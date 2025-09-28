Ο απεριποίητος κήπος σωτήριος για τη βιοποικιλότητα

Οι αποχρώσεις του αστικού τοπίου περιορίζονται στη γκάμα του γκρι, με τις πράσινες νότες να αποτελούν εξαίρεση για πολλές περιοχές. Τσιμέντο, άσφαλτος, γυάλινοι όγκοι, όλα τους συνθέτουν μία μονοχρωματική συμφωνία, όπου η μονοτονία κυριαρχεί όχι μόνο ως χρώμα, αλλά και ως αίσθηση. Το γκρι ξεθωριάζει τη ζωντάνια των πόλεων και οι λιγοστοί χώροι πρασίνου – όταν υπάρχουν – μοιάζουν να παλεύουν για ανάσα, στριμωγμένοι σε έναν καμβά όπου η ζωή δεν ανθίζει αλλά απλώς υπάρχει.

Η έλλειψη πρασίνου, ωστόσο, στις πόλεις δεν αποτελεί μόνο αισθητικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης, τόσο για τον άνθρωπο, όσο για τα εκατοντάδες διαφορετικά είδη που μπορεί να φιλοξενήσει.

Οι σύγχρονες πόλεις μοιάζουν σχεδιασμένες για τα αυτοκίνητα και όχι για τους πολίτες τους, με τις πλατείες να έχουν μετατραπεί σε χώρους στάθμευσης, τα πεζοδρόμια να έχουν γίνει είδος προς εξαφάνιση και το πράσινο σχεδόν να απολογείται για την παρουσία του. Η καθημερινή επαφή με τη φύση, όμως, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.

Τη στιγμή που οι παγκόσμιοι κλιματικοί στόχοι μοιάζει να αποτυγχάνουν, οι κήποι κι οι αυλές των σπιτιών, μπορούν να αποδειχθούν σωτήριοι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που μειώνεται σταδιακά.

Ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και το Πανεπιστήμιο Ντιουκ σε μελέτη που δημοσίευσαν στο HortScience τονίζουν πως, αν και ένας μόνο κήπος ίσως να μη φέρει σημαντικές αλλαγές, η συλλογική προσπάθεια μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μάλιστα, όσο πιο «απεριποίητοι» είναι οι κήποι, με μεγαλύτερη ποικιλία φυτών και δέντρων, χωρίς την κυριαρχία του «τακτοποιημένου» γκαζόν, τότε τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ακόμα μεγαλύτερα.

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η ιδιοσυγκρασία του ίδιου του ιδιοκτήτη, καθώς, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τύπο του κήπου που επιλέγει να διατηρεί.

Για να απαντήσουν στο ερώτημα ποιοι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί σε αυτή την πιο «φυσική» προσέγγιση, οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα σε περισσότερα από 2.000 άτομα στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη βιοποικιλότητα διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται κυρίως για ζήτημα προσωπικότητας και ιδιοσυγκρασίας.

Οι προτιμήσεις για την αρχιτεκτονική τοπίου διαμορφώθηκαν από τους κανόνες της γειτονιάς, τη φυλή, αλλά και το εισόδημα που αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα, με τα νοικοκυριά με εισόδημα χαμηλότερο των 25.000 δολαρίων να τείνουν προς τη βιοποικιλότητα, ενώ εκείνα με υψηλότερο εισόδημα δείχνουν προτίμηση στο γκαζόν.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις, κατά τον σχεδιασμό τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια βιοποικιλότητας, υποστηρίζοντας ενδημικά και μεταναστευτικά είδη. Άλλωστε, η ​​αστική βιοποικιλότητα έχει συμπεριληφθεί στους παγκόσμιους στόχους διατήρησης, αλλά όπως και οι ευρύτεροι στόχοι, αυτές οι προσπάθειες παραμένουν ανεπαρκείς, με τις εκτιμήσεις να θέλουν το 1/3 των χερσαίων σπονδυλωτών να χάνουν το βιότοπό τους εξαιτίας της αστικής ανάπτυξης ως το 2050.

Επομένως, οι αστικοί και περιαστικοί κήποι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με την Βανέσα Γουντς, διδακτορική φοιτήτρια στο Κρατικό Κολλέγιο Γεωργίας και Βιοεπιστημών της Βόρειας Καρολίνας αν στόχος είναι η διατήρησή της, αυτός δε μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το γκαζόν. Αντιθέτως, χρειάζεται ένα πυκνό δίκτυο φυτικών οργανισμών για να παρατηρηθεί πραγματική επίδραση στην περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Για αυτό το λόγο, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι είναι απαραίτητη για κοινωνική αλλαγή, επισήμανε η ειδικός. Άλλωστε, όπως είπε, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το πώς η κοινωνία αντιδρά, ενσωματώνεται και εξελίσσεται με τα δεδομένα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα.

Η επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Κηπευτικών Επιστημών του Κρατικού Κολλεγίου Φυσικών Πόρων της Βόρειας Καρολίνας, Μελίντα Κνουθ, πρόσθεσε ότι μαθαίνοντας ποιος είναι πιο δεκτικός στη βιοποικιλότητα βοηθά τους ειδικούς να εστιάσουν τις προσπάθειές τους εκεί που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.