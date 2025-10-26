Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία

Η ορμονική υποκατάσταση είναι μία θεραπεία που ανακουφίζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η ξηρότητα του κόλπου και οι διαταραχές ύπνου, επαναφέροντας ισορροπία στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα.

Ωστόσο, η ασφάλεια της συγκεκριμένης θεραπείας σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ήταν μέχρι πρόσφατα αβέβαιη.

Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Annual Meeting της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βιέννη, δείχνει ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ορμονικής υποκατάστασης. Τα δερματικά επιθέματα φαίνεται να είναι πιο ασφαλή, ενώ τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από 36.855 γυναίκες (μέση ηλικία 59 ετών) που ξεκίνησαν τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή μόνο στατίνες, με παρακολούθηση πέντε ετών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας από τη βάση δεδομένων TriNetX. Οι συμμετέχουσες εξετάστηκαν για πνευμονική εμβολή, φλεβική θρόμβωση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρκίνους του μαστού, ωοθηκών και ενδομητρίου.