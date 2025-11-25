Μικρή αύξηση, αλλά νέο ρεκόρ στην κυκλική χρήση υλικών στην ΕΕ

Αύξηση κατέγραψε το ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών στην ΕΕ το 2024, φτάνοντας το 12,2% και σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί έως σήμερα.

Ο δείκτης, γνωστός ως «ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών» ή «ποσοστό κυκλικότητας», αποτυπώνει τη συμβολή των ανακυκλωμένων υλικών στη συνολική κατανάλωση υλικών. Σε σχέση με το 2023, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το 2015 είναι υψηλότερος κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

Η κυκλική χρήση υλικών είναι μέρος της κυκλικής οικονομίας, ενός συστήματος που εστιάζει στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακατασκευή και ανακύκλωση προϊόντων και υλικών αντί να τα πετάμε μετά τη χρήση τους

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά

Πρωταθλήτρια στην κυκλικότητα το 2024 ήταν οι Κάτω Χώρες με 32,7%, με το Βέλγιο (22,7%) και την Ιταλία (21,6%) να ακολουθούν. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Ρουμανία (1,3%), Φινλανδία και Ιρλανδία (από 2,0%) και Πορτογαλία (3,0%). Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών οφείλονται στην αναλογία νέων φυσικών πόρων που εξάγονται σε σχέση με αυτούς που επιστρέφουν στην οικονομία ως ανακυκλωμένα υλικά.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat

Την περίοδο 2015-2024, αύξηση του ποσοστού κυκλικότητας σημειώθηκε σε 21 χώρες της ΕΕ. Τις μεγαλύτερες ανόδους κατέγραψαν η Μάλτα (+14,0 π.μ.), η Εσθονία (+9,1 π.μ.), η Τσεχία (+7,9 π.μ.), η Σλοβακία (+7,2 π.μ.) και οι Κάτω Χώρες (+5,3 π.μ.). Αντίθετα, έξι χώρες εμφάνισαν μείωση, με σημαντικότερες αυτές της Πολωνίας (-4,2 π.μ.) και της Φινλανδίας (-3,2 π.μ.).

Όσον αφορά τα επιμέρους υλικά, το υψηλότερο ποσοστό κυκλικότητας στην ΕΕ το 2024 καταγράφηκε στα μεταλλεύματα (23,4%), ακολουθούμενα από τα μη μεταλλικά ορυκτά (14,3%), τη βιομάζα (9,9%) και τα υλικά ή φορείς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (3,8%).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του 2020, στόχος είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού κυκλικότητας έως το 2030, με το ποσοστό να φτάνει το 23,2%.