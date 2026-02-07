National Geographic: «Γνωρίζατε ότι υπάρχουν ποτάμια στον ουρανό;»

Στο Instagram post του National Geographic παρουσιάζονται πλάνα από τη σειρά Pole to Pole with Will Smith, των Disney+ και Hulu.

«Το μακρύτερο ποτάμι δεν βρίσκεται στη γη. Βρίσκεται στον ουρανό», αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο εξερευνά εντυπωσιακά περιβαλλοντικά φαινόμενα και σταθμούς του πλανήτη.

«Τα μεγαλύτερα ποτάμια γλυκού νερού στη Γη βρίσκονται στην πραγματικότητα στον ουρανό. Μπορεί να εκτείνονται για χιλιάδες μίλια και να μεταφέρουν έως και 15 φορές περισσότερη (υγρασία) από τον ποταμό Μισισιπή», λέει ο Will Smith σε απόσπασμα της δημοσίευσης.

Στο κλιπ εξηγείται, ότι αυτά τα ατμοσφαιρικά ποτάμια μπορούν να εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από ηπείρους και ωκεανούς και να έχουν σημαντική επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα.

«Ένας ατμοσφαιρικός ποταμός που πηγάζει από τον Αμαζόνιο εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, μεταφέροντας υγρασία σε όλη τη Νότια Αμερική, πάνω από τον Ατλαντικό και έως την Ανταρκτική. Σχηματίζονται όταν τεράστιες ποσότητες υγρασίας απελευθερώνονται από το δάσος του Αμαζονίου και στη συνέχεια μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας μια τεράστια στήλη υδρατμών στον ουρανό», αναφέρεται στο απόσπασμα του National Geographic.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), κορυφαίας ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ που ειδικεύεται στην καιρική επιστήμη, την ωκεανογραφία, τη μετεωρολογία, το κλίμα και τις θαλάσσιες έρευνες, γίνεται αναφορά στα ατμοσφαιρικά ποτάμια.

Συγκεκριμένα, η NOAA εξηγεί, ότι τα ατμοσφαιρικά ποτάμια «είναι σχετικά μακριές και στενές ζώνες στην ατμόσφαιρα -σαν ποτάμια στον ουρανό- που μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών εκτός των τροπικών περιοχών. Αν και τα ατμοσφαιρικά ποτάμια μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος και ένταση, ένα μέσο ατμοσφαιρικό ποτάμι μεταφέρει ποσότητα υδρατμών περίπου ισοδύναμη με τη μέση ροή νερού στις εκβολές του ποταμού Μισισιπή. Τα εξαιρετικά ισχυρά ατμοσφαιρικά ποτάμια μπορούν να μεταφέρουν έως και 15 φορές μεγαλύτερη ποσότητα.

Όταν τα ατμοσφαιρικά ποτάμια φτάνουν στην ξηρά, συχνά απελευθερώνουν αυτούς τους υδρατμούς με τη μορφή βροχής ή χιονιού.

Παρότι τα ατμοσφαιρικά ποτάμια εμφανίζονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη, εκείνα που περιέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες υδρατμών και συνοδεύονται από τους ισχυρότερους ανέμους μπορούν να προκαλέσουν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, σταματώντας συχνά, πάνω από λεκάνες απορροής, που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες».