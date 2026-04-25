Νέα μελέτη αποκαλύπτει εγκεφαλικά κύτταρα που συνδέονται με την κατάθλιψη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Για πρώτη φορά, επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν συγκεκριμένους τύπους εγκεφαλικών κυττάρων που σχετίζονται με την κατάθλιψη, προσφέροντας νέα δεδομένα για την κατανόηση της νόσου και ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του ΜακΓκίλ και το Douglas Research Centre και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Genetics, δείχνει ότι δύο βασικοί τύποι εγκεφαλικών κυττάρων λειτουργούν διαφορετικά σε άτομα με κατάθλιψη.

Τα εγκεφαλικά κύτταρα που «αλλάζουν» στην κατάθλιψη

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εντόπισαν διαφορές σε νευρώνες που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης και την απόκριση στο στρες και στα μικρογλοιακά κύτταρα, τα οποία αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου και εμπλέκονται στη φλεγμονή.

Η μελέτη έδειξε ότι στα συγκεκριμένα κύτταρα παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων σε άτομα με κατάθλιψη, κάτι που δείχνει διαταραχές σε βασικά συστήματα του εγκεφάλου.

Ως προς το ερευνητικό πλαίσιο, η επιστημονική ομάδα βασίστηκε σε δείγματα εγκεφαλικού ιστού που είχαν δωριστεί μετά θάνατον και φυλάσσονται σε ειδική «τράπεζα» εγκεφάλου στον Καναδά, μία από τις λίγες διεθνώς που περιλαμβάνουν δείγματα από άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές.

Με τη χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων, οι ερευνητές ανέλυσαν RNA και DNA από χιλιάδες κύτταρα. Στη μελέτη συμμετείχαν δείγματα από 59 άτομα με κατάθλιψη και 41 χωρίς τη διαταραχή.

Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε να εντοπιστούν με ακρίβεια οι κυτταρικοί τύποι που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, καθώς και τα γενετικά μοτίβα που τις εξηγούν.

Η βιολογική βάση της κατάθλιψης

Τα ευρήματα ενισχύουν την επιστημονική άποψη ότι η κατάθλιψη δεν είναι απλώς μια συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση, αλλά συνδέεται με μετρήσιμες βιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Γκουστάβο Τουρέτσκι, η ταυτόχρονη χαρτογράφηση της γονιδιακής δραστηριότητας και των μηχανισμών που ρυθμίζουν το DNA επέτρεψε για πρώτη φορά την ακριβή ταυτοποίηση των κυττάρων που εμπλέκονται.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την αναγνώριση συγκεκριμένων κυτταρικών τύπων, ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη θεραπειών που θα στοχεύουν απευθείας στα βιολογικά αίτια της νόσου και όχι μόνο στα συμπτώματα.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να μελετήσουν περαιτέρω πώς αυτές οι κυτταρικές αλλαγές επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του εγκεφάλου και αν μπορούν να αποτελέσουν βάση για νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους και παραμένοντας βασική αιτία αναπηρίας, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για τη δημόσια υγεία.

