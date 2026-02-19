Η La Nina επηρεάζει τις Αλκυονίδες ημέρες

Ο Φεβρουάριος, ο τελευταίος σταθμός του χειμώνα, δείχνει και φέτος το πιο απρόβλεπτο πρόσωπό του. Τα Μερομήνια μιλούσαν για έναν μήνα με δύο διαφορετικές φάσεις: ένα παγωμένο πρώτο μισό και ένα δεύτερο πιο ήπιο, που θα θύμιζε τις κλασικές Αλκυονίδες ημέρες. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα διεθνή μετεωρολογικά μοντέλα φαίνεται να διαψεύδουν αυτό το αισιόδοξο σενάριο.

Με βάση τη λαϊκή παράδοση, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα θα χαρακτηριζόταν από χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και ενδεχόμενες χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Έπειτα, αναμενόταν σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και περισσότερη ηλιοφάνεια – μια σύντομη ανάπαυλα πριν από την έλευση της άνοιξης.

Αναταράξεις στην πολική δίνη

Την ίδια περίοδο, όμως, στο βόρειο ημισφαίριο εκτυλίσσεται μία από τις πιο έντονες διαταραχές της πολικής δίνης των τελευταίων δεκαετιών. Από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ένα από τα πιο πρώιμα επεισόδια αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (SSW) από τη δεκαετία του 1950. Οι θερμοκρασίες στη μέση στρατόσφαιρα αυξήθηκαν έως και 50 βαθμούς Κελσίου, αποδυναμώνοντας τους ισχυρούς ανέμους που εγκλωβίζουν τον ψυχρό αέρα πάνω από την Αρκτική. Η εξασθένηση αυτή επέτρεψε σε πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Ευρώπη. Οι ειδικοί παρακολουθούν νέα πιθανή αποσταθεροποίηση στις αρχές Φεβρουαρίου, ακόμη και ενδεχόμενη διάσπαση της δίνης σε δύο πυρήνες – εξέλιξη που συνδέεται συχνά με παρατεταμένα κύματα ψύχους.

La Niña και μεταβαλλόμενο μοτίβο

Παράλληλα, η ασθενής φάση La Niña ενισχύει την ατμοσφαιρική αστάθεια στο γενικό κυκλοφοριακό μοτίβο. Οι επαναλαμβανόμενες «διαρρήξεις» της πολικής δίνης επιτρέπουν την κάθοδο αρκτικού αέρα προς τις εύκρατες ζώνες, δημιουργώντας έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και διαδοχικές ψυχρές εισβολές.

Χειμερινή επιμονή στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αντικυκλωνικά πεδία πάνω από τη Γροιλανδία και την Αρκτική ευνοούν τη διοχέτευση ψυχρών αερίων μαζών προς τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Ο παγετός και οι χειμερινές συνθήκες ενδέχεται να διατηρηθούν έως τα μέσα ή ακόμη και τα τέλη Φεβρουαρίου. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ψύχος επιμένει, ενώ στη δυτική πλευρά της χώρας καταγράφεται πρόσκαιρη ήπια μεταβολή πριν από πιθανή νέα επιδείνωση.

Απομακρύνονται οι Αλκυονίδες

Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το ενδεχόμενο εκτεταμένων Αλκυονίδων ημερών αποδυναμώνεται. Ο Φεβρουάριος δεν φαίνεται διατεθειμένος να παραδώσει εύκολα τα ηνία στην άνοιξη. Αντίθετα, αναμένεται να κυλήσει με έντονες εναλλαγές, ψυχρές εισβολές και καιρικές εκπλήξεις. Ο πιο ανατρεπτικός μήνας του χειμώνα επιβεβαιώνει τη φήμη του, με τη La Niña και την αποσταθεροποιημένη πολική δίνη να καθορίζουν το σκηνικό.