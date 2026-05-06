Νέο νομοσχέδιο για Ταμείο Καινοτομίας, γιατρούς και νοσοκομεία

Στη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας για την ταχύτερη πρόσβαση ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, στην αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία, αλλά και σε νέες παρεμβάσεις για τις ελλείψεις φαρμάκων και τη λειτουργία των νοσοκομείων, προχωρά το Υπουργείο Υγείας με το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει ένα ευρύ πακέτο ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στη φαρμακευτική πολιτική όσο και στη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Κεντρικό σημείο του σχεδίου νόμου αποτελεί η σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας ως διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, την ταχύτερη ένταξη νέων και καινοτόμων θεραπειών στην κάλυψη των ασθενών.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επάρκειας φαρμάκων στην αγορά και τη διαχείριση ελλείψεων, με ειδική μέριμνα για τη διάθεση αποθεμάτων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου αφορά και στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς προβλέπονται αλλαγές στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ), αλλά και καθορισμός των κατηγοριών φαρμάκων που θα υπάγονται σε αυτό.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας προωθεί την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων Tεχνητής Nοημοσύνης και σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της Υγείας, ενώ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και των εποπτευόμενων φορέων.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις για την προστασία ανηλίκων σε σχέση με προϊόντα καπνού και κάνναβης, καθώς και πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς. Μέσω της εφαρμογής, οι ασθενείς θα μπορούν να καταγράφουν συστηματικά συμπτώματα και βασικές παραμέτρους της υγείας τους.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται «ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο δίκαιου και πιο αποτελεσματικού συστήματος υγείας», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου κινούνται παράλληλα σε πολλαπλά επίπεδα: Aπό την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης έως την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Tεχνητής Nοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην Υγεία, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και στη στήριξη ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης και καταγραφής της πορείας της υγείας τους. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) «που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, με ποιότητα, ασφάλεια, διαφάνεια και καθολική πρόσβαση».