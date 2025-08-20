Το κλίμα έχει γίνει ασύγκριτα εχθρικό

Μήπως βαδίζουμε προς την έκτη «Μεγάλη Εξαφάνιση» με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι φανταζόμασταν; Ο Ντάνιελ Ρόθμαν, μαθηματικός στο Τμήμα Επιστημών της Γης, της Ατμόσφαιρας και των Πλανητών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), εκτιμά ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον πλανήτη σε μια τέτοια αρχαία και απειλητική τροχιά, η οποία, μπορεί να χρειαστεί χιλιετίες για να φτάσει τελικά στον προορισμό τής μαζικής εξαφάνισης, αλλά ίσως να είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Ο Ρόθμαν μελετά τη συμπεριφορά του κύκλου του άνθρακα του πλανήτη στα βάθη του παρελθόντος της Γης, ειδικά σε εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις που ξεπέρασε ένα όριο και ξέφυγε από τον έλεγχο, επανακτώντας την ισορροπία του μόνο μετά από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Δεδομένου ότι όλη η ζωή εδώ στη Γη βασίζεται στον άνθρακα, αυτές οι ακραίες διαταραχές του κύκλου του άνθρακα εκφράζονται ως «μαζικές εξαφανίσεις» και είναι πιο γνωστές με αυτό το όνομα.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι γεωλόγοι έχουν ανακαλύψει ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία της Γης – συμπεριλαμβανομένης της χειρότερης που έχει συμβεί ποτέ – δεν προκλήθηκαν από αστεροειδείς, όπως περίμεναν, αλλά από ηφαιστειακές εκρήξεις που εκτείνονταν σε ολόκληρη την ήπειρο και έριξαν καταστροφικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς.

Αναπόφευκτη η μαζική εξαφάνιση;

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αν εισάγουμε ταυτόχρονα αρκετή ποσότητα CO2 στο σύστημα και απομακρύνουμε τον κύκλο του άνθρακα, που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής, από την ισορροπία του, τότε το σύστημα μπορεί να εισέλθει σε μια κατάσταση πλανητικής κατάρρευσης, όπου οι εγγενείς διεργασίες της Γης θα αναλάβουν τον έλεγχο, λειτουργώντας ως θετική ανάδραση για την απελευθέρωση δραματικά μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα στο σύστημα.

Αυτή η επακόλουθη απελευθέρωση άνθρακα θα οδηγήσει τον πλανήτη σε μια καταστροφική πορεία 100 χιλιετιών, προτού ανακτήσει την ισορροπία του. Και δεν θα είχε σημασία αν το CO2 ήταν υψηλότερο ή χαμηλότερο από ό,τι είναι σήμερα, ή αν η Γη ήταν θερμότερη ή ψυχρότερη ως αποτέλεσμα. Είναι ο ρυθμός αλλαγής του CO2 που οδηγεί στον Αρμαγεδδώνα.

Θα μπορούσε να υπάρχει ένα όριο που χωρίζει τα συνηθισμένα επεισόδια θέρμανσης στην ιστορία της Γης – επεισόδια που η ζωή απορροφά με καλή διάθεση – από εκείνα που οδηγούν ανεξέλεγκτα σε μαζική εξαφάνιση.

Παρότι, όμως, έχουν περάσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια χρόνια από τότε που ο πλανήτης ξεπέρασε αυτό το όριο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ρόθμαν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον πλανήτη σε μια τέτοια αρχαία και απειλητική τροχιά, η οποία, μπορεί να χρειαστεί χιλιετίες για να φτάσει τελικά στον προορισμό της μαζικής εξαφάνισης, αλλά ίσως να είναι σχεδόν αναπόφευκτη μόλις απομακρυνθούμε από την ακτή.

Οι «Πέντε Μεγάλες» και η εξαφάνιση των δεινοσαύρων

Οι μαζικές εξαφανίσεις δεν είναι απλώς πολύ κακές. Δεν είναι πανδημίες που σταματούν τον πολιτισμό, όπως η Covid-19, που σκοτώνουν πολύ λιγότερο από το 1% ενός είδους πρωτευόντων. Οι μαζικές εξαφανίσεις δεν είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο κόσμος χάνει το ένα τέταρτο της βλάστησής του και το ένα τρίτο της Βόρειας Αμερικής αποστειρώνεται, όπως συνέβη μόλις 20.000 χρόνια πριν, όταν πάγοι πάχους ενός μιλίου κάλυψαν τον Καναδά.

Δεν είναι οι υπερ-εκρήξεις του πάρκου Yellowstone, τρεις από τις οποίες έχουν εκραγεί τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια – καθεμία από τις οποίες θα είχε καταστρέψει τη σύγχρονη γεωργία και τον βιομηχανικό πολιτισμό, αλλά καμία από τις οποίες δεν είχε επίδραση στην παγκόσμια βιοποικιλότητα. Αυτά είναι μέρος της «συμφωνίας» για τη ζωή στη Γη. Η ζωή δεν θα είχε φτάσει μέχρι εδώ αν ήταν ευάλωτη στα είδη της «ρουτίνας» που αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας ενός ηφαιστειακού πλανήτη.

Αλλά ενώ ο πλανήτης μας είναι ανθεκτικός σε κάθε είδους αδιανόητες προσβολές στις οποίες υποβάλλεται τακτικά, μία φορά κάθε 50-100 εκατομμύρια χρόνια, συμβαίνει κάτι πραγματικά πολύ, πολύ κακό. Αυτές είναι οι μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις, όταν οι συνθήκες στην επιφάνεια της Γης συνωμοτούν για να γίνουν τόσο άθλιες παντού, ώστε να υπερβαίνουν την προσαρμοστική ικανότητα σχεδόν όλων των σύνθετων μορφών ζωής, τονίζει ο βρετανικός Guardian σε ανάλυσή του.

Πέντε φορές στην ιστορία αυτή η καταστροφή έφτασε (και σε μία περίπτωση ξεπέρασε κατά πολύ) το κάπως αυθαίρετο όριο της εξάλειψης του 75% των ειδών στη Γη – και έτσι απέκτησε το καθεστώς της «μεγάλης μαζικής εξαφάνισης». Αυτές είναι γνωστές στην παλαιοντολογική κοινότητα ως οι «πέντε μεγάλες» (αν και δεκάδες άλλες μικρότερες μαζικές εξαφανίσεις διαφορετικής σοβαρότητας εμφανίζονται επίσης στα απολιθώματα). Η πιο πρόσφατη από τις πέντε μεγάλες εξαφανίσεις συνέβη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, μια παγκόσμια καταστροφή που ήταν αρκετή για να τερματίσει την εποχή των γιγαντιαίων δεινοσαύρων.

Ήδη καταστροφική η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα

Συγκριτικά, η καταστροφή που προκάλεσαν οι άνθρωποι στον υπόλοιπο ζωντανό κόσμο είναι σχετικά ήπια, ίσως κάτω από 10%. Τουλάχιστον για την ώρα… Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη του 2011 στο περιοδικό Nature από τον παλαιοβιολόγο Anthony Barnosky, αν συνεχίσουμε με τον τρέχοντα ρυθμό εξαφάνισης ειδών, θα μπορούσαμε να περάσουμε από την (τρομακτική) κατηγορία μιας μικρής μαζικής εξαφάνισης στην έκτη μεγάλη μαζική εξαφάνιση σε διάστημα από τρεις αιώνες έως 11.330 χρόνια από τώρα, η οποία θα είναι αδύνατο να διακριθεί από τους μελλοντικούς γεωλόγους από μια πρόσκρουση αστεροειδούς.

Ακόμα χειρότερα, θα μπορούσαν να υπάρχουν κρυμμένα σημεία καμπής στην πορεία, στα οποία τα εναπομείναντα είδη του κόσμου θα εξαφανιστούν σχεδόν όλα ταυτόχρονα, όπως οι κόμβοι ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που καταρρέουν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας κατάρρευσης του δικτύου.

Δεδομένου του πόσο καταστροφική είναι ήδη η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα, είναι τρομακτικό να σκεφτόμαστε ότι το αποκορύφωμα της μαζικής εξαφάνισης μπορεί να βρίσκεται ακόμα μπροστά μας.

Όλα εξαρτώνται από τον ρυθμό. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ποσότητα άνθρακα που μπορείτε να εκπέμψετε στην ατμόσφαιρα και την οποία, με την πάροδο του χρόνου, η Γη δεν θα μπορούσε να απορροφήσει. Το ηφαιστειακό CO2 πρέπει να εισέρχεται στο σύστημα. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν θα λειτουργούσε: το κλίμα δεν θα ήταν κατοικήσιμο, η ζωή θα εξαντλούσε τις πρώτες ύλες και το οξυγόνο θα εξαντλούταν.

Σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους…

Αλλά όλα με μέτρο, συνιστούν οι επιστήμονες. Για να διατηρήσει την ομοιόστασή του, ο πλανήτης καθαρίζει συνεχώς το CO2 από την ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς, ώστε να μην συσσωρεύεται και να μην «ψήνει» τον πλανήτη. Αυτή η διαδικασία, όμως, είναι πολύ αργή σε ανθρώπινη κλίμακα. Θάβει αυτό το CO2 σε αποθέματα άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου και, το πιο σημαντικό, σε ιζήματα των ωκεανών που μετατρέπονται σε ανθρακικά πετρώματα, σε διάστημα εκατομμυρίων ετών. Όταν εκρήξεις μικρότερου μεγέθους εκτοξεύουν τεράστιες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα, απειλώντας να καταστρέψουν αυτή τη διαδικασία, η Γη διαθέτει διάφορα συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Οι ωκεανοί απορροφούν το υπερβολικό διοξείδιο του άνθρακα, γίνονται πιο όξινοι, αλλά στην χιλιετή ανατροπή τους φέρνουν αυτά τα πιο όξινα επιφανειακά νερά στον βυθό της θάλασσας με την καθοδική ροή των μεγάλων ωκεάνιων ρευμάτων του πλανήτη. Εκεί διαλύουν τα ανθρακικά ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα – το τεράστιο στρώμα από μικροσκοπικά κοχύλια στο βυθό του ωκεανού, που σχηματίστηκε από τη ζωή κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών – και ρυθμίζουν τις θάλασσες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ένα φάρμακα καταπραΰνει ένα ταραγμένο, όξινο στομάχι.

Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στον κύκλο του άνθρακα και λειτουργεί για την αποκατάσταση της χημείας των ωκεανών για χιλιάδες χρόνια. Τελικά, αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν για να αποκαταστήσουν τον κύκλο του άνθρακα και να επαναφέρουν τη Γη από το χείλος της καταστροφής.

Σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους, αυτές οι ανατροφοδοτήσεις συνήθως αρκούν για να σώσουν τον πλανήτη. Το περίσσειο CO2 απομακρύνεται και μετατρέπεται σε βράχο, η θερμοκρασία τελικά πέφτει και το pH του ωκεανού αποκαθίσταται σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα του CO2 που εισέρχεται στο σύστημα, αλλά και η ροή του. Αν εισάγουμε μεγάλη ποσότητα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πλανήτης μπορεί να το αντέξει. Αλλά αν εισάγουμε υπερβολική ποσότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη βιόσφαιρα.

Δυστυχώς, ο ρυθμός με τον οποίο οι άνθρωποι εισάγουν σήμερα CO2 στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα του πλανήτη να συμβαδίσει. Βρισκόμαστε τώρα στα αρχικά στάδια μιας βλάβης του συστήματος. Αν συνεχίσουμε έτσι για πολύ περισσότερο, όμως, μπορεί να δούμε τι σημαίνει πραγματικά αυτή η βλάβη.