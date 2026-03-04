CAFE MELI
Άγριος ξυλοδαρμός του CEO της Cepal Θεόδωρου Αθανασόπουλου

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από αγνώστους, έπεσε σήμερα ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Cepal, όπως επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η ανακοίνωση:

«H εταιρεία CEPAL επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων. Είναι καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Για λόγους σεβασμού της διαδικασίας και της ιδιωτικότητας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, σχετικά με τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας CEPAL, Θεόδωρου Αθανασόπουλου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «αδιανόητη» τη σχετική ανάρτηση Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν αναιρείται ούτε από το μεταγενέστερο υστερόγραφο που προστέθηκε. Όπως τόνισε, «το “τέρας” της βίας δεν πρόκειται να το συνηθίσουμε ούτε ως Πολιτεία ούτε ως κοινωνία», στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα που, όπως σημείωσε, υποθάλπουν τον διχασμό και την επιθετικότητα.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι σε ένα «κανονικό κόμμα» τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνονταν ανεκτές ούτε για ένα λεπτό. Αντίθετα, όπως ανέφερε, στον ΣΥΡΙΖΑ παρόμοια περιστατικά αντιμετωπίζονται ως «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά», παρά τις δημόσιες αναφορές περί «προοδευτικής διακυβέρνησης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε.

Το «τέρας» της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε.

Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά», ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται «προοδευτική διακυβέρνηση» με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη».

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ανέφερε για την επίθεση στον Θεόδωρο Αθανασόπουλο: 

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!!
Τα κορακια των φαντς έχουν φτασει τον κοσμο στα ορια του και θα δουμε αγρια πραγματα πλεον απο την απογνωση!
CEPAL ,ειναι η εισπρακτικη της ALFA BANK και ο Αθανασοπουλος ο επικεφαλης !
Χρειάζεται πολιτική λύση τώρα .Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος .Ο Μητσοτάκης απλά κραταει το φανάρι στις Τράπεζες που είναι πίσω ΚΑΙ από τα φαντς και τους σέρβισερς!!!
ΥΓ. Προφανως και οι ξυλοδαρμοι ΔΕΝ είναι λύση !

Δείτε την επίμαχη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

 

«Αδιανόητη η ανάρτηση Πολάκη» λέει ο Μαρινάκης - Τι έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τον ξυλοδαρμό CEO

