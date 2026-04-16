Υποτροφία σε μαθητή που για έξι χρόνια πήγαινε με καΐκι στο σχολείο!

Υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές έλαβε μαθητής που για έξι χρόνια πήγαινε σχολείο με καΐκι. Ακόμα και με τις χειρότερες καιρικές συνθήκες, ο Άκης Καραμπουρούνης καθημερινά ταξίδευε από τον Κάλαμο, ένα μικρό νησί του Ιονίου, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Α’ Γυμνασίου μέχρι την Γ’ Λυκείου, ο Άκης ξεκινούσε τα ξημερώματα από το νησί και μετά από 45 λεπτά έφτανε στον Μύτικα. Από εκεί διένυε πεζός μια διαδρομή 10-15 λεπτών για να φτάσει στο σχολείο.

«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει “Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε στον ALPHA.

Ο ίδιος σημειώνει πως «υπάρχουν πολλές εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου» όπως «οι θαλασσοταραχές, τα απαγορευτικά που είχαμε, τα χαράματα με βροχή, με κρύο, κουκουλωμένοι με μπουφάν, σκούφους. Και μετά όταν φτάναμε έπρεπε να κάνουμε και άλλη διαδρομή να πάμε στο Λύκειο. Είχα χάσει πάνω από έναν μήνα ύλης στο σχολείο. Μπορεί και για μία εβδομάδα να μην πήγαινα σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να με πάει πίσω στην ύλη για τις Πανελλήνιες».

Ο Άκης είναι πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ κατέκτησε υποτροφία ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά κυρίως ευγνώμων γιατί όταν περνάς τόσες θαλασσοταραχές, τόσες δυσκολίες στη ζωή, ανταμείφθηκα. Η αλήθεια είναι πως θα μου δώσει και ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω μπροστά. Μέσα από όλα αυτά τα εμπόδια πιστεύω ότι πραγματικά αναγεννάτε ένας άνθρωπος και βλέπει τον κόσμο με διαφορετική ματιά», ανέφερε.

Όσο για τις συμβουλές που δίνει στους νέους: «θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν κουράγιο, επιμονή και υπομονή, να μην τα παρατήσουν για κανέναν λόγο και όλα αυτά τα εμπόδια να τα βλέπουν σαν μια ώθηση για να φτάσουν πιο γρήγορα στους στόχους».