Ερχεται η Λα Νίνια – Τι σημαίνει για τις καιρικές συνθήκες

Με την αποδυνάμωση του «μικρού αγοριού» των Ωκεανών, του Ελ Νίνιο, η παγκόσμια μετεωρολογική κοινότητα ετοιμάζεται για την έλευση της Λα Νίνια, που σε αντίθεση με τον αδελφό της αποτελεί την ψυχρή φάση του κλιματικού φαινομένου που μεταβάλει τη θερμοκρασία των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό ανατρέποντας τις καιρικές συνθήκες κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη.

Οι μετεωρολόγοι του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση για δημιουργία της Λα Νίνια, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού αναμένεται να ψυχρανθεί.

Αυτό αμέσως-αμέσως αυξάνει τον κίνδυνο καταιγίδων στον Ατλαντικό, καθώς μάλιστα πλησιάζει η κορύφωση της περιόδου των τυφώνων.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει 53% πιθανότητα το κλιματικό φαινόμενο να σχηματιστεί κάποια στιγμή μεταξύ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, δηλαδή τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου των τυφώνων. Ένα μήνα νωρίτερα, οι πιθανότητες για το ίδιο διάστημα ήταν στο 47%.

Αν και οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανό ασθενές πέρασμα της Λα Νίνια, η πτώση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα, θα φέρει ντόμινο ανατροπών στα καιρικά μοτίβα διεθνώς.

Εκτός από την ενίσχυση των καταιγίδων και των τυφώνων, η Λα Νίνια μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ξηρασία στη Νότια Καλιφόρνια και σε αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας και της Αργεντινής και αντιθέτως αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ασίας (όπως την Ινδονησία) και της βόρειας Αυστραλίας.

Στην Ευρώπη, η Λα Νίνια συνδέεται με ψυχρότερους χειμώνες.

Το Ελ Νίνιο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από ψαράδες στις ακτές του Περού και του Ισημερινού πριν από αιώνες, πριν καταλήξει να εντοπιστεί και να μελετηθεί επισταμένως (από τη δεκαετία του ’50) από τους διεθνείς μετεωρολόγους ως ένα σημαντικότατο καιρικό φαινόμενο με διεθνείς επιπτώσεις. Οι ψαράδες της περιοχής το ονόμασαν Ελ Νίνιο, ήτοι μικρό αγόρι, ως αναφορά στον Χριστό, καθώς ξεκινούσε να εμφανίζεται γύρω στα Χριστούγεννα.

Η Λα Νίνια ακολουθεί, όταν καταλαγιάζει η επιρροή του αδελφού της, φέρνοντας ωστόσο την ακριβώς αντίθετη επίδραση στα μετεωρολογικά μοτίβα.

Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, τα επιφανειακά νερά στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό θερμαίνονται περισσότερο από το κανονικό, ενώ οι εμπορικοί άνεμοι εξασθενούν ή ακόμη και αντιστρέφονται. Αυτές οι μεταβολές προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Νότια Αμερική, ξηρασία στην Αυστραλία και την Ινδονησία, καθώς και ηπιότερους χειμώνες στη Βόρεια Αμερική. Επιπρόσθετα εκτιμάται ότι συμβάλει στη συνολική άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της Γης.

Το φαινόμενο εκδηλώνεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί από εννέα έως δώδεκα μήνες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για δύο χρόνια.

Η Λα Νίνια, αντίθετα, αποτελεί την ψυχρή φάση του ίδιου κλιματικού φαινομένου. Σε αυτή την περίπτωση, τα επιφανειακά νερά στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό είναι ψυχρότερα από τον μέσο όρο, ενώ οι εμπορικοί άνεμοι ενισχύονται. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν αυξημένο αριθμό τροπικών καταιγίδων και τυφώνων στον Ατλαντικό, μεγαλύτερη ξηρασία στη Νότια Καλιφόρνια και σε τμήματα της Νότιας Αμερικής, καθώς και ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Αυστραλία και την Ινδονησία.

Τα δύο αδέλφια, αν και αντίθετα, είναι εξίσου επικίνδυνα έχοντας τεράστια επίδραση στην παγκόσμια γεωργία, την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενεργειακή ζήτηση και άρα συνολικά στην παγκόσμια οικονομία.