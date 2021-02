BBC | Καταστρέφει τις διαφημιστικές του αφίσες

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο ολοκλήρωσε τη σειρά του «A Perfect Planet» προειδοποιώντας ότι η Γη βρίσκεται πολύ μακριά από μία τέτοια προοπτική.

Περιέγραψε δε, τους ανθρώπους ως τους πιο βλαβερούς για τον πλανήτη. Το BBC αποφάσισε όμως, ότι αυτή η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Για να επεκτείνει και να μεταδώσει το μήνυμα του Ατένμπορο, η δημιουργική ομάδα του BBC κατέστρεψε τις διαφημιστικές αφίσες που έφτιαξε για τη σειρά «A Perfect Planet» (Ένας Τέλειος Πλανήτης) προκειμένου να δείξει την καταστροφή που προκαλούν οι άνθρωποι στη Γη.

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Νοέμβριο, με ένα φαινομενικά αθώο σετ αφισών για την εκπομπή. Ωστόσο, στο τέλος της σειράς, οι αφίσες άρχισαν να σχίζονται αποκαλύπτοντας μια ακόμα πιο επιζήμια πλευρά. Τα ψάρια, για παράδειγμα, έδωσαν τη θέση τους σε πλαστικά μπουκάλια, και ένα δέντρο με μία μαϊμού έγινε μέρος ενός καμένου δάσους.

«Πειραματιστήκαμε και δουλέψαμε με τους σχεδιαστές για να ταιριάξουμε σωστά το μήνυμα», ανέφερε ο Michael Tsim από την ομάδα του BBC. «Τα ψάρια έπρεπε να ταιριάζουν με το μπουκάλι και το δέντρο με την μαϊμού έπρεπε να ταιριάξει με το καμένο δάσος, για να γίνει το μήνυμα πιο επιβλητικό. Έτσι, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να πάρει το σωστό πλαίσιο για όλες τις διαφορετικές μορφές (στις αφίσες)» ανέφερε. Ο James Cross, διευθυντής του δημιουργικού τμήματος του BBC εξήγησε πως η εκστρατεία πρέπει να επισημάνει το γεγονός ότι οι σειρές για τη φύση του BBC δεν αφορούν μόνο τα καλά πράγματα και τα άξια θαυμασμού. «Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα σοβαρό μήνυμα».

