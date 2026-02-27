Ανάλυση: Τι συμβαίνει με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα, 18 κακοκαιρίες μέσα σε 4 μήνες

Προκαταρκτική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων δείχνει ότι στα τέλη του φθινοπώρου 2025 και κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Δεκέμβριος 2025-Φεβρουάριος 2026) σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης, με αλλεπάλληλα επεισόδια βροχής που είχαν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 18 επεισόδια κακοκαιρίας στη χώρα. Σε τέσσερα από αυτά σημειώθηκαν πέντε θάνατοι (τρεις σε πλημμυρικά φαινόμενα, με χείμαρρους που παρέσυραν τα θύματα, και δύο σε συνθήκες ισχυρών ανέμων και θαλάσσιας αναταραχής). Παρατηρήθηκαν σοβαρές πλημμύρες με κατολισθήσεις, δρόμοι που κατέρρευσαν, πρανή που υποχώρησαν, σπίτια στο χείλος του κενού και οικισμοί που αποκλείστηκαν από φερτά υλικά.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά και ο ρόλος του αεροχειμάρρου

Οι παρατεταμένες αυτές βροχοπτώσεις δεν ήταν απλώς «κακή τύχη», αναφέρει το meteo.

Η εξήγηση, για αυτόν τον βροχερό τύπο καιρού εντοπίζεται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα και πιο συγκεκριμένα στη θέση και την ένταση του αεροχειμάρρου. Υπενθυμίζουμε ότι ο αεροχείμαρρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10-11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, με κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ο αεροχείμαρρος εντοπίζεται σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο αέριων μαζών (οριζόντια θερμοβαθμίδα), ενώ η κίνηση του αεροχειμάρρου καθορίζει τη δημιουργία και την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2026 χαρακτηρίστηκε από ένα πολύ ενεργό (ισχυρότερο του κανονικού) και ζωνικό (με προσανατολισμό από δύση προς ανατολή) αεροχείμαρρο που «παγιδεύτηκε» σε πολύ νότια γεωγραφικά πλάτη (ασυνήθιστα νότια σε σχέση με την μέση κλιματολογική του θέση – Εικόνα 1). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά να ακολουθούν παρόμοιες τροχιές/διαδρομές από τα νοτιότερα τμήματα του Βορείου Ατλαντικού προς την Νότια και Δυτική Ευρώπη φτάνοντας έως τη χώρα μας.

Αυτή η κίνηση των διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών είχε ως αποτέλεσμα να μεταφέρονται σημαντικά ποσά υγρασίας ακόμα και από την Καραϊβική θάλασσα και τον Ατλαντικό προς τη Νότια και Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας διαδοχικές και σημαντικές βροχοπτώσεις στις ίδιες περιοχές με χαρακτηριστική εμμονή.