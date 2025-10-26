CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
xamogelo gynaika
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η ορμονική υποκατάσταση είναι μία θεραπεία που ανακουφίζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η ξηρότητα του κόλπου και οι διαταραχές ύπνου, επαναφέροντας ισορροπία στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ωστόσο, η ασφάλεια της συγκεκριμένης θεραπείας σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ήταν μέχρι πρόσφατα αβέβαιη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Annual Meeting της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βιέννη, δείχνει ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ορμονικής υποκατάστασης. Τα δερματικά επιθέματα φαίνεται να είναι πιο ασφαλή, ενώ τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από 36.855 γυναίκες (μέση ηλικία 59 ετών) που ξεκίνησαν τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή μόνο στατίνες, με παρακολούθηση πέντε ετών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας από τη βάση δεδομένων TriNetX. Οι συμμετέχουσες εξετάστηκαν για πνευμονική εμβολή, φλεβική θρόμβωση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρκίνους του μαστού, ωοθηκών και ενδομητρίου.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων

22/10/2025

Ο ψηφιακός «βοηθός» που αντί να μας ησυχάζει, μας εγκλωβίζει στο στρες

08/10/2025

Ευρώπη: 300.000 ασθενείς χρειάζονται φάρμακα από ανθρώπινο πλάσμα

07/10/2025

Νοσοκομειακές λοιμώξεις: Κατάσταση συναγερμού για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris

30/09/2025
nosokomeio hospital

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία από 1η Οκτωβρίου

29/09/2025

Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris που τρομάζει τους υγειονομικούς στην ΕΕ

22/09/2025

Θα μπορούσαν ρομπότ AI να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Υγείας ;

21/09/2025

Υψηλή χοληστερόλη: Τι ισχύει για συμπληρώματα διατροφής και κληρονομικότητα

14/09/2025

Ηράκλειο: Αυξάνονται οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στα νοσοκομεία

10/09/2025

Πόσο εύκολο είναι να γίνει λάθος η μετάγγιση αίματος στα Ελληνικά νοσοκομεία

09/09/2025
Back to top button