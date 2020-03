Κορωνοϊός: Οι τροφές που προστατεύουν και θωρακίζουν τον οργανισμό

Send an email

Επειδή η τροφή μας είναι και το φάρμακό μας, η διαμόρφωση της διατροφικής καθημερινότητάς μας μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή «ασπίδας» εναντίον του κορωνοϊού.

Ένας από τους βασικότερους τρόπους αντιμετώπισης του κορωνοϊού είναι η θωράκιση του ανοσοποιητικού μας. Πώς όμως μπορούμε να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας μέσω των σωστών διατροφικών επιλογών;

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D:Ο ρόλος της βιταμίνης D είναι πολύ σημαντικός για την προστασία του ανοσοποιητικού. Βιταμίνη D περιέχουν μεγάλα ψάρια όπως ο τόνος και ο σολομός τα αβγά, το μουρουνέλαιο κ.ά. Σημαντική επίσης είναι και η έκθεση στον ήλιο – προσώπου και χεριών- για 10-15 λεπτά την ημέρα για την επαρκή σύνθεση των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνη D.

Γιαούρτι, κεφίρ, προβιοτικά: Σημαντική είναι και η συμβολή γιαουρτιού και κεφίρ και γενικά τροφών πλούσιων σε προβιοτικά.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C: Ένας τρόπος για να θωρακίσετε τον οργανισμό σας είναι να εντάξετε στο καθημερινό διατροφικό πλάνο τροφές με βιταμίνη C όπως πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια, φράουλες, γκρέιπ φρουτ, πιπεριές κ.ά. Η βιταμίνη C αυξάνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων καταπολεμώντας τις λοιμώξεις αποτελεσματικά.

