Η Κρήτη στα νησιά για τα οποία θα αναλυθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

H Κρήτη συγκαταλέγεται στα νησιά της Ευρώπης για τα οποία θα αναλυθούν οι επιπτώσεις από τις αλλαγές των κλιματικών παραμέτρων, στις παραγωγικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με το θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον και τη ναυτιλία.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη η 1η Περιφερειακή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SOCLIMPACT» – του Προγράμματος-Πλαισίου H2020, στο πλαίσιο της Δράσης για το Κλίμα. Το SOCLIMPACT (ακριβής τίτλος: DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond), στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής στη Γαλάζια Οικονομία των Νησιών της Ευρώπης, με έμφαση στους τομείς: Παράκτιου /Θαλάσσιου Τουρισμού, Υδατοκαλλιεργειών-Αλιείας, Ενέργειας από τη Θάλασσα και Θαλασσίων Μεταφορών. Μαζί με την Κρήτη συγκαταλέγονται οι περιφέρειες που αφορούν στις Κανάριες Νήσους, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σαρδηνία, τη Σικελία, την Κορσική, τις Αζόρες, τη Μαδέιρα και τις Βαλεαρίδες Νήσους

Μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης που χαρακτηρίζεται ως «Σημείο Κλειδί», συμμετέχουν στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου έργου, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η Συμβουλευτική εταιρία E3Modelling με γενικό Συντονιστή του έργου το Πανεπιστήμιο των Καναρίων Νήσων (Ισπανία).

Οι συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη αναδυόμενων δραστηριοτήτων, όπως οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδατοκαλλιέργειες, οι θαλάσσιες εξορυκτικές δραστηριότητες και η θαλάσσια βιοτεχνολογία, δηλαδή τομείς που αποτελούν τη λεγόμενη Γαλάζια Οικονομία, πέρα από τους παραδοσιακούς οικονομικούς κλάδους των νησιωτικών ή παραθαλάσσιων περιοχών, όπως είναι η αλιεία, ο τουρισμός και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Η συνάντηση της Κρήτης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, είχε ως στόχο την ενημέρωση και έναρξη του διαλόγου με τους σχετιζόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, υπηρεσίες, παραγωγικούς κλάδους και επαγγελματίες του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την συνεργασία τους και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος στην Κρήτη.