ΗΠΑ: Απελευθερώνουν 600.000 κουνούπια για να… μειώσουν τον πληθυσμό τους!

Ακούγεται σαν αντίφαση, όμως οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις απέναντι στα κουνούπια. Αντί να επιχειρήσουν την εξόντωσή τους με εντομοκτόνα, στην Ουάσιγκτον επιλέγουν να απελευθερώσουν 600.000 κουνούπια, με στόχο να μειώσουν δραστικά τον πληθυσμό τους τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης, το οποίο αξιοποιεί τη φυσική συμπεριφορά των εντόμων ώστε να περιοριστεί η αναπαραγωγή τους χωρίς εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του washingtonian.

Γιατί τα νέα κουνούπια δεν αποτελούν απειλή

Το σχέδιο εφαρμόζει η εταιρεία Bee Safe Mosquito Control από το Μέριλαντ, η οποία έως τον Σεπτέμβριο θα απελευθερώσει εκατοντάδες χιλιάδες αρσενικά κουνούπια μολυσμένα με το φυσικό βακτήριο Wolbachia.

Τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν τσιμπούν ανθρώπους, καθώς μόνο τα θηλυκά χρειάζονται αίμα για να ολοκληρώσουν τον κύκλο αναπαραγωγής τους.

Η παρουσία του βακτηρίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερο βιολογικό αποτέλεσμα. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώσουν με θηλυκά του ίδιου είδους, τα αυγά που παράγονται δεν είναι βιώσιμα και δεν εκκολάπτονται ποτέ. Έτσι, κάθε κύκλος αναπαραγωγής οδηγεί σταδιακά σε μείωση του συνολικού πληθυσμού.

Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Bee Safe Mosquito Control, Τοντ Μοντγκόμερι, τα θηλυκά συνεχίζουν να γεννούν αυγά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όμως κανένα από αυτά δεν εξελίσσεται σε νέο κουνούπι.

Στόχος το επικίνδυνο ασιατικό κουνούπι τίγρης

Η μέθοδος επικεντρώνεται κυρίως στο ασιατικό κουνούπι τίγρης (Asian Tiger mosquito), ένα ιδιαίτερα επιθετικό και χωροκατακτητικό είδος που έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Το συγκεκριμένο κουνούπι θεωρείται σημαντικός φορέας σοβαρών λοιμώξεων, καθώς μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Ζίκα, η τσικουνγκούνια, αλλά και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας.

Λιγότερα εντομοκτόνα, μεγαλύτερη προστασία

Οι επιστήμονες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια πιο στοχευμένη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση σε σχέση με τους μαζικούς ψεκασμούς.

Σε αντίθεση με τα χημικά εντομοκτόνα, η μέθοδος επηρεάζει αποκλειστικά τον πληθυσμό των συγκεκριμένων κουνουπιών, περιορίζοντας σημαντικά τις επιπτώσεις σε άλλα έντομα και στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Μια τεχνολογία που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες

Η χρήση του βακτηρίου Wolbachia δεν αποτελεί νέα επιστημονική προσέγγιση.

Παρόμοια προγράμματα έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και σε αρκετές περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπου οι αρχές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία ενισχύεται ακόμη περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι μεγαλύτερες περίοδοι ζέστης δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πληθυσμών των κουνουπιών και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε νέες περιοχές.

Στο παιχνίδι και η Alphabet

Τη δυναμική της μεθόδου αναγνωρίζουν πλέον και μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, έχει ήδη καταθέσει αίτημα για την απελευθέρωση περισσότερων από 60 εκατομμυρίων κουνουπιών με Wolbachia στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος που αφορά διαφορετικά είδη κουνουπιών.

Τα έντομα που χρησιμοποιούνται στην Ουάσιγκτον προέρχονται από τη βιοτεχνολογική εταιρεία MosquitoMate, με έδρα το Κεντάκι, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χρήση της συγκεκριμένης βιολογικής μεθόδου.

Δεν πρόκειται για άμεση λύση

Οι ειδικοί, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να εξαφανίσει τα κουνούπια από τη μία ημέρα στην άλλη.

Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται στη σταδιακή μείωση των πληθυσμών μέσα από διαδοχικούς κύκλους αναπαραγωγής και αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης, η οποία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των εντόμων και των ασθενειών που μεταδίδουν.