Πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με δωρεάν φάρμακα

Διπλό «χτύπημα» στην παχυσαρκία καταφέρνει για πρώτη φορά το υπουργείο Υγείας μέσα από στοχευμένες δράσεις που απευθύνονται στον ανήλικο αλλά και τον ενήλικο πληθυσμό.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες Διατροφικής συμβουλευτικής και παρακολούθηση από γιατρό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ δρομολογείται και η δωρεάν πρόσβαση σε φάρμακα για τους παχύσαρκους ενήλικες.

Το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία έχει τεθεί σε ύψιστη προτεραιότητα από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία υπογραμμίζει πως «η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον».

Εξατομικευμένη προσέγγιση

Μέσα στους περίπου τρεις μήνες που παρέχονται οι υπηρεσίες Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής, σχεδόν 250 οικογένειες έχουν απευθυνθεί για βοήθεια και καθοδήγηση. Σημειώνεται πως η Διατροφική Τηλεσυμβουλευτική σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με τη συνεργασία της UNICEF και την επιστημονική υποστήριξη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Διεπιστημονική ομάδα (περιλαμβάνει διαιτολόγους-διατροφολόγους, ψυχολόγους, παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και καθηγητές φυσικής αγωγής), μέσα από διαδικτυακές συνεδρίες διάρκειας έξι μηνών δημιουργεί ένα tailor made ολιστικό πλάνο για κάθε παιδί.

Μέχρι στιγμής, το 70% των παιδιών που λαμβάνουν υπηρεσίες από τη διεπιστημονική ομάδα προέρχονται από την Περιφέρεια, γεγονός που μαρτυρά την ανάγκη που υπάρχει εκτός Λεκανοπεδίου, και το 30% από την Αττική. Θεσσαλονίκη, Πάρος και Κρήτη είναι οι περιοχές απ’ όπου προέρχονται κυρίως τα παιδιά. Αττική, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Σάμος συμπληρώνουν τη δεκάδα με τις περιοχές με τις περισσότερες συμμετοχές.

Βιώνουν bullying

Μέχρι στιγμής καταγράφεται ίση κατανομή στη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών στο πρόγραμμα, ενώ υψηλότερη συμμετοχή έχουν οικογένειες με παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Αλλωστε, τα περισσότερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα είναι στις ηλικίες 5 έως 7 ετών, με ποσοστό πάνω από 43%.

Ομως οι ειδικοί βλέπουν με αισιοδοξία και τη -μικρή- συμμετοχή από οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-4 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γονείς είναι πια ευαισθητοποιημένοι για την υγεία και κυρίως το μέλλον των παιδιών τους.

Σε αντίθεση με το περίσσιο βάρος των παιδιών που είναι ορατό, τα τραύματα στον ψυχισμό τους είναι καλά κρυμμένα και αποκαλύπτονται αργά και επώδυνα από τους ειδικούς που πλαισιώνουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν βιώσει bullying στο σχολείο λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους. Επίσης, σημαντικό ποσοστό αναφέρει άγχος λόγω σχολικών εξετάσεων, ενώ αξιοσημείωτο ποσοστό παχύσαρκων παιδιών έχουν βιώσει απώλεια γονέα ή και των δύο γονέων.

«Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να ‘’χάσει βάρος’’ το παιδί. Θέλουμε να το στηρίξουμε ώστε να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να αποκτήσει καλές συνήθειες και να βελτιώσει την υγεία του με τρόπους που θα το ωφελήσουν σε όλη του τη ζωή», επισημαίνει η κυρία Αγαπηδάκη.

Δωρεάν φάρμακα για ενήλικες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα που στοχεύει στην προστασία των ενηλίκων από τα… δεινά της παχυσαρκίας, της απειλητικής χρόνιας νόσου της εποχής μας. Η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για την παχυσαρκία αποτελεί στην ουσία συνέχεια του προγράμματος πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που είναι σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου «Σπύρος Δοξιάδης».

Ηδη περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τις δωρεάν εξετάσεις λιπιδαιμικού ελέγχου. Οσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, ο δείκτης είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του βάρους διά του ύψους στο τετράγωνο) πάνω από 40 καταχωρούνται στο σύστημα από τον γιατρό και θα λάβουν μήνυμα (SMS) για τη συνέχιση της διαδρομής τους μέσα στο σύστημα υγείας. Εκτιμάται ότι περίπου 10.000 πολίτες ηλικίας κάτω των 70 χρόνων αποτελούν την ομάδα-στόχο του προγράμματος για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας έχει παραδώσει στο υπουργείο Υγείας το επιστημονικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα λαμβάνουν θεραπεία οι ασθενείς.

Κατά πληροφορίες, προτείνεται όσοι έχουν ΔΜΣ πάνω από 40 να παραπέμπονται σε διαιτολόγο και να πραγματοποιούν 8 συνεδρίες, με στόχο τη μείωση του βάρους μέσα από τη βελτίωση της διατροφής και της φυσικής τους κατάστασης. Εφόσον χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και άλλο νόσημα από εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται στοχευμένη παραπομπή και σε αυτόν, π.χ. για τη χοληστερίνη, την υπέρταση, τον διαβήτη, την υπνική άπνοια, καθώς ο συγκεκριμένος ΔΜΣ συνήθως πυροδοτεί νοσήματα.

Ενδοκρινολόγος ή διαβητολόγος

Αν στο διάστημα των συνεδριών δεν έχει μειωθεί το βάρος ή διαπιστώνεται μεταβολικό ή άλλο σύνδρομο, θα ανοίγει το επόμενο στάδιο, δηλαδή η παραπομπή του ατόμου με παχυσαρκία στον ενδοκρινολόγο ή στον διαβητολόγο.

Αλλη προϋπόθεση που θέτουν στη γνωμοδότησή τους οι ειδικοί είναι η παρακολούθηση των ασθενών από τα ειδικά ενδοκρινολογικά ή διαβητολογικά ιατρεία που λειτουργούν στο ΕΣΥ. Από αυτά τα ιατρεία θα γίνεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων – υπενθυμίζεται πως είναι διαθέσιμα τρία σκευάσματα για την παχυσαρκία, εκ των οποίων το ένα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Τα άλλα δύο ενέσιμα που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα είναι συνταγογραφούμενα αλλά όχι αποζημιούμενα.

Η διάθεση των φαρμάκων θα είναι δωρεάν, με τους αρμόδιους στο υπουργείο Υγείας να εξετάζουν ακόμη τον τρόπο πρόσβασης των δικαιούχων στη θεραπεία τους, από πού δηλαδή θα τα παραλαμβάνουν. Κατά πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται και το θέμα της εξασφάλισης των φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές αγοράς, με το υπουργείο Υγείας μέσω ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ να διαπραγματεύεται με τις φαρμακευτικές εταιρείες την τιμή για τους δικαιούχους του προγράμματος.