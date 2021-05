Οι τήξη των πάγων προχωρούν με διπλάσιο ρυθμό | Video

Η τήξη των πάγων του πλανήτη είναι πολύ ταχύτερη των προηγούμενων εκτιμήσεων, με νέα μελέτη να δείχνει ότι ο ρυθμός με τον οποίον λιώνουν οι πάγοι έχει διπλασιαστεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό Nature, χρησιμοποιεί στοιχεία από δορυφορικές λήψεις της ΝΑΣΑ που χρονολογούνται από το 2000. Χάρη σε αυτά, η μελέτη υπολόγισε ότι οι πάγοι του πλανήτη ελαττώθηκαν κατά 5.073 γιγατόνους από το 2000 ως το 2019, βάρος που αντιστοιχεί σε… 553,5 εκατομμύρια Πύργους του Άιφελ.

Στην 20ετία αυτή ο ρυθμός τήξης των πάγων της Γης αυξήθηκε από 0,36 μέτρα τον χρόνο σε 0,69 μ./χρόνο, αποκαλύπτει η έρευνα.

Στο παρακάτω βίντεο ο Χιλιανός Κριστιάν Δονόσο παρουσιάζει πώς άλλαξε το παγωμένο τοπίο στη Χιλιανή Παταγονία, κοντά στην Ανταρκτική, μέσα σε έναν αιώνα.

Ο λιωμένος πάγος συμβάλλει κατά 21% στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας που παρατηρείται από το 2000 και αντιστοιχεί σε περίπου έξι χιλιοστά παγκοσμίως.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι η ταχύτερη αύξηση της τήξης των πάγων παρατηρείται στην Αλάσκα, στον δυτικό Καναδά και στα βουνά των ΗΠΑ. Στη Νέα Ζηλανδία, στην περίοδο από το 2015 ως το 2019, οι πάγοι έλιωναν με επταπλάσια ταχύτητα από ό,τι στην αρχή του αιώνα.

Το λιώσιμο των πάγων είναι μια από τις πλέον άμεσες και εμφανείς επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με τους 11 επιστήμονες που συνέταξαν τη μελέτη.

This is what a century of climate change has done to Patagonia’s glaciers.

Chilean explorer Cristian Donoso has recreated photos of glaciers that were taken over a century ago to show how much they’ve melted — and, in some cases, disappeared https://t.co/h6wG45DJZ8 #CallToEarth pic.twitter.com/ohDWa5WbdJ

— CNN (@CNN) August 5, 2020