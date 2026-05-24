Η Ευρώπη ετοιμάζεται για μια απότομη αλλαγή από τον παγερό αέρα στην ακραία ζέστη

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ψυχρών καιρικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναμένεται δραματική μεταβολή στις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερος αέρας θα εισχωρήσει προς τα βόρεια, στις δυτικές και κεντρικές περιοχές της ηπείρου.

Ένα ισχυρό αντικυκλωνικό πεδίο πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και ένα αργά κινούμενο σύστημα χαμηλών πιέσεων στη νότια Σκανδιναβία έσπρωξαν τον αρκτικό αέρα προς τα νότια την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να κυμανθούν 10-15 °C κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι νυχτερινές χαμηλές θερμοκρασίες έπληξαν τους κηπουρούς και τους αγρότες, μεταξύ άλλων και στη Γαλλία, όπου οι αμπελουργοί άναψαν φωτιές για να προστατεύσουν τους αμπελώνες. Τέτοιες εκτεταμένες και επίμονες περίοδοι κρύου καιρού έχουν γίνει όλο και πιο σπάνιες τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Ο δροσερός, ασταθής αέρας συνδυάστηκε επίσης με την έντονη ηλιοφάνεια του Μαΐου, προκαλώντας εκτεταμένες καταιγίδες. Μεταξύ 11 και 16 Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 750.000 κεραυνοί σε όλη την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές.

Ασταθή καιρικά φαινόμενα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική και Υδρολογική Υπηρεσία της Σερβίας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επέκταση ενός συστήματος χαμηλής πίεσης προς τα βορειοδυτικά της Ευρώπης διέκοψε τη ροή του βορείου ανέμου, με αποτέλεσμα οι άνεμοι να στραφούν προς τα δυτικά.

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, προβλέπεται να σχηματιστεί μια μεγάλη περιοχή υψηλής πίεσης στα δυτικά τμήματα της ηπείρου, προσελκύοντας ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Μέχρι την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία θα μπορούσαν να ανέβουν 15 °C υψηλότερα από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τους 35 °C έως 40 °C στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τις μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Δραματικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας παρατηρούνται επίσης σε όλες τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Στα τέλη της άνοιξης, τέτοιες διακυμάνσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες. Στο βορειοδυτικό τμήμα, όπου οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 30 °C περίπου την περασμένη εβδομάδα, κρύος αέρας κατευθύνεται προς τα νότια από τον Καναδά και αλληλεπιδρά με χαμηλή πίεση, προκαλώντας τη δεύτερη χειμερινή καταιγίδα του μήνα στην περιοχή.

Σημαντικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά του Ουαϊόμινγκ, του βόρειου Κολοράντο και της βορειοανατολικής Γιούτα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, με πιθανό ύψος χιονιού έως και 46 εκατοστά στα υψηλότερα υψόμετρα. Άνεμοι με ταχύτητα έως και 96 χλμ./ώρα αναμένεται να προκαλέσουν χιονοθύελλες και να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης σε ορισμένες περιοχές.

Πιο νοτιοδυτικά, οι ριπές ανέμου και η επίμονη χαμηλή υγρασία έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις κόκκινου συναγερμού σε αρκετές πολιτείες, σηματοδοτώντας αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Στα ανατολικά, η έντονη αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα και των θερμότερων, πιο υγρών συνθηκών στις κεντρικές ΗΠΑ είναι πιθανό να τροφοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη καταιγίδων.

Το Κέντρο Πρόγνωσης Καταιγίδων έχει προειδοποιήσει για πιθανότητα 15% εμφάνισης ανεμοστρόβιλων τη Δευτέρα σε τέσσερις κεντρικές πολιτείες, που καλύπτουν μια περιοχή όπου ζουν σχεδόν 900.000 άνθρωποι.