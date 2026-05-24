Πρόσθετα και συντηρητικά αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιακών νόσων

Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν συντηρητικά ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων, δείχνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

Η έρευνα, με επικεφαλής το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM), βασίστηκε σε δεδομένα από 112.395 άτομα στη Γαλλία. Οι επιστήμονες ανέλυσαν λεπτομερώς τη διατροφή των συμμετεχόντων, κατέγραψαν τα συστατικά τροφίμων και ποτών που κατανάλωναν και παρακολούθησαν την υγεία τους για διάστημα επτά έως οκτώ ετών κατά μέσο όρο.

Ένα από τα πρώτα ευρήματα ήταν ενδεικτικό της έκτασης του φαινομένου: το 99,5% των συμμετεχόντων είχε καταναλώσει τουλάχιστον ένα συντηρητικό τροφίμων μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της μελέτης.

Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες μη αντιοξειδωτικών συντηρητικών – δηλαδή ουσιών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων – είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Στην ίδια ομάδα, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της στηθάγχης, ήταν αυξημένος κατά 16%.

Αντίστοιχα, τα άτομα με τη μεγαλύτερη πρόσληψη αντιοξειδωτικών συντηρητικών – ουσιών που εμποδίζουν την οξείδωση των τροφίμων – εμφάνισαν 22% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Ποια συντηρητικά μπήκαν στο μικροσκόπιο

Οι επιστήμονες εξέτασαν 17 από τα συντηρητικά που καταναλώνονται πιο συχνά και εντόπισαν οκτώ που συνδέονταν ειδικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Πρόκειται για:

σορβικό κάλιο (E202),

μεταθειώδες κάλιο (E224),

νιτρώδες νάτριο (E250),

ασκορβικό οξύ (E300) – συνδέθηκε και με την καρδιαγγειακή νόσο,

ασκορβικό νάτριο (E301),

ερυθορβικό νάτριο (E316),

κιτρικό οξύ (E330),

εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392).

Οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως συμβαίνει με κάθε παρατηρητική έρευνα. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι βασίστηκε σε ιδιαίτερα λεπτομερή διατροφικά δεδομένα και ότι στην ανάλυση συνεκτιμήθηκαν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι προτάσεις των ειδικών

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν την ισορροπία κινδύνου και οφέλους για ορισμένα πρόσθετα τροφίμων, με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες συστάσεις υπέρ της κατανάλωσης μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων και του περιορισμού περιττών πρόσθετων ουσιών στη διατροφή.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει πλέον πώς τα πρόσθετα τροφίμων και τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα μπορεί να επηρεάζουν δείκτες φλεγμονής, το οξειδωτικό στρες, το μεταβολικό προφίλ του αίματος και τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Τα επόμενα δεδομένα ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων τέτοιες ουσίες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών.