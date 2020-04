Ελληνας καθηγητής του Γέιλ προειδοποιεί: Ερχεται δεύτερο κύμα το φθινόπωρο

Send an email

Ο καλοκαιρινός καιρός μπορεί να φέρει κάποια ελαφριά ανακούφιση από την πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπει ένας εξέχων ερευνητής του Γέιλ, ο Νίκολας Χριστάκης, φημισμένος για την χρήση ποσοτικών μεθόδων.

Αλλά αντίθετα από τις προηγούμενες πανδημίες η ηλιοφάνεια δεν θα αφανίσει την νόσο, ενώ προειδοποιεί για ένα ισχυρό δεύτερο κύμα από το φθινόπωρο.

Ο Νικόλαος Χριστάκης, είναι καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Εσωτερικής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής και είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Φύσης στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Συζητώντας με τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού JAMA (Journal of the American Medical Association), Χάουαρντ Μπάουχνερ, στο podcast «Conversations with Dr. Bauchner», ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδημιών και των κοινωνικών πτυχών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Καλοκαιρινή «ανάπαυλα»;

Ο Δρ. Χριστάκης, που εξήρε πριν από λίγες ημέρες τα μέτρα που πήρε η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, είπε ότι ενώ οι πρώτες μελέτες από την Κίνα προέβλεπαν πως ο καιρός δεν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο της πανδημίας, οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά όχι μια τεράστια μείωση και όχι πολύ μεγάλη, όπως κάποιες προηγούμενες πανδημίες που σταμάτησαν την εξάπλωσή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

«Το φθινόπωρο, νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον 75% πιθανότητα να επιστρέψει με ένα δεύτερο κύμα όπως έγινε και στις πανδημίες του 1918 και του 1957» ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω εάν θα είναι πιο θανατηφόρο, αλλά θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα και θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτό».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι ακόμη και η σύντομη ανάπαυση από τον κορωνοϊό απέχει ακόμη μήνες. Είμαστε στην αρχή αυτού του πρώτου κύματος» και της μεγάλης ζημιάς που εξακολουθεί να προκαλεί. Ο Δρ. Χριστάκης ανέφερε ότι η σημερινή πανδημία συγκρίνεται πιο πολύ με την πανδημία γρίπης του 1957, η οποία είχε σκοτώνει 150.000 άτομα όταν οι ΗΠΑ είχαν πληθυσμό περίπου 170 εκατομμυρίων. Με αυτό τον ρυθμό, η τρέχουσα πανδημία θα μπορούσε να σκοτώσει 250.000 ανθρώπους.

Στο τέλος, ο κορωνοϊός θα γίνει ενδημικός

Εν τέλει, ο κορωνοϊός θα γίνει ενδημικός όπως το κρυολόγημα ή η γρίπη και τελικά θα υπάρξει ένα εμβόλιο ή ένα πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την θεραπεία του, αλλά μέχρι τότε οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν, τόνισε ο δρ. Νίκολας Χριστάκης.

«Η Φλόριντα θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Η Λουιζιάνα έχει ήδη πρόβλημα. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στις μεγάλες παράκτιες πόλεις και στο Ντιτρόιτ, αλλά το υπόλοιπο έθνος δεν απέχει πολύ» πρόσθεσε ο Δρ. Χριστάκης. «Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι πολύ σκληρές».

Επίθεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για καθυστέρηση στην λήψη μέτρων

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στην μη λήψη έκτακτων μέτρων από τις ΗΠΑ. «Είναι σαφές μέχρι τώρα, ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί καλύτερα τόσο σε θέματα στρατηγικής όσο και εξοπλισμού. Η σημερινή πανδημία δεν έπρεπε να αποτελεί έκπληξη για εμάς, βασισμένη στις γενικώς γνωστές έρευνες από τις ήδη πληγείσες περιοχές του κόσμου».

Και πρόσθεσε: «Ήξεραν από τις αρχές Φεβρουαρίου ότι αυτό θα ήταν μια πανδημία» είπε «γιατί παρακολουθούσαν την αντίδραση της Κίνας στην επιδημία τους».

Ο Δρ. Χριστάκης έμαθε από Κινέζους συνεργάτες, ότι στις 25 Ιανουαρίου, οι Κινέζοι διέταξαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο κατοίκους, ένα μέτρο που έδειξε, πόσο σοβαρά έπαιρνε η χώρα την εξέλιξη του κορωνοϊού. Τέλος, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να έχουν μάθει περισσότερα από τις ενέργειες άλλων παλαιότερων θυμάτων, όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Οι ιατρικοί ερευνητές και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, χώρες που είχαν πληγεί από τον sars το 2003, «είχαν πραγματικά προετοιμαστεί» δήλωσε ο Δρ. Χριστάκης. «Και φυσικά, ήταν πιο κοντά στο κύριο μέτωπο – την Κίνα – και ανταποκρίθηκαν ταχύτατα».