ΟΗΕ: Η παγκόσμια θερμοκρασία θα ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου «μέσα σε λίγα χρόνια»

Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου «μέσα σε λίγα χρόνια», ανέφερε την Τετάρτη Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Το συγκεκριμένο γεγονός πρόκειται να προκαλέσει πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και να εντείνει την πίεση στα οικοσυστήματα, τους παγετώνες και τις παράκτιες πόλεις που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι η επαναφορά της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 °C είναι «δυνατή, αλλά εξαιρετικά αβέβαιη» και θα απαιτήσει ταχεία μείωση των εκπομπών, καθώς και παρεμβάσεις για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκεται ήδη στην ατμόσφαιρα.

Αναγκαία τα μέτρα για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας εντός του ορίου των 1,5 °C, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεδομένου ότι η «υπέρβαση» του ορίου αυτού είναι πλέον εξαιρετικά πιθανή, οι χώρες πρέπει πλέον να επικεντρωθούν στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας κατά την οποία οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα 1,5 °C, ανέφερε το UNEP σε έκθεσή του.

«Κάθε έτος καθυστέρησης και κάθε κλάσμα βαθμού πάνω από 1,5 °C αυξάνει τους κινδύνους και δυσχεραίνει την ανάκαμψη, με πιθανές μη αναστρέψιμες απώλειες ακόμη και αν οι θερμοκρασίες μειωθούν αργότερα», ανέφερε.

Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο, η αύξηση της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί στα 1,8 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες εθνικές δεσμεύσεις, αλλά είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερη, πρόσθεσε η έκθεση.

«Με βάση τις τρέχουσες πολιτικές, η μέση προβλεπόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη θα φτάσει περίπου τους 2,6 °C έως το 2100», ανέφερε.

Ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα (CDR) —συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης νέων δασών— θα είναι «κρίσιμα» για τον έλεγχο της αύξησης των θερμοκρασιών, αλλά δεν θα μπορούν να αντικαταστήσουν τις δραστικές μειώσεις στα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών.