει κυρίως μονάδες εντατικής θεραπείας και τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Πρόκειται για μικροοργανισμό με υψηλή ανθεκτικότητα σε αντιμυκητιακά φάρμακα αλλά και σε κοινά αντισηπτικά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπισή του.

ΧΡΥΣΟΣ

«Δεν περιμέναμε τέτοια άνοδο από τη μια χρονιά στην άλλη» τόνισε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επίπτωση στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία και πριν από Ιταλία και Γερμανία.

Candidozyma auris: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

NOVA

Ο μύκητας εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρους νοσηλείας.

Επομένως, οι καρκινοπαθείς, οι ασθενείς με σοβαρά χρόνια νοσήματα και όσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, αποτελούν τις ομάδες που βρίσκονται στο μεγαλύτερο ρίσκο.

Η μετάδοση γίνεται εύκολα μέσα σε κλειστούς χώρους νοσηλείας, από ασθενή σε ασθενή, ακόμη και μέσω της επαφής με ιατρικό προσωπικό ή επισκέπτες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού στον γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες επικεντρώνονται στην αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής:

  • σχολαστικό πλύσιμο χεριών πριν και μετά την είσοδο σε νοσοκομείο,
  • ενίσχυση της καθαριότητας στους θαλάμους,
  • και εγρήγορση των επιτροπών λοιμώξεων για την αποτροπή της διασποράς.

«Ο μύκητας αυτός είναι πολύ δυνατός, αλλά η σωστή διαχείριση μπορεί να περιορίσει την εξάπλωσή του», σημειώνει η κ. Παγώνη.

Η έκρηξη των κρουσμάτων σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία κατατάσσει τον Candidozyma auris σε έναν από τους πλέον ανησυχητικούς μύκητες για τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν, εάν δεν καλυφθούν άμεσα τα κενά σε προσωπικό και δεν ενισχυθούν τα πρωτόκολλα πρόληψης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Θα μπορούσαν ρομπότ AI να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Υγείας ;

21/09/2025

Υψηλή χοληστερόλη: Τι ισχύει για συμπληρώματα διατροφής και κληρονομικότητα

14/09/2025

Ηράκλειο: Αυξάνονται οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στα νοσοκομεία

10/09/2025

Πόσο εύκολο είναι να γίνει λάθος η μετάγγιση αίματος στα Ελληνικά νοσοκομεία

09/09/2025

Σε πλήρη λειτουργία ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας από τo 2026

08/09/2025
nosokomeio hospital

Η βαθμολογία των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

31/08/2025

Δημόσια Υγεία – Έρευνα: Έλληνες ειδικοί της Πολιτικής και των Οικονομικών της Υγείας περιγράφουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο

29/08/2025
doctor

ΕΣΥ: Πώς οι ιδιώτες γιατροί θα πραγματοποιούν χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

18/08/2025

«Κοινωνική άπνοια»: Τι είναι και γιατί χειροτερεύει τα Σαββατοκύριακα

17/08/2025
nosokomeio hospital

Ξεκίνησε η μάχη του ΕΟΔΥ με τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία της χώρας

14/08/2025
Back to top button