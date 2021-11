Novavax | Εγκρίθηκε νέο εμβόλιο κατά τον κορωνοϊό

Αίτηση για την έγκριση χρήσης του εμβολίου της κατά της Covid-19 κατέθεσε η Novavax στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της Ευρώπης (ΕΜΑ) και του Καναδά, λίγες ημέρες αφότου κατέθεσε ανάλογη αίτηση χρήσης στις βρετανικές υγειονομικές αρχές.

Νωρίτερα μάλιστα, η αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία σε συνεργασία με την ινδική Serum Institute «γιόρτασε» την πρώτη της επίσημη έγκριση διεθνώς, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ινδονησίας. Εξέλιξη που έφερε σημαντική άνοδο στην τιμή της μετοχής της, η οποία προσυνεδριακά διέγραψε ένα ράλι της τάξεως του 15% και με την έναρξη της συνεδρίασης στο αμερικανικό χρηματιστήριο διατήρησε μια δυναμική της τάξεως του 10%.

Το πολλά υποσχόμενο εμβόλιο νέας γενιάς της Novavax ανήκει στην οικογένεια των πρωτεϊνικών εμβολίων, ήτοι δηλαδή είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται τώρα διεθνώς. Χρησιμοποιεί ανασυνδυασμένη τεχνολογία νανοσωματιδίων λίπους που περιέχουν μια πρωτεΐνη του ιού για να διεγείρει την ανοσοαπόκριση του οργανισμού.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, το εμβόλιο της Novavax που χορηγείται σε δύο δόσεις, με περίπου 21 μέρες διαφορά, διασφαλίζει ανοσία έναντι του κορωνοϊού σε ποσοστό 90%.

Σε δηλώσεις του ο CEO της εταιρείας, Στάνλει Ερκ, σχολίασε πως το πράσινο φως της Ινδονησίας αποτελεί μόλις την αρχή, καθώς θεωρεί βέβαιη την έγκριση και από τις υπόλοιπες διεθνείς εποπτικές αρχές. Πριν τα τέλη της χρονιάς, εξάλλου, αναμένεται και η κατάθεση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του FDA, διαδικασία που έχει καθυστερήσει, καθώς το αμερικανικό πρωτόκολλο απαιτεί περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία παραγωγής.

Αναλυτές του κλάδου σχολιάζουν πως η ένταξη του εμβολίου της Novavax στη φαρέτρα των σκευασμάτων κατά της Covid-19 δεν πρόκειται να κάνει μεγάλη διαφορά στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως τα εμβολιαστικά προγράμματα έχουν περάσει ακόμη και στη φάση των ενισχυτικών δόσεων, κυρίως με σκευάσματα mRNA. Όμως, θα είναι πολύτιμο για την αύξηση της ποσότητας των δόσεων στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι φτωχότερες χώρες, ενώ θα ενισχύσει σημαντικά και τη δεξαμενή εμβολίων του προγράμματος Covax του ΟΗΕ.

Novavax and @SerumInstIndia announce that the National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia @BPOM_RI, has granted emergency use authorization (EUA) for our #COVID19vaccine. Learn more: https://t.co/aTvrAc7U8U pic.twitter.com/Wg6b2XswKZ

— Novavax (@Novavax) November 1, 2021