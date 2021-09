Moderna | Ετοιμάζει μονοδοσικό εμβόλιο για τρίτη δόση κορωνοϊού και γρίπη

Η φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA για να «δώσει λύσεις σε κάποιες από τις μεγαλύτερες υγειονομικές προκλήσεις»

Μονοδοσικό εμβόλιο που θα «χτυπά» ταυτόχρονα τον κορωνοϊό και την εποχική γρίπη αναπτύσσει η εταιρεία Moderna.

Μέσω της τεχνολογίας mRNA, η Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο θα συνδυάζει την τρίτη ενισχυτική δόση κατά του κορωνοϊού και την ετήσια δόση κατά της γρίπης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Στεφάν Μπανσέλ δήλωσε «περήφανος για την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα της Moderna», προσθέτοντας ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να δώσει λύσεις σε κάποιες από τις μεγαλύτερες υγειονομικές προκλήσεις «από νόσους που επηρεάζουν εκατομμύρια μέχρι σπάνιες ασθένειες που αφορούν κάποιες δεκάδες ανθρώπους, έως και φάρμακα που θα προσαρμόζονται σε ατομικό επίπεδο».

«Σήμερα ανακοινώνουμε το πρώτο βήμα για το νέο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα που αφορά το αναπνευστικό και πρόκειται για τη δημιουργία ενός μονοδοσικού εμβολίου, το οποίο θα συνδυάζει μια τρίτη δόση – ενισχυτική για την COVID-19 και ένα booster για την εποχική γρίπη», ανακοίνωσε.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνολογία mRNA θα έχει πλεονεκτήματα έναντι των κοινών εμβολίων της γρίπης, καθώς θα υπάρχει δυναμική για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα στην παρασκευή.

We believe that #mRNA may have advantages over traditional influenza vaccines pic.twitter.com/HCVxErPENI

Με βάση τα στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μια τρίτη δόση εμβολίου ίση με 50 mg, ήτοι η μισή ποσότητα από τις δύο πρώτες δόσεις, ανέβασε τα επίπεδα αντισωμάτων που δρουν κατά της μετάλλαξης Δέλτα κατά 40 φορές. Πρόσφατη ανάλυση της Mayo Clinic έδειξε ότι το εμβόλιο mRNA κατά της Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα 76% έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, που είναι πλέον και η κυρίαρχη και δείχνει να είναι πιο ανθεκτική έναντι των εμβολίων.

Συνεχίζονται οι μελέτες για το εμβόλιο κορωνοϊού σε παιδιά 6 μηνών έως 12 ετών

Η εταιρεία έδωσε πληροφορίες για τις εν εξελίξει δοκιμές, σε μεσαίο στάδιο, που αφορούν το εξουσιοδοτημένο εμβόλιο COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως κάτω των 12 ετών.

Το εμβόλιο, το οποίο έλαβε την άδεια έκτακτης ανάγκης για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, βρίσκεται υπό αναθεώρηση του FDA για χρήση σε εφήβους.

Στο πλαίσιο της παιδιατρικής δοκιμής, η εταιρεία δήλωσε ότι θα δοκιμάσει 50 μικρογραμμάρια του εμβολίου της σε μια ομάδα μελέτης 4.000 παιδιών, μεταξύ 6 ετών και κάτω των 12 ετών.

Dr. Jackie Miller, our Senior Vice President, Infectious Diseases presented an update on the Phase 2/3 KidCOVE study of our #mRNA COVID-19 vaccine in children. We selected the 50 µg dose for expanded enrollment in the 6 to <12 years old cohort which is fully enrolled. pic.twitter.com/Bi4OR3MMwQ

— Moderna (@moderna_tx) September 9, 2021