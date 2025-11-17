Συναγερμός για το «πιο σοβαρό ξέσπασμα γρίπης εδώ και δεκαετίες»

Κορυφαίοι γιατροί από πολλές χώρες καλούν τους πολίτες να κάνουν άμεσα το αντιγριπικό τους εμβόλιο ενόψει αυτού που μπορεί να εξελιχθεί στο πιο σοβαρό ξέσπασμα γρίπης εδώ και δεκαετίες τον φετινό χειμώνα, αναφέρει δημοσίευμα του Ιndependent.

Οι εισαγωγές στα βρετανικά νοσοκομεία αυξάνονται ήδη λόγω του στελέχους H3N2, με τα κρούσματα να φτάνουν σε επίπεδα που συνήθως εμφανίζονται τον Δεκέμβριο. Ο γιατρός Χίλαρι Τζόουνς εξήγησε περισσότερα σχετικά με την «εκστρατεία SOS» του συστήματος υγείας, η οποία ενθαρρύνει τον κόσμο να εμβολιαστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Η Αυστραλία είχε τη χειρότερη γρίπη εδώ και επτά χρόνια», είπε και συμπλήρωσε: «Ό,τι συμβαίνει εκεί τον χειμώνα τους, τείνει να ακολουθεί και εδώ. Ήδη βλέπουμε αύξηση στις νοσηλείες, άρα η σεζόν έχει ξεκινήσει νωρίς». Πρόσθεσε ότι ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται, γεγονός που του επιτρέπει να ξεφεύγει από την ανοσία που έχει αναπτυχθεί από προηγούμενες εκθέσεις και εμβολιασμούς.

Το κυρίαρχο στέλεχος H3N2 ανέπτυξε επτά μεταλλάξεις μέσα στο καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι είχαν εμβολιαστεί πέρυσι μπορεί να μην είναι προστατευμένοι. «Λαμβάνουμε τώρα την προειδοποίηση ότι αυτή μπορεί να είναι μια πολύ κακή χρονιά για τη γρίπη», ανέφερε ο Δρ. Χίλαρι στην εμφάνισή του στην εκπομπή Lorraine του ITV. «Το βρετανικό NHS έχει ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία SOS ανακοινώνοντας ότι υπάρχουν 2,4 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για να πάει ο κόσμος να κάνει το εμβόλιό του. Πολλοί άνθρωποι είναι επιλέξιμοι για δωρεάν εμβολιασμό».

Ασπίδα προστασίας ο εμβολιασμός

Προειδοποίησε ότι η γρίπη είναι «πολύ, πολύ χειρότερη» από ένα απλό κρυολόγημα και μπορεί να αφήσει τους πάσχοντες καθηλωμένους στο κρεβάτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα. «Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη γρίπη ως ένα κακό κρυολόγημα, είναι πολύ, πολύ χειρότερη», είπε. «Φλεγμονώδης πονόλαιμος, υψηλός πυρετός, μυϊκοί πόνοι – είσαι στο κρεβάτι για περίπου μία εβδομάδα».

Ο γιατρός εξήγησε ότι η γρίπη πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα όταν προσβάλλει τις πιο ευάλωτες ομάδες. «Πέρυσι υπήρξαν 70.000 υπερβάλλοντες θάνατοι στην Ευρώπη, 7.500 εδώ», είπε. «Μερικοί από αυτούς ήταν παιδιά, 53 παιδιά πέθαναν από γρίπη τον περσινό χειμώνα. Άρα δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους» τόνισε και κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να προληφθεί η σοβαρή νόσηση από γρίπη.

Προβληματισμός και στην Ελλάδα

Καμπανάκι χτυπούν οι ειδικοί και στην Ελλάδα καθώς οι πρώτες ενδείξεις για τη δραστηριότητα της γρίπης το φετινό χειμώνα προκαλούν ανησυχία.Η εποχική γρίπη στο νότιο ημισφαίριο ξεκίνησε νωρίτερα και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα, «ξεπερνώντας το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας».

Στη χώρα μας, μεταπανδημικά, τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, ενώ η κορύφωση παρατηρείται γύρω στις αρχές του έτους.