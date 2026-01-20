Ξάνθη: Ο αστυνομικός σκύλος Laika ξετρύπωσε πάνω από 7 κιλά ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός άνδρα για ναρκωτικά και όπλα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 19/1 στην Ξάνθη οι αστυνομικοί με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών, με έρευνες στην οικία και σε αποθήκη του συλληφθέντα στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, τόσο ακατέργαστης όσο και κατεργασμένης (σοκολάτα), καθώς και κοκαΐνη και άλλη ναρκωτική ουσία.

Παράλληλα βρέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές, ηλεκτρονικός θρυμματιστής, γυάλινα φιαλίδια με «lean», κενές συσκευασίες και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο με τη θήκη του, αμπούλα αερίου και βολίδες. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (19-1-2026) το μεσημέρι, στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνες που πραγματοποίησαν στην οικία του και σε αποθήκη του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ¨LAIKA¨ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης , εντόπισαν:

-22- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -5- κιλών και -905,2- γραμμαρίων

-22- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους -1- κιλού και -218,8- γραμμαρίων

-2- συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -6,8- γραμμαρίων

-1- συσκευασία με ναρκωτική ουσία, συνολικού βάρους -89,2- γραμμαρίων

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-1- ηλεκτρονικό θρυμματιστή

-20- γυάλινα φιαλίδια με ναρκωτική ουσία «lean» συνολικού όγκου -1000- ml

-1- αεροβόλο όπλο με τη θήκη του, αμπούλα αερίου και βολίδες

-272- κενές συσκευασίες και

-4- κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.