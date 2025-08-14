Μειώνουμε τα απόβλητα τροφίμων – Προστατεύουμε το περιβάλλον

Καθημερινά, πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού και τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν εξοικονομηθεί αν γινόταν πιο σωστή διαχείριση στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ετήσια σπατάλη τροφίμων ξεπερνά τους 59 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή περίπου 131 κιλά ανά άτομο, με το μεγαλύτερο ποσοστό (~53%) να προέρχεται από τα νοικοκυριά.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα και πρακτικές πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, αλλά και επαναχρησιμοποίησης, που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στο σπίτι μας.

Πρόληψη

Ελέγχουμε τακτικά τα διαθέσιμα τρόφιμα στο σπίτι, και προγραμματίζουμε την κατανάλωσή τους πριν «χαλάσουν».

Πριν πάμε για ψώνια, ελέγχουμε τι έχουμε στα ντουλάπια και στο ψυγείο μας και στη συνέχεια φτιάχνουμε λίστα βάσει και του πλάνου μαγειρέματος, ώστε να αποφύγουμε να αγοράσουμε τρόφιμα που δεν θα χρειαστούμε ή που ήδη διαθέτουμε.

Αποθηκεύουμε σωστά τα τρόφιμα, με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες (θερμοκρασία συντήρησης, κατανάλωση εντός των αναγραφόμενων στην συσκευασία ημερών μετά το άνοιγμα κ.λπ.)

Κατά την αποθήκευση εφαρμόζουμε το σύστημα FEFO : First – Expired , First – Out . Δηλαδή, τα τρόφιμα που λήγουν νωρίτερα, πρέπει να μπαίνουν μπροστά στα ντουλάπια και στο ψυγείο, ώστε να καταναλώνονται πρώτα.

. Δηλαδή, τα τρόφιμα που λήγουν νωρίτερα, πρέπει να μπαίνουν μπροστά στα ντουλάπια και στο ψυγείο, ώστε να καταναλώνονται πρώτα. Βάζουμε ετικέτες και ημερομηνίες στα τρόφιμα: σημειώνουμε ημερομηνίες στα τρόφιμα που αποθηκεύουμε υπό ψύξη για να ξέρουμε ποια τρόφιμα αποθηκεύτηκαν παλαιότερα ώστε να καταναλωθούν πρώτα.

Φροντίζουμε να μαγειρεύουμε μόνο την απαραίτητη ποσότητα φαγητού, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα το καταναλώσουν.

Μετράμε σωστά τις ποσότητες κατά το μαγείρεμα, χρησιμοποιώντας μεζούρες ή ζυγαριές, για να αποφεύγουμε την υπερβολή, ειδικά σε τρόφιμα όπως ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά.

Όταν πάμε για τα ψώνια μας, αγοράζουμε τελευταία τα κρύα / κατεψυγμένα καθώς και τα ζεστά τρόφιμα και θυμόμαστε: α) να τα κρατάμε χωριστά κατά τη μεταφορά, β) να τα μεταφέρουμε στο σπίτι το συντομότερο δυνατό.

Συνιστάται να έχουμε μαζί μας ένα δοχείο μεταφοράς κρύων τροφίμων (cooler), αν χρειαζόμαστε πάνω από 30 λεπτά για τα ψώνια μας, ειδικά τις θερμές ημέρες.

Πως μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα περισσεύματα φαγητού;

Αν περισσέψει φαγητό φροντίζουμε να το αποθηκεύσουμε σωστά, ώστε να το καταναλώσουμε ως συνοδευτικό σε ένα επόμενο γεύμα ή σε κάποια άλλη παρασκευή φαγητού. Μπορείτε να δείτε μερικές ιδέες στο βιβλίο συνταγών της ΔΕΔΙΣΑ «Μαγειρεύω με περισσεύματα», πατώντας εδώ.

Δωρίζουμε το φαγητό που περίσσεψε σε άτομα που το έχουν ανάγκη, σε κοινωνικές κουζίνες και συσσίτια.

Πολλά από τα περισσεύματα των φρούτων και των λαχανικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες παρασκευές φαγητών. Μπορείτε να δείτε μερικές ιδέες στο Οδηγό της ΔΕΔΙΣΑ (σελ. 26), πατώντας εδώ.

Αν έχουμε οικόσιτα ζώα, χρησιμοποιούμε τα υπολείμματα του μαγειρεμένου φαγητού και τα περισσεύματα των φρούτων και λαχανικών ως ζωοτροφή.

Το φαγητό που περισσεύει και δεν μπορεί να καταναλωθεί ή να χρησιμοποιηθεί με κάποιο άλλο τρόπο, φροντίζουμε να το συλλέγουμε χωριστά και να το απορρίπτουμε στον καφέ κάδο, εφόσον υπάρχει στην περιοχή μας ή να το κομποστοποιούμε.

Οι παραπάνω πρακτικές θα βοηθήσουν στο να μειώσουμε τα απόβλητα τροφίμων, που στη χώρα μας αποτελούν περίπου το 40% των συνολικά παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων¦. Επιπρόσθετα, θα συμβάλλουμε στη μείωση των συνεπειών αυτής της σπατάλης, που είναι πολλαπλές:

v Περιβαλλοντικές

v Οικονομικές

v Κοινωνικές

Περιβαλλοντικές συνέπειες:

Περίπου το 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τη σπατάλη τροφίμων. Η απόρριψη οργανικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής οδηγεί στην παραγωγή μεθανίου, ενός αερίου που συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, απαιτείται ενέργεια και άλλοι φυσικοί πόροι, γεγονός που ενισχύει το ανθρακικό αποτύπωμα και επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον.

Οικονομικές επιπτώσεις:

Η σπατάλη τροφίμων έχει μεγάλο οικονομικό κόστος, καθώς υπολογίζεται πως χάνονται έως και 132 δις. ευρώ κάθε χρόνο στην ΕΕ. Δεν είναι όμως μόνο το συνολικό κόστος για τις κοινωνίες, επιβαρύνεται και ο προϋπολογισμός κάθε νοικοκυριού, με περιττά έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω καλύτερης οργάνωσης και υπεύθυνης κατανάλωσης.

Κοινωνικές επιπτώσεις:

Σχεδόν 33 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πλήρες γεύμα τις μισές ημέρες του μήνα. Η υπεύθυνη διαχείριση των τροφίμων είναι επομένως και ζήτημα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε στη μείωση της σπατάλης. Με απλές καθημερινές συνήθειες, μπορούμε όλοι να μειώσουμε σημαντικά τα απόβλητα τροφίμων που παράγουμε στα σπίτια μας καθημερινά και να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.