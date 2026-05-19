Ελ Νίνιο: Τι ξέρουμε και γιατί δεν χρειάζεται πανικός

Τις αναφορές για το «Ελ Νίνιο του 2026-2027» σχολίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας κατά πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα.

Όπως έχουν προειδοποιήσει επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο κλίμα.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Η αλήθεια γύρω από το El Niño χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερβολές.

Σύμφωνα με τον WMO και τη NOAA, το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού–ατμόσφαιρας στον τροπικό Ειρηνικό, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Συνήθως έχει θετική επίδραση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι πιο άμεσες και ισχυρές επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη νότια Ασία και σε τμήματα της Αφρικής.

Για την Ευρώπη και ειδικότερα για την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, η επίδραση του El Niño είναι έμμεση, ασθενέστερη και όχι πάντα σταθερή.

Παρεμβάλλονται ισχυρότεροι περιφερειακοί παράγοντες, όπως η κυκλοφορία στον Ατλαντικό, η Βόρεια Ατλαντική Ταλάντωση, οι αντικυκλώνες, οι ψυχρές λίμνες και οι τοπικές συνθήκες της Μεσογείου.

Επομένως, δεν είναι επιστημονικά σωστό να αποδίδουμε εκ των προτέρων έναν καύσωνα, μια ξηρασία ή έναν βαρύ χειμώνα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño.

Το φαινόμενο αποτελεί έναν σημαντικό παγκόσμιο κλιματικό παράγοντα, αλλά στη χώρα μας η επιρροή του δεν είναι τόσο καθαρή ώστε να δικαιολογεί τίτλους πανικού.

Η σωστή ενημέρωση βασίζεται στα επίσημα στοιχεία, στα εποχικά προγνωστικά συστήματα και κυρίως στη διαρκή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας όσο πλησιάζει η περίοδος ενδιαφέροντος».