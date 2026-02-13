H αποτυχημένη αποστολή κάτω από τον πιο ασταθή παγετώνα της Ανταρκτικής

Στα τέλη Ιανουαρίου, μια μικρή ομάδα επιστημόνων και μηχανικών έστησε καταυλισμό πάνω σε έναν από τους πιο ανήσυχους όγκους πάγου του πλανήτη: τον παγετώνα Θουέιτς, στη Δυτική Ανταρκτική. Ο στόχος τους ήταν τολμηρός και τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικός: να ανοίξουν μια στενή γεώτρηση μέσα από πάγο πάχους περίπου μισού μιλίου και να εγκαταστήσουν όργανα κάτω από τον παγετώνα, ώστε να μετρήσουν, για πρώτη φορά σε αυτό το σημείο, πώς ακριβώς τα θερμά ωκεάνια νερά «τρώγουν» τον πάγο από κάτω.

Ύστερα από μια εβδομάδα έντασης, κρύου, καθυστερήσεων και μικρών νικών, η αποστολή κατέρρευσε στο τελευταίο της βήμα: τα βασικά όργανα εγκλωβίστηκαν μέσα στον πάγο, περίπου στα τρία τέταρτα της διαδρομής, χωρίς να φτάσουν ποτέ στο νερό κάτω από τον παγετώνα.

Το εγχείρημα είχε τεράστιο επιστημονικό βάρος

Ο Θουέιτς λιώνει γρήγορα και οι επιστήμονες φοβούνται ότι, αν χάσει αρκετό πάγο, μπορεί να συμπαρασύρει σε ταχεία κίνηση προς τη θάλασσα μεγαλύτερο τμήμα του παγοκαλύμματος της Δυτικής Ανταρκτικής. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η στάθμη των ωκεανών θα μπορούσε να ανέβει συνολικά έως και περίπου 4,5 μέτρα μέσα στους επόμενους αιώνες, με συνέπειες για παράκτιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό η ανάγκη για δεδομένα από «το κάτω μέρος» του παγετώνα είναι επείγουσα: εκεί, στο σημείο επαφής πάγου και ωκεανού, κρίνεται ο ρυθμός αποσταθεροποίησης, αλλά μέχρι σήμερα οι άμεσες μετρήσεις ήταν ελάχιστες.

Η ομάδα, αποτελούμενη από Βρετανούς και Νοτιοκορεάτες ερευνητές μαζί με μηχανικούς και οδηγούς, χρησιμοποίησε ένα σύστημα διάτρησης με καυτό νερό. Ένα ισχυρό ρεύμα νερού στους 80 βαθμούς Κελσίου έλιωνε τον πάγο, δημιουργώντας μια οπή διαμέτρου περίπου 30 εκατοστών και βάθους σχεδόν 1.000 μέτρων. Αυτό από μόνο του ήταν ένα τεχνικό κατόρθωμα σε περιβάλλον όπου ο άνεμος μπορεί να «σηκώσει» εργασίες για ώρες και όπου κάθε εξάρτημα κινδυνεύει να παγώσει ή να χαλάσει.

Υπήρχε όμως ένα ακόμη πιο ασφυκτικό όριο: η οπή δεν θα έμενε ανοιχτή για πολύ. Χωρίς συνεχή επαναθέρμανση θα άρχιζε να ξαναπαγώνει και εκτιμήθηκε ότι θα «έκλεινε» μέσα σε περίπου 48 ώρες. Με άλλα λόγια, η ομάδα έπρεπε να δουλέψει με ταχύτητα, ενώ η κακοκαιρία πλησίαζε.

Η πίεση δεν αφορούσε μόνο τη φυσική εξέλιξη της γεώτρησης αλλά και τη συνολική επιχείρηση αποχώρησης. Οι επιστήμονες στηρίζονταν σε ελικόπτερα που επιχειρούσαν από το ερευνητικό τους πλοίο, το «Αραόν», για να μεταφέρουν πίσω ανθρώπους και πολλούς τόνους εξοπλισμού. Αν δεν ολοκλήρωναν εγκαίρως τις εργασίες τους, υπήρχε κίνδυνος οι μεταφορές να μη γίνουν λόγω καιρού πριν το πλοίο εγκαταλείψει την Ανταρκτική προς το τέλος της εβδομάδας. Το παράθυρο ευκαιρίας ήταν, κυριολεκτικά, θέμα ημερών.

Το πρωί του Σαββάτου οι ερευνητές κατάφεραν να πάρουν μια πρώτη γεύση από τα νερά κάτω από τον παγετώνα. Έστειλαν μια μικρή σειρά οργάνων μέσα από την οπή και τα ανέσυραν ξανά, συλλέγοντας προκαταρκτικές μετρήσεις. Αυτά τα δεδομένα, όπως τόνισαν αργότερα, ήταν τα πρώτα που συλλέχθηκαν ποτέ κάτω από τον ταχέως κινούμενο κύριο «κορμό» του Θουέιτς.

Οι καταγραφές έδειξαν ότι τα νερά κάτω από τον παγετώνα είναι θερμά και ταραχώδη. Μια μεταδιδακτορική ερευνήτρια, η Γιξί Τζενγκ, παρακολουθούσε τις γραμμές δεδομένων στην οθόνη της και σχολίαζε ότι η θερμοκρασία ήταν «πολύ υψηλή» για ένα σημείο τόσο μακριά από τον ανοιχτό ωκεανό. Στις γύρω θάλασσες είχαν μετρηθεί τιμές περίπου 1,1 έως 1,3 βαθμών Κελσίου, και παρόμοιες εμφανίζονταν τώρα κάτω από τον πάγο. «Υπάρχει αρκετή θερμότητα για να οδηγήσει στο λιώσιμο», σημείωσε ο ωκεανογράφος Πίτερ Ντέιβις.

Αυτή η επιτυχία έδωσε στην ομάδα αυτοπεποίθηση να προχωρήσει στο κρίσιμο τελικό στάδιο: την εγκατάσταση ενός συστήματος οργάνων που θα έμενε κάτω από τον παγετώνα για έναν έως δύο χρόνους, στέλνοντας καθημερινά δεδομένα μέσω δορυφόρου στα εργαστήρια των επιστημόνων.

Το σύστημα κατέβαινε με καλώδιο μήκους περίπου 1.200 μέτρων και χρειαζόταν ένα βαρύ στοιχείο αγκύρωσης, μια σκουριασμένη αλυσίδα σχεδόν 86 κιλών, για να κρατήσει σταθερά τα όργανα στο νερό.

«Νομίζω ότι έχει κολλήσει»

Η σκηνή περιγράφεται ως εξής: ο Ντέιβις και ένας μηχανολόγος, ο Σκοτ Πόλφρι, στέκονταν πάνω από την τρύπα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα ξετύλιγε το καλώδιο. Έδεναν τα όργανα ένα-ένα καθώς το σύστημα κατέβαινε. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το καλώδιο είχε φτάσει στο επιθυμητό μήκος. Ο Ντέιβις γονάτισε στο χιόνι μπροστά από τον φορητό του υπολογιστή για να επικοινωνήσει με τα όργανα και να ελέγξει το βάθος τους. Πληκτρολόγησε, κοίταξε την οθόνη, σηκώθηκε να πειράξει την καλωδίωση και γονάτισε ξανά. Κάποια στιγμή σήκωσε το κεφάλι και είπε αυτό που κανείς δεν ήθελε να ακούσει: «Νομίζω ότι έχει κολλήσει».

Ζήτησε να χαμηλώσουν το καλώδιο για να δουν αν άλλαζαν οι ενδείξεις βάθους. Δεν άλλαζαν. Το πρόσωπό του σκοτείνιασε. Η Τζενγκ έβαλε τα χέρια στο πρόσωπό της. Ο ωκεανογράφος και μηχανικός διάτρησης Κιθ Μέικινσον ήταν ωμός στην εκτίμησή του: «Ρεαλιστικά, ό,τι κόλλησε εκεί έχει παγώσει». Η ομάδα προσπάθησε να το ξεκολλήσει τραβώντας προς τα πάνω. «Υποψιάζομαι ότι δεν θα πάμε πολύ μακριά», είπε ο Ντέιβις. «Ας δοκιμάσουμε», απάντησε ο Πόλφρι. Είκοσι λεπτά αργότερα ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε λύση. Το έργο, σχεδόν δεκαετίας, διαλυόταν στην τελική ευθεία.

Το τι ακριβώς προκάλεσε τον εγκλωβισμό δεν αποδόθηκε σε έναν μόνο παράγοντα. Η αποστολή είχε ήδη «πληρώσει» τον λογαριασμό ενός ακραίου περιβάλλοντος: ισχυροί άνεμοι είχαν καθυστερήσει την έναρξη κατά μία ημέρα, η διάτρηση πέρασε μέσα από μεγάλα ανοίγματα και ρωγμές, την Παρασκευή ο μετρητής βάθους έδινε λανθασμένες ενδείξεις, ενώ τη νύχτα, αφού η ομάδα έφτασε στον πυθμένα του πάγου, ο σωλήνας του καυτού νερού κόλλησε μέσα στην οπή την ώρα που προσπαθούσαν να τον τραβήξουν έξω.

«Ήταν μάχη σε κάθε βήμα» είπε ο Ντέιβις, καθώς οι συνάδελφοί του πάλευαν να τον απελευθερώσουν. Τα κατάφεραν γύρω στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο σωλήνας μπορεί να παγιδεύτηκε επειδή ο πάγος μετακινήθηκε γύρω του.

Το θεμελιώδες πρόβλημα του Θουέιτς

Αυτό είναι, άλλωστε, το θεμελιώδες πρόβλημα του Θουέιτς: δεν είναι ένας «ακίνητος» παγετώνας. Ο κύριος κορμός του γλιστρά προς τη θάλασσα με ρυθμό πάνω από 9 μέτρα την ημέρα, με αποτέλεσμα να τεντώνεται, να ραγίζει και να «δουλεύει» συνεχώς.

Οι ερευνητές έλεγαν ότι άκουγαν κρότους κάτω από τα πόδια τους όλη την εβδομάδα, ένα ακουστικό σημάδι της εσωτερικής έντασης του πάγου. Μέσα σε αυτό το δυναμικό σώμα, μια στενή οπή είναι κάτι προσωρινό και εύθραυστο. Και τελικά, όπως περιέγραψε ο Μέικινσον, δεν ήταν ο θαλάσσιος πάγος, ούτε η κακοκαιρία ούτε μια μεμονωμένη βλάβη που τους στέρησε την επιτυχία, αλλά ένας συνδυασμός πολλών δυσκολιών που συνέκλιναν για να τους πάρουν το πιο πολύτιμο αγαθό στον πολικό κόσμο: τον χρόνο. «Παίρνεις το παράθυρο ευκαιρίας σου. Δεν έχεις για πάντα» είπε, περιγράφοντας τη σκληρότητα τέτοιων αποστολών. Και συμπύκνωσε το συναίσθημα της ήττας με δύο λέξεις: «απολύτως σπαρακτικό».

Παρά την αποτυχία, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν φεύγουν με άδεια χέρια. Τα προκαταρκτικά δεδομένα που συνέλεξαν είναι πολύτιμα επειδή ανοίγουν ένα πρώτο παράθυρο στο τι συμβαίνει κάτω από τον γρήγορο κορμό του παγετώνα. Δείχνουν νερά θερμά και έντονα ανακατεμένα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σημαντική διαθέσιμη θερμότητα για να επιταχύνει το λιώσιμο. Ταυτόχρονα, υποδηλώνουν ότι το σύστημα είναι σύνθετο και δύσκολο να μοντελοποιηθεί με βεβαιότητα.

Η ανάγκη για πιο εκτεταμένες μετρήσεις παραμένει επιτακτική, ιδίως εφόσον ο ρυθμός αλλαγής του Θουέιτς μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας για γενιές.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, Γουόν Σανγκ Λι, προσπάθησε να κρατήσει κάτι θετικό. Είπε ότι η αποτυχία δεν σημαίνει τέλος, και ότι τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως «αυτό είναι το σημείο όπου πρέπει να πάμε, όποιες κι αν είναι οι προκλήσεις». Είναι μια δήλωση που ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική επιμονή και στην παραδοχή ότι η φύση της Ανταρκτικής δεν επιτρέπει εύκολες νίκες.

Το ίδιο το σχέδιο είχε ήδη μια ιστορία αναβολών: είχε συλληφθεί σχεδόν πριν από μια δεκαετία, ενώ στην πρώτη απόπειρα, το 2022, η ομάδα δεν κατάφερε καν να φτάσει στον παγετώνα, επειδή ο θαλάσσιος πάγος εμπόδισε το πλοίο να πλησιάσει αρκετά ώστε να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα.

Όταν έσβησαν οι γεννήτριες, για πρώτη φορά μετά από ημέρες, ο παγετώνας «σίγησε». Τα όργανα είχαν χαθεί μέσα στον πάγο, όμως ένα μικρό σύνολο δεδομένων είχε σωθεί, σαν απόδειξη ότι κάτω από την παγωμένη επιφάνεια υπάρχει ένας ωκεανός σε κίνηση, με θερμότητα ικανή να διαβρώσει τα θεμέλια του πάγου. Για τους επιστήμονες, το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα απογοητευτικό και προειδοποιητικό: ο Θουέιτς δεν είναι μόνο δύσκολος να μελετηθεί, είναι και ένας παγετώνας που αλλάζει γρήγορα, σε έναν χρόνο που δεν περισσεύει.