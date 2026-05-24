CAFE MELI
Europlan
ΥΓΕΙΑ

Πρόσθετα και συντηρητικά αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιακών νόσων

Μελέτη σε περισσότερους από 112.000 ανθρώπους συνέδεσε ορισμένα συντηρητικά τροφίμων με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και στηθάγχης.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
junk food
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν συντηρητικά ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων, δείχνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

ΧΡΥΣΟΣ

Η έρευνα, με επικεφαλής το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM), βασίστηκε σε δεδομένα από 112.395 άτομα στη Γαλλία. Οι επιστήμονες ανέλυσαν λεπτομερώς τη διατροφή των συμμετεχόντων, κατέγραψαν τα συστατικά τροφίμων και ποτών που κατανάλωναν και παρακολούθησαν την υγεία τους για διάστημα επτά έως οκτώ ετών κατά μέσο όρο.

Ένα από τα πρώτα ευρήματα ήταν ενδεικτικό της έκτασης του φαινομένου: το 99,5% των συμμετεχόντων είχε καταναλώσει τουλάχιστον ένα συντηρητικό τροφίμων μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της μελέτης.

SUNSTOP

Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες μη αντιοξειδωτικών συντηρητικών – δηλαδή ουσιών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων – είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Στην ίδια ομάδα, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της στηθάγχης, ήταν αυξημένος κατά 16%.

Αντίστοιχα, τα άτομα με τη μεγαλύτερη πρόσληψη αντιοξειδωτικών συντηρητικών – ουσιών που εμποδίζουν την οξείδωση των τροφίμων – εμφάνισαν 22% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Ποια συντηρητικά μπήκαν στο μικροσκόπιο

Οι επιστήμονες εξέτασαν 17 από τα συντηρητικά που καταναλώνονται πιο συχνά και εντόπισαν οκτώ που συνδέονταν ειδικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Πρόκειται για:

  • σορβικό κάλιο (E202),
  • μεταθειώδες κάλιο (E224),
  • νιτρώδες νάτριο (E250),
  • ασκορβικό οξύ (E300) – συνδέθηκε και με την καρδιαγγειακή νόσο,
  • ασκορβικό νάτριο (E301),
  • ερυθορβικό νάτριο (E316),
  • κιτρικό οξύ (E330),
  • εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392).

Οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως συμβαίνει με κάθε παρατηρητική έρευνα. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι βασίστηκε σε ιδιαίτερα λεπτομερή διατροφικά δεδομένα και ότι στην ανάλυση συνεκτιμήθηκαν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι προτάσεις των ειδικών

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν την ισορροπία κινδύνου και οφέλους για ορισμένα πρόσθετα τροφίμων, με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες συστάσεις υπέρ της κατανάλωσης μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων και του περιορισμού περιττών πρόσθετων ουσιών στη διατροφή.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει πλέον πώς τα πρόσθετα τροφίμων και τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα μπορεί να επηρεάζουν δείκτες φλεγμονής, το οξειδωτικό στρες, το μεταβολικό προφίλ του αίματος και τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Τα επόμενα δεδομένα ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων τέτοιες ουσίες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η κλιματική αλλαγή «ανοίγει τον δρόμο» στον χανταϊό;

11 Μαΐου 2026
mikroviologiko

Χανταϊός (hantavirus): Τι είναι, πώς μεταδίδεται

8 Μαΐου 2026

Νέο νομοσχέδιο για Ταμείο Καινοτομίας, γιατρούς και νοσοκομεία

6 Μαΐου 2026

Νέα μελέτη αποκαλύπτει εγκεφαλικά κύτταρα που συνδέονται με την κατάθλιψη

25 Απριλίου 2026

Αφρικανική σκόνη και επιπτώσεις στην υγεία

16 Απριλίου 2026

Σάκχαρο μετά το φαγητό: Πώς να αποφύγουμε τις απότομες αλλαγές

14 Απριλίου 2026
irakleio skoni

Αφρικανική σκόνη: Τι θα συμβεί εάν τα μικροσωματίδια φτάσουν βαθιά στους πνεύμονες

2 Απριλίου 2026

Τα 5 καινοτόμα φάρμακα που θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη

31 Μαρτίου 2026

Τι αποκαλύπτουν τα αστικά λύματα για τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη

19 Μαρτίου 2026

Μικρόβια στα βάθη της Γης που περιμένουν εκατομμύρια χρόνια για να «ξυπνήσουν»

22 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button