CAFE MELI
Europlan
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ελ Νίνιο: Τι ξέρουμε και γιατί δεν χρειάζεται πανικός

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Τις αναφορές για το «Ελ Νίνιο του 2026-2027» σχολίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας κατά πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως έχουν προειδοποιήσει επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο κλίμα.

Όμως, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα και εμφανίζεται καθησυχαστικός.

SUNSTOP

Η ανάρτηση Κολυδά

«Η αλήθεια γύρω από το El Niño χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερβολές.

Σύμφωνα με τον WMO και τη NOAA, το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού–ατμόσφαιρας στον τροπικό Ειρηνικό, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Συνήθως έχει θετική επίδραση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι πιο άμεσες και ισχυρές επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη νότια Ασία και σε τμήματα της Αφρικής.

Για την Ευρώπη και ειδικότερα για την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, η επίδραση του El Niño είναι έμμεση, ασθενέστερη και όχι πάντα σταθερή.

Παρεμβάλλονται ισχυρότεροι περιφερειακοί παράγοντες, όπως η κυκλοφορία στον Ατλαντικό, η Βόρεια Ατλαντική Ταλάντωση, οι αντικυκλώνες, οι ψυχρές λίμνες και οι τοπικές συνθήκες της Μεσογείου.

Επομένως, δεν είναι επιστημονικά σωστό να αποδίδουμε εκ των προτέρων έναν καύσωνα, μια ξηρασία ή έναν βαρύ χειμώνα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño.

Το φαινόμενο αποτελεί έναν σημαντικό παγκόσμιο κλιματικό παράγοντα, αλλά στη χώρα μας η επιρροή του δεν είναι τόσο καθαρή ώστε να δικαιολογεί τίτλους πανικού.

Η σωστή ενημέρωση βασίζεται στα επίσημα στοιχεία, στα εποχικά προγνωστικά συστήματα και κυρίως στη διαρκή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας όσο πλησιάζει η περίοδος ενδιαφέροντος».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

anemogennhtria

Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες

17 Μαΐου 2026

Ευρώπη: Καύσωνες, πυρκαγιές και πράσινη ενέργεια σε άνοδο

12 Μαΐου 2026
iraklio skoni

Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

11 Μαΐου 2026

Η κλιματική αλλαγή «ανοίγει τον δρόμο» στον χανταϊό;

11 Μαΐου 2026
kipseles melissia

Οι μέλισσες μπορούν να επεξεργάζονται αριθμητικές πληροφορίες

28 Απριλίου 2026

Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν και παραμένει διαρκώς επίκαιρη

22 Απριλίου 2026

Έρχεται το ισχυρότερο Ελ Νίνιο του αιώνα;

12 Απριλίου 2026

Typhoon Project: Καθαρίστηκαν 809 παραλίες, συγκεντρώθηκαν 250 τόνοι απορριμμάτων

3 Απριλίου 2026

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Εποχή έντονων ανατροπών, θα διαρκέσουν αιώνες οι καιρικές συνέπειες

25 Μαρτίου 2026

Πώς τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια αλλάζουν τον καιρό

23 Μαρτίου 2026
Back to top button