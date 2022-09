Καρκίνος Προστάτη: Το ρόφημα – σύμμαχος που αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης

Πώς μπορεί να παραταθεί το προσδόκιμο επιβίωσης σε άντρες με καρκίνο του προστάτη; Σύμφωνα με μια νεότερη μελέτη, η κατανάλωση καφέ θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια.

Ειδικότερα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Urology Oncology, διαπίστωσε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ενός γονότυπου, του CYP1A2 AA, που μεταβολίζει γρήγορα την καφεΐνη και προσφέρει μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο του προστάτη.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά τα ευρήματα, καθώς όσο ερευνούμε περισσότερο, τόσο και ερχόμαστε αντιμέτωποι με νεότερα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε περισσότερο τι θα μπορούσε να συμβεί όσον αφορά την κατανάλωση καφέ και τον αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο» σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Dr. Justin Gregg, ουρολογικός ογκολόγος στο Κέντρο για τον Καρκίνο MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Χιούστον.

Παρόλο που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με το πώς η διατροφή και η άσκηση επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου, δεν υπάρχουν αρκετές συστάσεις, ειδικά για τους ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο, σύμφωνα με τον δρ. Gregg.

Αν και τα οφέλη του καφέ έχουν αναδειχθεί από πλήθος μελετών στο παρελθόν, στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως έναυσμα μια άλλη έρευνα που εξέτασε διαφορετικούς γονότυπους και την ταχύτητα με την οποία μεταβολίζουν την καφεΐνη.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν δεδομένα από 7 μελέτες για 5,700 περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, που συμμετείχαν στην κοινοπραξία PRACTICAL (Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome).

Το προφίλ των ασθενών από τις μελέτες ήταν διαφορετικό, καθώς συγκαταλέχθηκαν άτομα που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για τυχόν αλλαγές του καρκίνου χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση, άτομα που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη και ασθενείς με καρκίνο που είχε κάνει μετάσταση.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα κατανάλωσης καφέ εκείνων που κατανάλωναν δύο ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα (υψηλή κατανάλωση) με εκείνων που κατανάλωναν τρία ή περισσότερα φλιτζάνια την εβδομάδα (χαμηλή κατανάλωση).

Η υψηλή κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο του προστάτη στους άνδρες που είχαν γονότυπο CYP1A2 AA, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνητών.

Όσον αφορά τους περιορισμούς της μελέτης, σε αυτούς περιλαμβάνονταν το ότι οι ασθενείς κλήθηκαν να ανακαλέσουν τη δική τους κατανάλωση τροφίμων και ποτών και τα δεδομένα προέρχονταν από επτά διαφορετικές τοποθεσίες.

«Υπάρχει μια πιθανότητα στο μέλλον, η περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τη διατροφή με βάση ορισμένες ομάδες ασθενών να καταφέρει να ενισχύσει την φροντίδα των ανδρών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη» κατέληξε ο δρ. Gregg.