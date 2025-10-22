Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων

Σε μια στιγμή-ορόσημο για την ιστορία της υγείας στην Ελλάδα παρουσιάστηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, μετά από αποκλειστική δωρεά, του Ιδρύματος Ωνάση. Με την παράδοση του καινούριου κτιρίου, το νέο νοσοκομείο συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα στην αιχμή της τεχνολογίας, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, και το Ωνάσειο Παίδων, που είναι αφιερωμένο στην παιδοκαρδιολογία, την παιδοκαρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις παιδιατρικών ασθενών.

Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές συγκροτούν ένα νέο, ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο Νοσοκομείο ως το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Οι νέες υποδομές τίθενται σε λειτουργία άμεσα και είναι δημόσιας πρόσβασης.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, και πλήθους άλλων καλεσμένων, μεταξύ των οποίων ήταν υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων, εξέχοντα μέλη της ιατρικής κοινότητας, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, επικεφαλής ενώσεων ασθενών, ιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στο Ωνάσειο και μέλη των ΔΣ του Ωνάσειου Νοσοκομείου και του Ιδρύματος Ωνάση.

Την Αρχιεπισκοπή εκπροσώπησε ο Πρωτοσύγκελλος Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ευχαρίστησε το Ίδρυμα Ωνάση για την ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής δωρεάς, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, στο οποίο εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ο Πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, Καθηγητής κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, στον χαιρετισμό του επισήμανε: «Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του Ωνασείου είναι η δυνατότητα που παρέχει για συνεργασία με κλινικές και γιατρούς του ΕΣΥ και του Πανεπιστημίου, καθώς και με κλινικές και γιατρούς του εξωτερικού. Στόχος μας είναι το νέο Ωνάσειο να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση, ευαισθησία και προσήλωση να προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Διότι κάθε ασθενής ενσαρκώνει μια μοναδική ανθρώπινη διαδρομή, μια ξεχωριστή ιστορία ελπίδας, πίστης και αγώνα για τη ζωή».

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, περιγράφοντας το όραμα και τη διαδικασία υλοποίησης της εθνικής αυτής δωρεάς, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το νέο Ωνάσειο, που παραδίδουμε σήμερα, είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας – ένα νοσοκομείο για όλους. Δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια υπόσχεση ότι η ζωή κάθε ανθρώπου μετράει. Ότι η φροντίδα μπορεί να είναι δημόσια, ισότιμη και σύγχρονη. Και ότι μαζί –Πολιτεία, επιστήμονες και πολίτες– μπορούμε να αλλάξουμε όχι μόνο το επίπεδο της Υγείας στη χώρα, αλλά και τον ίδιο τον ορισμό του τι είναι εφικτό».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους νέους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις νέες διευρυμένες κλινικές και θεραπευτικές δυνατότητές του, όπως είναι οι υβριδικές χειρουργικές αίθουσες, τα ρομποτικά συστήματα και τα νέα υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Τι είδους μεταμοσχεύσεις θα κάνει το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο;

Υπεύθυνος για την Εθνική Στρατηγική στις μεταμοσχεύσεις είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Το Ωνάσειο Νοσοκομείο ήρθε να συμπράξει, να συνεργαστεί, να ενισχύσει και να διευκολύνει την προσπάθεια για περισσότερες δωρεές και μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό. Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά. Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για τον πνεύμονα και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Υλοποιείται δηλαδή η εξαγγελία που είχε γίνει από το Ίδρυμα Ωνάση πριν από πέντε χρόνια, στην εκδήλωση θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις ώστε η χώρα να μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της.

Τι περιλαμβάνει η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση;

Οι εργασίες για το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο ξεκίνησαν το 2019. Η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση ανέρχεται στα €82 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διατέθηκε για την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο αναπτύσσεται σε 4 ορόφους και φιλοξενεί τις νέες δομές. Με τη δωρεά ανακαινίστηκε ριζικά και το υπάρχον Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η δυναμικότητα του ενιαίου πια Νοσοκομείου φθάνει τις 185 κλίνες νοσηλείας και 54 κλίνες ΜΕΘ. Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους €25 εκατομμυρίων, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ενιαίου νοσοκομείου που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.

Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον €10 εκατομμυρίων, τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του έργου «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες.

Οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του Νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Ποιες είναι οι νέες τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές στο νέο Ωνάσειο;

Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, η δέσμευση για παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας μεταφράζεται σε μια σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από την ΤΝ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία. Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων.

Σημαντικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών:

Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (Syngo) που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας στην ιατρική απεικόνιση και διάγνωση. Καλύπτει όλο το φάσμα, από την απόκτηση και επεξεργασία εικόνων (π.χ. MRI, CT) έως την προηγμένη ανάλυση, τη διαχείριση δεδομένων και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα του νοσοκομείου για ανταλλαγή πληροφορίας που συνδράμει στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς . Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» των ιατρικών συστημάτων απεικόνισης του νοσοκομείου, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για βελτιωμένη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών

(Syngo) που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας στην ιατρική απεικόνιση και διάγνωση. Καλύπτει όλο το φάσμα, από την απόκτηση και επεξεργασία εικόνων (π.χ. MRI, CT) έως την προηγμένη ανάλυση, τη διαχείριση δεδομένων και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα του νοσοκομείου για ανταλλαγή πληροφορίας που συνδράμει στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» των ιατρικών συστημάτων απεικόνισης του νοσοκομείου, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για βελτιωμένη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών Υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος (SOMATOM Drive) εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και με μειωμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της εξέτασης και παράγει ταχύτατα πεντακάθαρες εικόνες για ακριβή διάγνωση, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στην καρδιά, στα αγγεία, στους παιδιατρικούς ασθενείς και σε επείγοντα περιστατικά.

(SOMATOM Drive) εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και με μειωμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της εξέτασης και παράγει ταχύτατα πεντακάθαρες εικόνες για ακριβή διάγνωση, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στην καρδιά, στα αγγεία, στους παιδιατρικούς ασθενείς και σε επείγοντα περιστατικά. Προηγμένο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MAGNETOM Sola) που προσαρμόζεται έξυπνα στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, χάρη στην τεχνολογία BioMatrix. Η ΤΝ ενισχύει αυτή την προσαρμοστικότητα, επιταχύνοντας τις εξετάσεις, βελτιώνοντας την άνεση και διασφαλίζοντας εξαιρετικής ποιότητας εικόνες, βοηθώντας τους γιατρούς να δουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

(MAGNETOM Sola) που προσαρμόζεται έξυπνα στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, χάρη στην τεχνολογία BioMatrix. Η ΤΝ ενισχύει αυτή την προσαρμοστικότητα, επιταχύνοντας τις εξετάσεις, βελτιώνοντας την άνεση και διασφαλίζοντας εξαιρετικής ποιότητας εικόνες, βοηθώντας τους γιατρούς να δουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Ειδικό σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά (ARTIS icono Biplane). Παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο και δυσδιάστατες εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθοδηγώντας τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε πολύπλοκες επεμβάσεις στα υβριδικά χειρουργεία, μειώνοντας την ακτινοβολία, την απαιτούμενη δόση σκιαγραφικού και τον χρόνο της επέμβασης.

(ARTIS icono Biplane). Παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο και δυσδιάστατες εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθοδηγώντας τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε πολύπλοκες επεμβάσεις στα υβριδικά χειρουργεία, μειώνοντας την ακτινοβολία, την απαιτούμενη δόση σκιαγραφικού και τον χρόνο της επέμβασης. Ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα επόμενης γενιάς (ARTIS Pheno), το οποίο αξιοποιεί την ΤΝ για να ενισχύει τη ρομποτική του ευελιξία, επιτρέποντας στους γιατρούς να έχουν άριστη πρόσβαση και έλεγχο του ασθενούς κατά τη διάρκεια πολύπλοκων επεμβάσεων (π.χ. στα αγγεία) με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρει βελτιωμένη άνεση για τον ασθενή

(ARTIS Pheno), το οποίο αξιοποιεί την ΤΝ για να ενισχύει τη ρομποτική του ευελιξία, επιτρέποντας στους γιατρούς να έχουν άριστη πρόσβαση και έλεγχο του ασθενούς κατά τη διάρκεια πολύπλοκων επεμβάσεων (π.χ. στα αγγεία) με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρει βελτιωμένη άνεση για τον ασθενή Υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα (ACUSON Origin), τα οποία προσαρμόζουν τη διαγνωστική εικόνα στα μοναδικά βιοακουστικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου με την καινοτόμο ψηφιακή BioAcoustic τεχνολογία. Παράγουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες, ακόμη και τρισδιάστατες. Το σύστημα ενσωματώνει αλγόριθμους TN που αυτοματοποιούν τη μέτρηση καρδιακών παραμέτρων και βελτιστοποιούν την ποιότητα των εικόνων, παρέχοντας ταυτόχρονα καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο στους καρδιολόγους κατά τη διάρκεια λεπτών καρδιακών επεμβάσεων στα υβριδικά χειρουργεία, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ασφάλεια.

(ACUSON Origin), τα οποία προσαρμόζουν τη διαγνωστική εικόνα στα μοναδικά βιοακουστικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου με την καινοτόμο ψηφιακή BioAcoustic τεχνολογία. Παράγουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες, ακόμη και τρισδιάστατες. Το σύστημα ενσωματώνει αλγόριθμους TN που αυτοματοποιούν τη μέτρηση καρδιακών παραμέτρων και βελτιστοποιούν την ποιότητα των εικόνων, παρέχοντας ταυτόχρονα καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο στους καρδιολόγους κατά τη διάρκεια λεπτών καρδιακών επεμβάσεων στα υβριδικά χειρουργεία, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ασφάλεια. Φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών (MOBILETT Elara Max) που μεταφέρεται εύκολα κατευθείαν δίπλα στον ασθενή, ακόμα και στην εντατική. Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων και την ταχύτερη ανάλυσή τους, ώστε οι γιατροί να έχουν άμεσα τις πληροφορίες για γρήγορη διάγνωση, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής.

Τι δυνατότητες παρέχουν τα υβριδικά χειρουργεία;

Στα νέα, υβριδικά χειρουργεία του Ωνασείου αλλάζει ριζικά ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις. Πρόκειται για υπερσύγχρονες επεμβατικές αίθουσες όπου, εκτός από τα κλασικά χειρουργικά εργαλεία, είναι εγκατεστημένα και μηχανήματα απεικόνισης με τεχνολογία αιχμής, όλα σε ένα απόλυτα ασφαλές και αποστειρωμένο περιβάλλον. Η συνύπαρξη αυτή επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, καθώς οι γιατροί μπορούν να βλέπουν «μέσα» του σε πραγματικό χρόνο, σαν να έχουν ακτίνες Χ στα μάτια τους, αλλά με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Στα υβριδικά χειρουργεία, η τεχνολογία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα προηγμένα αγγειογραφικά συστήματα, που παρέχουν τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης, καθοδηγούν τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε επεμβάσεις στην καρδιά και τα αγγεία. Παράλληλα, το ειδικό μηχάνημα υπερήχων για την καρδιά δίνει ζωντανές, πεντακάθαρες εικόνες, απαραίτητες για να τοποθετηθούν σωστά οι βαλβίδες ή να διορθωθούν άλλα καρδιακά προβλήματα χωρίς μεγάλο, ανοιχτό χειρουργείο. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογιών παρέχει μέγιστη ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα, προσφέροντας στους ασθενείς τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση.

Τι σημαίνει για τον ασθενή το ψηφιακό νοσοκομείο;

Πρωταρχικός στόχος του ψηφιακού νοσοκομείου είναι να μειώνει τον χρόνο που θα πρέπει να βρίσκονται οι ασθενείς μέσα σε αυτό και να βελτιώνει τα κλινικά δεδομένα, ώστε οι γιατροί να έχουν νωρίτερα και με ακρίβεια μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της θεραπευτικής προσέγγισης. Ο τελικός στόχος είναι να συμβάλει περαιτέρω στην ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται και ένα portal επικοινωνίας, που θα δίνει στους ασθενείς πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, αλλά και τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά.

Στο επίκεντρο της διάγνωσης, της θεραπευτικής προσέγγισης και της έρευνας βρίσκεται η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία. Και η αξιοποίησή της συνδράμει στη συγκέντρωση και επεξεργασία κλινικών και απεικονιστικών δεδομένων, για την παραγωγή αλγόριθμων προς όφελος των επαγγελματιών υγείας.

Ποια είναι τα σχέδια του Ιδρύματος Ωνάση για τη συντήρηση της δωρεάς τα επόμενα χρόνια;

Η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση (ΙΩ) με το Ωνάσειο ξεπερνά, διαχρονικά, τα συμβατικά πλαίσια. Ήδη, το ΙΩ σχεδιάζει τα επόμενα δέκα χρόνια δράσεων, μέσα από το έργο «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 50 παρεμβάσεις με επίκεντρο την καινοτομία, ώστε το Ωνάσειο Νοσοκομείο να παρακολουθεί στενά τις τάσεις του μέλλοντος.