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Πότε επιστρέφει το πράσινο στο δάσος μετά από τη φωτιά

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
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Βαρύ είναι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Αττική την τελευταία δεκαετία, καθώς συνολικά 15 μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι διαδοχικές πυρκαγιές που έπληξαν το Λεκανοπέδιο έχουν αλλάξει σημαντικά τον δασικό χάρτη της περιοχής, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι πριν ακόμη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος του 2026 είχε ήδη χαθεί το 38% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκεται ο Κάλαμος Αττικής, όπου η καταστροφή από τη μεγάλη φωτιά του 2017 παραμένει εμφανής μέχρι σήμερα.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κάλαμο, όπου το 2017 κάηκαν 30.000 στρέμματα. Η περιοχή χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αποτυπωθεί πόσο αργή είναι η φυσική αποκατάσταση έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά. Δέκα σχεδόν χρόνια μετά η κατάσταση είναι απελπιστική και αποδεικνύεται ότι η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη που η φύση δεν έχει ξαναγεννηθεί από τότε». Η εικόνα που περιγράφεται από τον Κάλαμο δείχνει ότι, παρά το πέρασμα των ετών, η αναγέννηση του τοπίου παραμένει περιορισμένη. Αυτό εξηγεί γιατί η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις μακροχρόνιες συνέπειες των πυρκαγιών στην Αττική.

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Πόσα χρόνια χρειάζεται ένα δάσος για να ξαναβγάλει πράσινο

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, στον Κάλαμο για παράδειγμα, 9 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2017, βλέπει κανείς μια «υποψία» πρασίνου. Πρόκειται για μια εικόνα που δείχνει ότι η αναγέννηση του φυσικού τοπίου προχωρά με τόσο αργούς ρυθμούς.

Τα στοιχεία του Copernicus για τις πυρκαγιές στην Αττική και τις καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε 10 χρόνια εκδηλώθηκαν 15 μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική. Οι φωτιές αυτές, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη, κατέκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα, με βάση τα δεδομένα της υπηρεσία Copernicus.

Όσον αφορά την τελευταία φωτιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό δεν έχουν προστεθεί οι καμένες εκτάσεις των Μεγάρων. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό αποτύπωμα της καταστροφής ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με την ήδη καταγεγραμμένη επιφάνεια. Να σημειωθεί ότι τα 800.000 στρέμματα αντιστοιχούν σε έκταση όσο η πόλη της Σιγκαπούρης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για «1/3 καμμένα δέντρα στην Αττική», στοιχείο που περιγράφει τη βαρύτητα του πλήγματος στον δασικό πλούτο της περιφέρειας. Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάζονται και στοιχεία για τον χρόνο που χρειάζονται τα βασικά είδη βλάστησης της περιοχής ώστε να ανακάμψουν. Πεύκα, πουρνάρια, σχίνοι και φρύγανα, που συνθέτουν το οικοσύστημα του Καλάμου και ευρύτερα τμημάτων της Αττικής, χρειάζονται 10 έως 15 χρόνια για να αποκτήσουν ύψος.

Για να συγκροτηθεί, όμως, ένα ώριμο και αυτοδύναμο δάσος, ο απαιτούμενος χρόνος φτάνει περίπου τα 20 χρόνια. Αυτή η εκτίμηση απαντά και στο γιατί οι πληγές από τις φωτιές παραμένουν ορατές για τόσο μεγάλο διάστημα, ακόμη και όταν η πρώτη εικόνα μικρής αναβλάστησης δημιουργεί την εντύπωση βελτίωσης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
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