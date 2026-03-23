ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πώς τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια αλλάζουν τον καιρό

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια, είναι δύο από τα πιο ισχυρά φυσικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τον καιρό στον πλανήτη, επηρεάζοντας θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Αυτή τη στιγμή επικρατούν συνθήκες Λα Νίνια, σύμφωνα με τον αμερικανικό επιστημονικό οργανισμό NOAA, ενώ προβλέπεται ότι το Ελ Νίνιο θα αναπτυχθεί αργότερα το 2026.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και Λα Νίνια και η επίδρασή τους στον καιρό

Το Ελ Νίνιο και η Λα Νίνια είναι δύο αντίθετες φάσεις ενός φυσικού κλιματικού φαινομένου που ονομάζεται Νότια Διολίσθηση του Ελ Νίνιο (ENSO) και εμφανίζονται κυρίως στον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά επηρεάζουν τα καιρικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η διάκριση γίνεται κυρίως με βάση τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και την ατμοσφαιρική πίεση: κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο οι θερμοκρασίες των νερών στον τροπικό Ειρηνικό αυξάνονται, ενώ στο Λα Νίνια είναι πιο χαμηλές.

Οι άνεμοι εμπορίου επίσης διαφοροποιούνται, ενισχύοντας ή αναστρέφοντας τη ροή των θερμών υδάτων, με αποτέλεσμα αλλαγές στη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση.

Ελ Νίνιο και Λα Νίνια: Επιπτώσεις στον καιρό και το περιβάλλον

Το Ελ Νίνιο τείνει να αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να φέρνει περισσότερες βροχοπτώσεις σε περιοχές όπως οι νότιες ΗΠΑ και ο Κόλπος του Μεξικού, ενώ σε τροπικές περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Αυστραλία προκαλεί ξηρασίες.

Αντίθετα, το Λα Νίνια συχνά φέρνει πιο ψυχρές θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της βόρειας Νότιας Αμερικής.

Οι επιπτώσεις φτάνουν και στην τροφική αλυσίδα και την οικονομία: για παράδειγμα, η μείωση των θρεπτικών ουσιών στα νερά κατά το Ελ Νίνιο επηρεάζει τα αλιευτικά αποθέματα, ενώ οι ξηρασίες και οι πλημμύρες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων και την οικονομική ανάπτυξη σε πολλές περιοχές.

Τα επεισόδια Ελ Νίνιο και Λα Νίνια εμφανίζονται περίπου κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκούν συνήθως 9-12 μήνες, αν και μερικές φορές παρατείνονται περισσότερο. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και την έντασή τους, αλλά δεν υπάρχει σαφής επιστημονική συναίνεση.

Κάποια μοντέλα προβλέπουν ότι το Ελ Νίνιο θα γίνεται συχνότερο και πιο έντονο, ενώ οι εναλλαγές με το Λα Νίνια μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες.

