CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Ξημερώματα Κυριακής 26 Οκτωβρίου θα πάμε μια ώρα πίσω

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
ώρα μπροστά
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου αναμένεται να γυρίσουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας, προκειμένου αυτά να δείχνουν τη χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Γιατί πραγματοποιείται η αλλαγή της ώρας

ΧΡΥΣΟΣ

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας, εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

NOVA

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο επιδοτήσεων σε τέσσερις περιοχές και στην Κρήτη

22/10/2025

Κενά, αλλά και ευκαιρίες στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αστεγίας των γυναικών

21/10/2025

Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – 13 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη

21/10/2025

Κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

20/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

20/10/2025

Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία έκδοσης

20/10/2025

Επιστροφή στην κανονικότητα για το ελαιόλαδο

19/10/2025

Δημοσκόπηση GPO: Μικρό καλάθι για τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά, η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

19/10/2025

Η Βικτόρια Χίσλοπ αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

18/10/2025

Το ChatGPT μπαίνει στα ελληνικά σχολεία – Πιλοτικό πρόγραμμα σε 20 Γυμνάσια και Λύκεια

18/10/2025
Back to top button