Η Νίσυρος γίνεται Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO

Η Νίσυρος εντάχθηκε επίσημα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, μαζί με τις γειτονικές νησίδες Στρογγυλή, Περγούσα, Παχειά και Κανδελιούσα. Πρόκειται για μια κορυφαία διεθνή διάκριση, που αναδεικνύει τον σπάνιο φυσικό, γεωλογικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού, κατατάσσοντάς το πλέον στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς.

Με το ενεργό ηφαίστειο, τους εντυπωσιακούς κρατήρες και τις ιαματικές πηγές της, η Νίσυρος αποτελεί ένα ανοιχτό εργαστήριο φυσικών διεργασιών και ένα μοναδικό γεωλογικό μωσαϊκό. Η γεωλογική κληρονομιά του νησιού, αποτέλεσμα χιλιάδων ετών ηφαιστειακής δραστηριότητας, αναγνωρίζεται πλέον επίσημα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η επιτυχία δεν ήταν τυχαία. Ο Δήμος Νισύρου, με τη στήριξη του Ιδρύματος «Γεώργιος Μ. Μίχαλος», της Πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εργάστηκαν συστηματικά για την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας που κατατέθηκε το 2021. Σημαντικό ρόλο είχαν επίσης οι «Διάλογοι της Νισύρου» και οι συναντήσεις με προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, καθηγητής Νικόλαος Ζούρος.

Η αναγνώριση της UNESCO ανοίγει νέους δρόμους για την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου. Ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο, το νησί θα αποτελέσει πλατφόρμα για τον γεωτουρισμό, την εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ θα ενθαρρύνει συνεργασίες με άλλα ελληνικά και διεθνή γεωπάρκα. Παράλληλα, η διάκριση συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου – από την αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις μέχρι την ηφαιστειακή ιστορία που καθορίζει τη ζωή των κατοίκων.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Γεώργιος Μ. Μίχαλος», Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, χαρακτήρισε τη διάκριση ως «μήνυμα εμπιστοσύνης, προοπτικής και σεβασμού» και τόνισε πως η Νίσυρος μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπο αειφορίας στο Αιγαίο. «Με πίστη και όραμα μπορούμε να πετύχουμε στόχους με παγκόσμιο αντίκτυπο», υπογράμμισε, καλώντας φορείς και πολίτες να συνεχίσουν τη συλλογική προσπάθεια για το μέλλον του νησιού και των ακριτικών νησιών.

